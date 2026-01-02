SIR की डिलीटेड लिस्ट की मॉनिटरिंग के लिए कांग्रेस ने हर जिले में बनाई कमेटी, अजय राय बोले- गरीब भाजपा की नीतियों से त्रस्त
27 दिसंबर को यूपी चुनाव आयोग ने अनंतिम सूची जारी की है. बताया गया है कि 2.89 करोड़ मतदातों के नाम कटने तय हैं.
लखनऊ : यूपी में विशेष गहन परीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने चौंकाने वाले आंकड़े बताए हैं. जारी आंकड़ों के मुताबिक 2.89 करोड़ मतदातों के नाम कटने तय हैं. राजधानी लखनऊ में रिकॉर्ड 12 लाख से अधिक नाम हटे हैं. इसे लेकर अब कांग्रेस सतर्क हो गई है.
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने SIR की डिलीटेड लिस्ट की मॉनिटरिंग के लिए हर जिले में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के सहयोग से वरिष्ठ नेताओं की कमेटी का गठन किया गया है.
कमेटी SIR की गतिविधियों की निगरानी करेगी. साथ ही कार्यकर्ताओं को यह बताया जाएगा कि वोटर लिस्ट में कटे हुए नामों का भौतिक सत्यापन कर सुनिश्चित करेंगे, जिससे कोई भी वैध मतदाता का नाम न कटे और फर्जी नाम न जुड़ सके.
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि संविधान ने देश के आम आदमी को सबसे मजबूत अस्त्र वोट का अधिकार दिया है. पिछले दिनों वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ साबित किया है की भाजपा और चुनाव आयोग के नापाक गठजोड़ से बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट चोरी हुई.
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के हर कांग्रेस कार्यकर्ता को एक माह लगातार गरीब, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय की मदद कर उनके वोट की रक्षा करनी है. भाजपा जानती है कि यह वर्ग अधिकांश उनका वोटर नहीं है और वह भाजपा की गरीब विरोधी नीतियों से त्रस्त है.
लखनऊ में इन नेताओं को जिम्मेदारी : लखनऊ में पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ला, पूर्व मंत्री नकुल दुबे, पूर्व विधायक इंदल कुमार रावत और पूर्व मंत्री राजबहादुर को कमेटी में शामिल किया गया है. इसी तरह सभी 75 जिलों में दो से लेकर चार नेताओं को कमेटी में शामिल किया गया है.
