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धनबाद में कांग्रेस और प्रशासन आमने-सामने, सीओ के खिलाफ थाने में शिकायत

धनबाद में प्रशासन और कांग्रेस आमने-सामने है. मामले में कांग्रेस की ओर से सीओ के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है.

Complaint against CO of Dhanbad
सीओ के खिलाफ थाने में शिकायत करते धनबाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 14, 2026 at 3:33 PM IST

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धनबाद: कोयलानगरी धनबाद में कांग्रेस और जिला प्रशासन के बीच विवाद अब सार्वजनिक रूप से सामने आ गया है. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने धनबाद अंचलाधिकारी (सीओ) के विरुद्ध धनबाद थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने सीओ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

सीओ के विरुद्ध थाना में शिकायत पत्र देने के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ता स्थानीय समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान प्रशासन ने उनपर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करा दिया. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह निराधार है और लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने का प्रयास है.

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

धनबाद अंचल के सीओ पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि संबंधित अंचलाधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और उनकी कार्यप्रणाली से सरकार की छवि धूमिल हो रही है. उन्होंने कहा कि जनता की आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना प्रशासन की गलत मानसिकता को दर्शाता है. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी अंचलाधिकारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार, अपमानजनक भाषा के प्रयोग और जाति सूचक टिप्पणी करने के आरोप लग चुके हैं. इन मामलों में भी सीओ के विरुद्ध थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार सामने आ रही शिकायतें इस बात का संकेत हैं कि पदाधिकारी अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं.

संतोष सिंह ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है, लेकिन प्रशासनिक मनमानी और तानाशाही रवैये को स्वीकार नहीं किया जाएगा. यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस व्यापक आंदोलन शुरू करेगी.

Complaint against CO of Dhanbad
थाने में शिकायत पत्र के साथ धनबाद कांग्रेस के कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

कांग्रेसियों में प्रशासन के खिलाफ रोष

इस घटनाक्रम के बाद जिले की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है. अब सबकी नजरें इस बात पर है कि पुलिस और जिला प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है.

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