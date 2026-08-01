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'अब भी जेल में बंद हैं 18 छात्र, जख्मी बहुत गरीब..' कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग टीम का सिवान और जहानाबाद दौरा

नीट छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम सिवान और जहानाबाद पहुंची. पढ़ें पूरी खबर

Congress fact finding team
इमरान प्रतापगढ़ी और राजेश राम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 1, 2026 at 7:40 PM IST

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सिवान: नीट पेपर लीक मामले में आंदोलन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने दो दिवसीय फैक्ट फाइंडिंग अभियान की शुरुआत की है. पार्टी की ओर से गठित छह टीमें 1 अगस्त को सिवान और जहानाबाद पहुंची है. 2 अगस्त को भी टीम दौरा करेगी. कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम पटना, भागलपुर,दरभंगा और पूर्णिया जाएगी.

इमरान प्रतापगढ़ी ने की घायल छात्रों से मुलाकात: सिवान में AK-47 चलने के बाद शनिवार को घायलों से मिलने कांग्रेस की टीम पहुंची थी,जिसमें कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे हुए थे. घायल आरिफ और आकाश से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से सिवान में AK 47 चलाई गई है. इन लोगों से मिलकर हमने कई चीजे जाने की कोशिश की है.

"सीधा सवाल यह है कि जिन्होंने गोली चलाई है सिर्फ उसतक कार्रवाई नहीं रहनी चाहिए. अगर इसके दोषी एसपी भी हैं तो उनपर भी कार्रवाई होनी चाहिए. सदन से गृह मंत्री अमित शाह गायब रह रहे हैं. उन्हें हिम्मत नहीं है कि सवाल का सामना कर सकें. आखिर गोली चलाने की इजाजत किसने दी उसपर भी कार्रवाई होनी चाहिए."-इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस सांसद

'मुआवजा दिलाने की करेंगे कोशिश': इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दोनों घायल छात्रों से मुलाकात हुई है. दोनों काफी गरीब परिवार से हैं, जिसको लेकर के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से दोनों को एक-एक लाख रुपये आर्थिक मदद की मदद दिलाने की कोशिश करेंगे. एक से दो दिन में इन लोगों को यह मदद मिल जाएगी.

जहानाबाद पहुंचे राजेश राम: वहीं जहानाबाद जिले में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन के बाद दर्ज मुकदमों को वापस लेने संबंधी राज्य सरकार के आदेश के बावजूद जहानाबाद ज़िले के 18 छात्र अब भी जेल में बंद हैं. इस मामले की जांच और तथ्य जुटाने के लिए शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग टीम जहानाबाद पहुंची.

अब भी छात्र भुगत रहे सजा-राजेश राम: टीम ने जेल में बंद छात्रों के परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और उनकी समस्याएं सुनीं. इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में जहानाबाद ही ऐसा जिला है, जहां छात्र अब भी आंदोलन की सजा भुगत रहे हैं और जेल में बंद हैं.

"सरकार ने मुकदमे वापस लेने की घोषणा तो कर दी, लेकिन स्थानीय स्तर पर आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने के कारण निर्दोष छात्र आज भी जेल की सलाखों के पीछे रहने को मजबूर हैं."- राजेश राम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग करते हुए कहा राज्य सरकार अपने आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित कराते हुए सभी छात्रों की जल्द रिहाई कराए. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो इस मुद्दे को राज्यव्यापी आंदोलन का रूप दिया जाएगा.

AK-47 से गोली चलाने का मामला: बता दें कि सिवान में 25 जुलाई को बंदी के दरमियान AK-47 से गोली चलने का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है. 25 जुलाई को धरना प्रदर्शन चल रहा था, बंदी का एलान था. सुबह से लेकर 12 बजे तक सबकुछ शांत था. अचानक 12 बजे के बाद भारी भीड़ सिवान के गांधी मैदान में इकट्ठा हुई. मिली जानकारी के अनुसार वहां पुलिस और छात्रों में झड़प हुई जिसको लेकर आंसू गैस के गोले दागे गए.

पुलिस के वायरल वीडियो पर बवाल: फिर यह भीड़ अचानक गोपालगंज मोड़ होते हुए जेपी चौक पर जमा हो गई, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी. बताया जाता है कि अचानक ईंट पत्थर चलने लगे, जहां कई पुलिस कर्मी घायल हुए और तीन छात्रों को ग़ोली लगी. इसी बीच पुलिस द्वारा AK-47 से गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसको लेकर के काफी बहस भी छिड़ी रही और मामला भी खूब गरमाया.

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