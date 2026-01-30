एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का एक्शन, प्रदेश भर में 4 दिन चलेगा FIR अभियान
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, मप्र कांग्रेस राज्य स्तरीय SIR समिति के अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा आज राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में SIR प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं को लेकर FIR दर्ज कराने थाने पहुँचे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 9:03 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 9:31 PM IST
इंदौर: निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत कथित तौर पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के जानबूझकर नाम काटने के मामले में कांग्रेस ने भाजपा नेताओं और बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ऐलान किया है. इसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज इंदौर के राजेंद्र नगर थाने से की. उन्होंने कहा अगले दिन तक प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रमाण के साथ सभी थानों पर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे.
दरअसल हाल ही में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के पहले चरण का समापन हुआ है. इसके बाद कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में 42.74 लाख मतदाताओं के नाम फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां लगाकर हटाने के आरोप लगाए थे. इसमें बड़ी संख्या में भोपाल, इंदौर, भिंड समेत अन्य कई जिलों से इस तरह की शिकायतें आई थीं.
SIR के फॉर्म 7 के दुरुपयोग के मामले को लेकर FIR दर्ज कराने पहुँचे थे कांग्रेस नेता
इसको लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची भी मांगी थी. इसी बीच शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस ने एसआईआर की गड़बड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ऐलान किया है. इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री एवं मप्र कांग्रेस राज्य स्तरीय SIR समिति के अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा आज राजेंद्र नगर, थाना क्षेत्र में SIR प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं एवं फॉर्म 7 के दुरुपयोग के मामले को लेकर FIR दर्ज कराने पहुँचे थे.
यहां शिकायत दर्ज कराने के बाद जीतू पटवारी ने कहा, राहुल गांधी ने देश की जनता से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री के साथ निर्वाचन आयोग और भाजपा जनता के वोटों की चोरी कर रही है. चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी का क्राइम कर रही है. इसके लिए मध्य प्रदेश में सरकार ने हर मंत्री की जिलेवार ड्यूटी लगाई है.
आरोप, प्रदेश के मंत्रियों ने कांग्रेस के वोटों को फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां लगाकर कटवाया
उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रियों ने अपने पक्ष के वोटों की रक्षा की और कांग्रेस के वोटों को फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां लगाकर कटवाने का काम किया. उन्होंने कहा भाजपा का मंडल प्रभारी हो या बूथ लेवल प्रभारी या अन्य पदाधिकारी, जिन्होंने भारत के नागरिकों के नाम काटने के लिए मिलीभगत करके आपत्तियां लीं. चुनाव आयोग के बूथ लेवल के अधिकारियों ने भी इसमें सहयोग किया. धारा 7 और धारा 14 के नोटिस भी मनमाने तरीके से दिए गए. यह आपराधिक कृत्य है. इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के थानों में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे.
इंदौर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता कल सभी थानों में पहुंचेंगे, जो दोषियों के खिलाफ पूरे प्रमाण प्रस्तुत करके एफआईआर दर्ज कराएंगे. इस कार्रवाई में एक भी बीएलओ को भी नहीं छोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा, देश के नागरिकों का नाम मतदाता सूची से काटने के अपराध करने वाले लोग आज भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं. लेकिन कल जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनकी नौकरी नहीं बच पाएगी.
जीतू पटवारी ने कहा, एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर सीसी और थाना प्रभारी को भी कोर्ट में आरोपी बनाया जाएगा
इंदौर में पहली एफआईआर होने के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा पुलिस पर प्रकरण दर्ज नहीं करने के लिए भारी दबाव है. इसलिए राजेंद्र नगर पुलिस ने रोज नामाचे में पूरा अपराध दर्ज करके हमें उसकी रसीद दी है जो अपने आप में प्रमाण है. उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर यहां की सीसी और थाना प्रभारी को भी कोर्ट में आरोपी बनाया जाएगा.