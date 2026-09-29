कासगंज में मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 17 लोगों पर एफआईआर
मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने पर कासगंज में कांग्रेस पर केस. जिलाध्यक्ष समेत 17 नामजद और 25 अज्ञात पर FIR दर्ज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 11:33 AM IST
कासगंज : उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में बिना अनुमति विरोध प्रदर्शन करने, मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला जलाने और आम रास्ता बाधित करने के मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है. सदर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार समेत 17 नामजद कार्यकर्ताओं और 25 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
जानकारी के अनुसार, 28 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नदरई गेट से तहसील सदर तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला था. तहसील परिसर पहुंच कर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला आग के हवाले कर दिया.
पुलिस के मुताबिक, इस प्रदर्शन और जुलूस के कारण शहर का मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे आम जनता और राहगीरों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. पुलिस का कहना है कि यह आयोजन बिना पूर्व अनुमति के किया गया था और इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बलवा/उपद्रव ,लोक सेवक के आदेश की अवहेलना, आग या ज्वलनशील पदार्थ से खतरा पैदा करना,और शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना, इन मामलों में केस दर्ज किया है.
FIR में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज कुमार के अलावा प्रतिम सिंह, उषा पाल, सोनी कश्यप, सुनील कुमार शाक्य, अभिषेक कुमार, सुबोध वशिष्ठ, राजेंद्र सिंह, इंद्रा गौड़, रमेश चंद्र धनगर, महीपाल सिंह, दीपक धनगर, साकिर अली, साकराली, चरण सिंह, सतेंद्र पाल सिंह और अमित को नामजद किया गया है। इसके अलावा 25 अन्य अज्ञात कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया है.
मामले की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक (SI) अनिरुद्ध सिंह को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.