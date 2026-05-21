योगी सरकार के मंत्री के बयान पर बिफरे कांग्रेसी, लखनऊ में दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ दी तहरीर
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के खिलाफ लखनऊ के हुसैनगज थाने में शिकायती पत्र सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 7:21 PM IST
लखनऊ : कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कांग्रेसियों में नाराजगी है. बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह के बयान के बाद लखनऊ में सियासी माहौल गरमा गया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के खिलाफ लखनऊ के हुसैनगज थाने में शिकायती पत्र सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.
कांग्रेसी कार्यकर्ता नितांत सिंह उर्फ़ नितिन की तरफ से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी व उनके परिवार को लेकर बयान दिया है. मंत्री ने गांधी परिवार की पीढ़ियों को गद्दार कहकर संबोधित किया है. इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हुसैनगंज कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.
शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि मंत्री ने सोशल मीडिया पर गांधी परिवार और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक बयान प्रसारित होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह के बयान के वीडियो लिंक के साथ चौकी में तहरीर दी है.
कांग्रेस पार्टी के लखनऊ जिलाध्यक्ष रुद्र दमन सिंह बबलू सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ भारतीय संहिता (BNS) सहित आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए.
हुसैनगंज पुलिस का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है. मामले की जांच की जा रही है. इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : राहुल गांधी मानहानि केस में रिवीजन याचिका दाखिल, कोर्ट ने सभी पत्रावली तलब की, 17 जून को अगली सुनवाई