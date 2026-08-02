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'अमित शाह सबसे असफल गृह मंत्री..', दरभंगा में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार को घेरा

दरभंगा पहुंचीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कुलगाम हमले और मणिपुर हिंसा पर केंद्र को घेरते हुए नीट आंदोलनकारी छात्रों का समर्थन किया.

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कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 2, 2026 at 11:01 AM IST

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दरभंगा: दिल्ली समेत बिहार और अन्य राज्यों में नीट परीक्षा को लेकर चल रहे प्रदर्शन के खिलाफ सरकार द्वारा छात्रों पर की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम बिहार के कई जिलों के दौरे पर रही. इस दौरान कांग्रेस की टीम लगातार अलग-अलग जिलों में जाकर प्रभावित छात्रों और स्थानीय पुलिस प्रशासन से सीधी बात कर रही है. कांग्रेस नेताओं ने इस आंदोलन के दौरान छात्रों के ऊपर दर्ज की गई सभी प्राथमिकियों को तुरंत वापस करने की मांग की है.

एफआईआर वापस करने की मांग: इसी सिलसिले में शनिवार देर शाम नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर देशभर में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत दरभंगा पहुंची हैं. उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर आंदोलन में शामिल छात्रों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई को वापस लेने और उन्हें पूरी तरह से राहत देने की मांग की.

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'छात्रों से माफी मांग मोदी दी': इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के रील्स पर भी निशाना साधा. कहा कि मोदी जी के नेता उनसे रात 12 बजे रील्स बनवाते हैं. जिस नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए, वे रील में छात्रों को माफ करने की बात करते हैं. जिस तरह से बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया. इसको लेकर सरकार से माफी मांगनी चाहिए. AK 47 से गोलियां चलायी गयी. इसको लेकर माफी कौन मांगेगा?

'आतंकवाद पर काबू का दावा खोखला': दरभंगा पहुंचीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मौके पर जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा की. केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश के जवानों और नागरिकों की शहादत बेहद दुखद और निंदनीय है तथा सरकार आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल है. जो लोग दावा करते थे कि आतंकवाद पर काबू पा लिया गया है, उनके दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं.

"पहलगाम की घटना के बाद भी हालात नहीं सुधरे और कुलगाम में फिर आतंकी हमला हो गया. पाकिस्तान के खिलाफ सरकार को अधिक सख्त कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. अमित शाह देश के सबसे असफल गृह मंत्री साबित हुए हैं." -सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस नेता

मणिपुर जल रहा है और इधर छात्रों पर लाठीचार्ज: सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मणिपुर लंबे समय से हिंसा की आग में जल रहा है, छात्रों पर लाठीचार्ज और पेललेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसमें एक व्यक्ति की आंख चली गई है और एक बच्ची वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझ रही है.

'जनता को सुरक्षा देने का दावा विफल': उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं और केंद्र सरकार वहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है. सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि आखिर सरकार की जवाबदेही कहां है और जनता को सुरक्षा देने के उसके बड़े-बड़े दावे क्यों विफल हो रहे हैं.

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