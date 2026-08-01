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'अब भी जेल में बंद हैं 18 छात्र, जख्मी बहुत गरीब..' कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग टीम का सिवान और जहानाबाद दौरा

सिवान: नीट पेपर लीक मामले में आंदोलन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने दो दिवसीय फैक्ट फाइंडिंग अभियान की शुरुआत की है. पार्टी की ओर से गठित छह टीमें 1 अगस्त को सिवान और जहानाबाद पहुंची है. 2 अगस्त को भी टीम दौरा करेगी. कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम पटना, भागलपुर,दरभंगा और पूर्णिया जाएगी.

इमरान प्रतापगढ़ी ने की घायल छात्रों से मुलाकात: सिवान में AK-47 चलने के बाद शनिवार को घायलों से मिलने कांग्रेस की टीम पहुंची थी,जिसमें कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे हुए थे. घायल आरिफ और आकाश से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से सिवान में AK 47 चलाई गई है. इन लोगों से मिलकर हमने कई चीजे जाने की कोशिश की है.

"सीधा सवाल यह है कि जिन्होंने गोली चलाई है सिर्फ उसतक कार्रवाई नहीं रहनी चाहिए. अगर इसके दोषी एसपी भी हैं तो उनपर भी कार्रवाई होनी चाहिए. सदन से गृह मंत्री अमित शाह गायब रह रहे हैं. उन्हें हिम्मत नहीं है कि सवाल का सामना कर सकें. आखिर गोली चलाने की इजाजत किसने दी उसपर भी कार्रवाई होनी चाहिए."-इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस सांसद

'मुआवजा दिलाने की करेंगे कोशिश': इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दोनों घायल छात्रों से मुलाकात हुई है. दोनों काफी गरीब परिवार से हैं, जिसको लेकर के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से दोनों को एक-एक लाख रुपये आर्थिक मदद की मदद दिलाने की कोशिश करेंगे. एक से दो दिन में इन लोगों को यह मदद मिल जाएगी.

जहानाबाद पहुंचे राजेश राम: वहीं जहानाबाद जिले में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन के बाद दर्ज मुकदमों को वापस लेने संबंधी राज्य सरकार के आदेश के बावजूद जहानाबाद ज़िले के 18 छात्र अब भी जेल में बंद हैं. इस मामले की जांच और तथ्य जुटाने के लिए शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग टीम जहानाबाद पहुंची.

अब भी छात्र भुगत रहे सजा-राजेश राम: टीम ने जेल में बंद छात्रों के परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और उनकी समस्याएं सुनीं. इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में जहानाबाद ही ऐसा जिला है, जहां छात्र अब भी आंदोलन की सजा भुगत रहे हैं और जेल में बंद हैं.

"सरकार ने मुकदमे वापस लेने की घोषणा तो कर दी, लेकिन स्थानीय स्तर पर आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने के कारण निर्दोष छात्र आज भी जेल की सलाखों के पीछे रहने को मजबूर हैं."- राजेश राम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष