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कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोटों पर, ईटीवी भारत से बातचीत में क्या बोले, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नए चेयरमैन

सुहैल अख्तर अंसारी ने कहा, अब जनता कांग्रेस को लाने पर विचार कर रही है. वह जानती है कि उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नही होगा, उत्तर प्रदेश का भला नही हो पाएगा. हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे. अभी कागजी कार्रवाई चल रही है. मुसलमान तो कांग्रेस को वोट देगा ही, इसके अलावा जो दबा, कुचला समाज अंतिम पायदान पर हैं. वह भी कांग्रेस की तरफ देख रहा है. कांग्रेस ने गरीबों के लिए जितना काम किया है, शायद ही उतना काम किसी दूसरे पार्टी ने किया है.

जवाब: आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का है. अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ देख रहा है और कांग्रेस को वोट देना चाहता है, माइनॉरिटी तबका ने बंगाल, महाराष्ट्र दोनों जगह बड़ी शिद्दत से कांग्रेस को वोट किया था. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी योजनाएं तैयार कर रहे हैं. हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे. इस बार माइनॉरिटी को छोड़िए, पूरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ होगा, कांग्रेस एक वाहिद ऐसी पार्टी है, जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा काम किए हैं.

लखनऊ: कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए, मुस्लिम वोटों को साधने के लिए पूर्व विधायक सुहैल अख्तर अंसारी को अल्पसंख्यक कांग्रेस का चेयरमैन बनाया है. उन्हें मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का दायित्व सौंपा है. अब सवाल यह है कि अल्पसंख्यक कांग्रेस चेयरमैन की आगे की चुनावी रणनीति क्या होगी? इस पर सोमवार को ईटीवी भारत ने सुहैल अख्तर अंसारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की. सवाल: अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के लिए सुहैल अख्तर अंसारी की अगली रणनीति क्या है?

उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से बच्चों के लिए नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, इससे अब नौजवान भी राहुल गांधी की तरफ देख रहा है. राहुल गांधी ही एक वाहिद नेता हैं, जो देश को आगे बढ़ाएंगे. उत्तर प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं. पहले उत्तर प्रदेश जीतेंगे, फिर 2029 में देश में सरकार बनाएंगे.



सवाल: हाल ही में राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अल्पसंख्यक की मीटिंग में कहा था, "मुसलमान अल्पसंख्यक की जगह मुसलमान कहकर सीधे हक मांगे, इस पर आप क्या कहेंगे?



जवाब: यह राहुल गांधी का यह बड़प्पन है. राहुल गांधी जैसा नेता ही यह कह सकता है. राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिमों की सीधे बात करो. अल्पसंख्यक में तो जैन, सिख, ईसाई, बौद्धिष्ट भी आते हैं, उन्होंने यह कहकर मुस्लिमों को एक ताकत दी है और यह काम राहुल गांधी ही कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश तो छोड़िए पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की बात कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता है.

राहुल गांधी जो कहते हैं, वो दिल से कहते हैं. दिल से कही हर बात सच होती है. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को बनाया था. उसके बाद कांग्रेस ने अनवर तैमूर को असम का चीफ मिनिस्टर बनाया. जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाया. 10 साल हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाकर रखा. तो यह कांग्रेस पार्टी है जो सबके साथ एक व्यवहार करती है.

सवाल: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी में एंट्री कर रहे हैं. दावा कर रहे हैं कि इस बार मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेगा, क्या कहेंगे?



जवाब: ओवैसी साहब को वक्त के हिसाब से पता चल जाएगा कि वह किसके लिए काम करते हैं. जेड श्रेणी, वाई श्रेणी सुरक्षा लेकर मुसलमानों की बात करते हैं. मुसलमान बहुत समझदार है. वह जानता है कि कौन किसके हित में काम कर रहा है. ओवैसी बहुत अच्छे हैं तो, हैदराबाद में सात ही विधायक क्यों जीत पाते हैं?. पहले उन्हें हैदराबाद में सरकार बनानी चाहिए, क्यों नहीं बना पाते हैं? ओवैसी किसके लिए काम करते हैं. यह मुसलमान और जनता जानती है.



सवाल: चुनाव के दौरान जब सीटों का बंटवारा होगा तो अल्पसंख्यक कांग्रेस कितनें सीटों पर दावा ठोकेगी?



जवाब: गठबंधन में शीर्ष नेता तय करेंगे की कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी. यह काम राहुल गांधी और अखिलेश यादव का है. हम लोगों को चुनाव लड़ना है और हम लड़ेंगे.

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