मनरेगा का नाम बदलना सिर्फ एक बहाना, सबसे बड़े रोजगार प्लेटफॉर्म को खत्म किया: शशि सिंह
मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर देशभर में कांग्रेस 45 दिनों का आंदोलन कर रही है. सूरजपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 12, 2026 at 10:29 AM IST
सूरजपुर: केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण)करने को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. देशभर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है.
कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम
मनरेगा बचाओ संग्राम के अंतर्गत सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है. जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष शशि सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस आंदोलन कर रही है. रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष शशि सिंह ने इस मामले में मीडिया से चर्चा की.
"करोड़ों लोगों का छीना रोजगार"
शशि सिंह ने कहा कि मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाने के साथ पूरी स्कीम को बदला जा रहा है. महात्मा गांधी का अपमान किया गया. नाम बदलना सिर्फ एक बहाना है. मनरेगा में सबसे ज्यादा गरीब तबके को रोजगार मिलता था. देशभर के 12 करोड़ लोगों को मनरेगा के जरिए रोजगार मिलता था लेकिन केंद्र ने सबसे बड़े रोजगार प्लेटफॉर्म को खत्म करने का काम किया है.
भाजपा पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आरोप
जिला अध्यक्ष शशि सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार गरीबों का शोषण करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि अब केंद्र के हिसाब से गांवों में काम होगा. जिस गांव में, जिस पंचायत में काम कराना होगा वहां काम कराया जाएगा. इसके लिए फिक्स बजट रहता था. लेकिन अब भाजपा सरकार ने मनरेगा की पूरी नीतियों को ही बदल दिया है. राज्य सरकार पर अतिरिक्त 40 प्रतिशत का बोझ डाल दिया गया है. भाजपा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मनरेगा को खत्म करें.
आंदोलन में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी. यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भाजपा की सरकार अपनी गलती को सुधार नहीं लेती है.