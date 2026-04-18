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हरियाणा में कांग्रेस ने मेयर उम्मीदवारों का किया ऐलान, अंबाला से कुलविंदर कौर, सोनीपत से कमल दीवान के नाम पर मुहर

चंडीगढ़ : हरियाणा में कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए मेयर पद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. अंबाला से कुलविंदर कौर, जबकि सोनीपत से कमल दीवान को अपना उम्मीदवार बनाया है.

पंचकूला होल्ड पर : हरियाणा कांग्रेस ने भले ही अंबाला और सोनीपत से मेयर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया हो लेकिन अभी तक पंचकूला से मेयर उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है. ऐसे में ये पंचकूला फिलहाल होल्ड पर है और यहां नाम को लेकर सस्पेंस कायम है. हालांकि कहा जा रहा है कि रविवार को पंचकूला सीट के मेयर उम्मीदवार के नाम का भी खुलासा हो जाएगा.

कौन हैं कमल दीवान ?: सोनीपत से कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार कमल दीवान को साल 2025 में हुए उपचुनाव में भी टिकट दिया गया था, लेकिन वे भाजपा उम्मीदवार राजीव जैन से हार गए थे. कमल दीवान सोनीपत के ही रहने वाले हैं और पंजाबी हैं. उनका परिवार लंबे अरसे से कांग्रेस से जुड़ा रहा है. उनके पिता देवराज दीवान विधायक रहे हैं. सोनीपत में करीब 75 हजार पंजाबी वोटर हैं. कमल दीवान कांग्रेस पार्टी के शहरी जिला अध्यक्ष भी हैं. साथ ही दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं.

कौन हैं कुलविंदर कौर? : अंबाला नगर निगम में कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार कुलविंदर कौर सैनी समाज से आती हैं. उनके पति कृपाल सिंह कांग्रेस के नेता हैं और सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं. कृपाल सिंह का प्रॉपर्टी का कारोबार है. अंबाला नगर निगम में मेयर की सीट BCB-वूमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और ऐसे में कांग्रेस ने कुलविंदर कौर के नाम का ऐलान कर बाज़ी खेली है.

10 मई को वोटिंग, 13 मई को काउंटिंग : आपको बता दें कि 10 मई को नगर निगम सोनीपत, पंचकूला, अंबाला, जबकि नगर पालिका सांपला (रोहतक), उकलाना (हिसार),धारूहेड़ा (रेवाड़ी) और रेवाड़ी नगर परिषद के लिए वोटिंग होनी है. 21 अप्रैल से नामांकन की तारीख है. वहीं 13 मई को काउंटिंग का फाइनल नतीजा आएगा. वहीं पानीपत और करनाल जिला परिषद के 1-1 वार्ड, 12 ब्लॉक समिति सदस्यों, 29 सरपंच, 485 पंच पदों के लिए उपचुनाव की वोटिंग भी 10 मई को होगी और उसी दिन वोटों की गिनती करके नतीजे घोषित हो जाएंगे. इस चुनाव में पहली बार होगा कि NOTA का बटन तो होगा लेकिन इससे चुनाव नतीजों पर असर नहीं पड़ेगा. नोटा के वोट निकालकर जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, उसे विजेता घोषित किया जाएगा. वोटिंग EVM से होगी, लेकिन वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होगा. हरियाणा के 11 नगर निगमों में से 10 में भाजपा तो मानेसर में निर्दलीय मेयर हैं.