कांग्रेस ओबीसी महिला विंग का गठन, राजस्थान से 9 महिला नेताओं को मिली जगह
राजस्थान की पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य को महिला विंग का राष्ट्रीय कन्वीनर और महाराष्ट्र की चित्रा बाथम को को-कन्वीनर बनाया गया है.
Published : July 19, 2026 at 10:16 PM IST
जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने रविवार को ओबीसी महिला विंग का गठन किया है. हालांकि, कांग्रेस में महिला कांग्रेस पहले से ही है, लेकिन ओबीसी विभाग ने अपनी महिला विंग का अलग से गठन किया है. महिला विंग में देशभर से 39 महिला नेताओं को जगह दी गई है.
राजस्थान से पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य को महिला विंग का राष्ट्रीय कन्वीनर और महाराष्ट्र की चित्रा बाथम को को-कन्वीनर बनाया गया है. देश भर से जिन महिला नेताओं को ओबीसी महिला विंग में जगह दी गई है, उनमें छत्तीसगढ़ से 1, दिल्ली से 3, गुजरात से 5, हरियाणा से 4, केरल से 1, मध्य प्रदेश से 5, महाराष्ट्र से 2, पंजाब से 2, राजस्थान से 9, तमिलनाडु से 1, उत्तर प्रदेश से 6 और उत्तराखंड से 1 महिला नेता को जगह दी गई है.
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राजस्थान से इनको मिली जगह: राजस्थान से जिन 9 महिलाओं को जगह दी गई है, उनमें सुचित्रा आर्य, नीमा चौधरी, दिव्या गुर्जर, अंकेल्श जाखड़, शमा बानो, उमा करण, सरिता चौधरी, कामिनी गुर्जर हैं. हाल ही में जयपुर में राजस्थान कांग्रेस ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद,प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 59 सदस्य शामिल हुए थे. जिनमें तमाम नेताओं ने ओबीसी वर्ग की राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हालात पर चर्चा की थी. कमेटी जल्द ही इस मामले में अपनी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेगी.