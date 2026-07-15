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नकटी गांव से लोकभवन तक कांग्रेस का पैदल मार्च, शाम 4 बजे तक ट्रैफिक रहेगा प्रभावित

रायपुर: 29 जून को नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान 80 से ज्यादा मकानों को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया था. जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी शुरू से कर रही है. आज कांग्रेस के नेता और पीड़ित ग्रामीण नकटी गांव से लोकभवन तक पैदल मार्च करेंगे.

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि लोकभवन में नकटी ग्राम की घटना को लेकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी एवं नकटी ग्राम के रहवासियों के द्वारा समस्याओं को लेकर काफी लोगों की शामिल होने की संभावना है.कांग्रेस के पैदल मार्च को देखते हुए रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने श्री राम मंदिर तिराहा (करेंसी टावर) से तेलीबांधा थाना तिराहा तक सर्विस रोड बंद कर दिया है.

नकटी ग्राम में बुलडोजर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक रहेगा प्रभावित

इस प्रदर्शन के दौरान सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक श्री राम मंदिर तिराहा से तेलीबांधा थाना तक यातायात का दबाव ज्यादा रहने की संभावना है. इसके साथ ही श्री राम मंदिर तिराहा से तेलीबांधा थाना तिराहा तक सर्विस रोड पूर्ण रूप से बंद रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि महासमुंद से दुर्ग की ओर जाने वाले श्री राम मंदिर तिराहा से तेलीबांधा थाना तिराहा तक केवल मुख्य मार्ग का प्रयोग करें. अनावश्यक रूप से सर्विस रोड का उपयोग करने से बचें.

नकटी गांव में 80 से ज्यादा मकानों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat Chhattisgarh)

ट्रैफिक पुलिस की अपील

ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें, संयम रखें और सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को सहयोग प्रदान करें.