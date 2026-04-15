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पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, इस विधानसभा क्षेत्र में 400 परिवारों ने थामा BJP का दामन

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि, 'हिमाचल प्रदेश को सुक्खू नाम का ग्रहण लग गया है."

400 FAMILIES JOINING BJP IN PALAMPUR
पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 3:39 PM IST

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पालमपुर: हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा विभिन्न जिलों में ग्रामीण स्तर तक पार्टी को और मजबूत करने में जुट गई है. इसी कड़ी में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज (बुधवार, 15 अप्रैल को) हिमाचल दिवस के अवसर पर पालमपुर में पालमपुर विधान सभा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण मंडल द्वारा कांग्रेस उखाड़ फेंको अभियान का आगाज किया. इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मुख्यातिथि के रूप शिरकत की और भाजपा में शामिल होने वाले लोगों को भाजपा का पटका पहना कर पार्टी में शामिल किया.

पंचायत चुनाव से पहले पालमपुर में कांग्रेस को झटका

पंचायत चुनाव से पहले पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. इस विधानसभा क्षेत्र के लगभग 400 परिवारों ने भाजपा का दामन थामा है. दरअसल, पालमपुर विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस का बोल बाला रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वे भाजपा में शामिल हुए हैं. भाजपा का कहना है कि इससे पालमपुर में भाजपा और भी ज्यादा मजबूती की ओर बढ़ रही है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल (ETV Bharat)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि, "सरकार की अनदेखी के चलते पालमपुर विधानसभा के लोग कांग्रेस का दामन छोड़ कर भाजपा में शामिल हुए हैं. इससे पहले भी पालमपुर के पूर्व में रहे डिप्टी मेयर आशीष नाग ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ कर भाजपा का दामन थामा था. आज भी 400 से जायद परिवार भाजपा में शामिल हुए हैं."

पालमपुर में कांग्रेस का दबदबा

पालमपुर में पिछले 14 साल से कांग्रेस का ही राज रहा है, लेकिन कांग्रेस के विधायक पालमपुर का विकास करवाने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि सुक्खू सरकार से पहले भाजपा की सरकार ने पालमपुर में कई नए कार्यालय खोले थे जिनको सुक्खू सरकार ने आते ही बंद करने का काम किया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है.

'हिमाचल प्रदेश को लगा सुक्खू नाम का ग्रहण '

राजीव बिंदल ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश को सुक्खू नाम का ग्रहण लग गया है. 2022 में सुक्खू सरकार बनी थी तब चंबा में एक दलित युवक को कटर से काट कर उसके 8 टुकड़े कर दिए थे और अब मंडी में 19 वर्षीय छात्रा की सर धड़ से अलग करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई. इससे प्रदेश में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है. प्रदेश में गैंगवार की घटना सामने आ रही है. कभी ऊना कभी बिलासपुर, कभी नालागढ़ और कभी सिरमौर में गैंगवार हो रहा है. आखिर शांत प्रदेश में अशांति कहां से आ रही है. आज सुक्खू सरकार हर तरफ से फेल है. प्रदेश सरकार सही फैसले लेने में नाकाम है. सरकार जनता को परेशान करने का काम कर रही है."

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