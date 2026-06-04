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राज्यसभा चुनाव 2026: झारखंड से प्रणव झा को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार

रांची: आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक एवं उपचुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी मिलने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने विभिन्न राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं.

इस सूची में झारखंड से कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय पदाधिकारी प्रणव झा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है. AICC के महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल द्वारा 4 जून 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और झारखंड के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है.

AICC द्वारा जारी सूची (सौ. झारखंड कांग्रेस)

झारखंड में कांग्रेस ने खेला नया दांव

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव होना है. इसमें से एक सीट भाजपा नेता दीपक प्रकाश के कार्यकाल समाप्त होने से तथा दूसरी सीट पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन के निधन से रिक्त हुई है. निर्वाचन आयोग ने इन सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है और 01 जून से 08 जून तक नामांकन की तिथि है. ऐसे समय में कांग्रेस द्वारा प्रणव झा को उम्मीदवार बनाए जाने को महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा रहा है. प्रणव झा लंबे समय से कांग्रेस संगठन में सक्रिय हैं और वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय से जुड़े संचार संबंधी दायित्व संभाल रहे हैं.

कांग्रेस की ओर से घोषित सूची