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कांग्रेस ने चला यूपी में सबसे बड़ा सियासी कार्ड, दलित-मुस्लिम गठजोड़ से मचेगा हड़कंप?

मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस का भरोसा: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने 'उत्तर प्रदेश की तरक्की में मुस्लिम समाज का किरदार' को लेकर मुस्लिम समुदाय के बुद्धजीवियों से चर्चा की. यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मुस्लिम समाज को लेकर विचार-विमर्श किया. उत्तर प्रदेश की तरक्की में मुस्लिम समाज का अब तक क्या योगदान रहा है और आगे किस तरह से मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान कर सकता है, इसे लेकर कार्यक्रम में मौजूद तमाम बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे.

यूपी में कांग्रेस का नया फॉर्मूला: दलित-मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ही राजेंद्र पाल गौतम को यूपी प्रभारी बनाकर और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से इमरान प्रतापगढ़ी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर दोनों नेताओं को दलितों और मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है. इसी मकसद से यूपी कांग्रेस प्रभारी अपने दो दिन के दौरे पर लखनऊ आए तो उन्होंने इस बार मुस्लिम कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल के साथ सीधा संवाद किया और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार की.

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने जातीय समीकरण साधना शुरू कर दिया है. पहले ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय को उत्तर प्रदेश से हटाकर एक दलित नेता को जिम्मेदारी सौंपी, जिससे उत्तर प्रदेश के दलितों में संदेश जाए कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है. अब कांग्रेस पार्टी यूपी में दलित- मुस्लिम कांबिनेशन के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है.

यूपी में कांग्रेस का नया फॉर्मूला (Photo Credit: ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देशभर में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को पहले भी प्रतिनिधित्व देती रही है, अब भी प्रतिनिधित्व दे रही है आगे भी बढ़ चढ़कर प्रतिनिधित्व देगी.- राजेंद्र पाल गौतम. यूपी कांग्रेस प्रभारी

युवा वोटरों पर नजर: उत्तर प्रदेश में पार्टी के साथ दलितों को जोड़ने की कवायद कांग्रेस ने शुरू कर दी है. यही कारण है कि राजेंद्र पाल गौतम को हाई कमान ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रभारी बनाकर भेजा है. राजेंद्र पाल गौतम लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे कर रहे हैं. लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं. उनके साथ बैठक कर रहे हैं. कॉलेज में जाकर छात्रों से मिल रहे हैं तो अन्य समूह के लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं.





स्वामी प्रसाद मौर्य से भी की थी मुलाकात: कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले लखनऊ में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म को मानते हैं और राजेंद्र पाल गौतम भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है. सियासी गलियारों में तो चर्चा यह भी है कि राजेंद्र पाल गौतम उन्हें कांग्रेस पार्टी में भी लाकर खड़ा कर सकते हैं. हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य और राजेंद्र पाल गौतम की मुलाकात पर कांग्रेस के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन यह मानते हैं कि यूपी में दलितों को जोड़ने के लिए कांग्रेस के यूपी प्रभारी हर हथकंडा अपना रहे हैं.

कांग्रेस प्रभारी ने की थी स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात (Photo Credit: ETV Bharat)

मायावती से नहीं हुई थी मुलाकात: कुछ महीने पहले राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस पार्टी से पैदल टहलते हुए ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे. हालांकि मायावती ने उनसे मुलाकात नहीं की थी, फिर भी राजेंद्र पाल गौतम ने इसकी कोशिश जरूर की थी. हालांकि जब सवाल उठे तो उन्होंने सफाई दी थी कि उनका पिछले काफी समय से उनके घर आना-जाना है. अब वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और लखनऊ में ही थे इसलिए अपने पुराने संबंधों की वजह से ही मुलाकात करने गए थे.

यूपी प्रभारी इस वक्त अब मुस्लिम वोटरों को लुभाने में लगे हैं. उन्होंने संवाद सत्र में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की. जिसमें मुस्लिम समाज को बेहतर प्रतिनिधित्व देने की भी यूपी प्रभारी की तरफ से बात कही गई. इस संवाद में पूर्व सांसद जफर अली नक़वी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सैफ़ अली नक़वी, तारिक सिद्दीकी, पूर्व डीजीपी रिजवान अहमद, सेवानिवृत जस्टिस बीडी नकवी, मौलाना कल्बे नूरी, कौसर नदवी, एरा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, यूनिटी डिग्री कॉलेज, सुन्नी इंटर कॉलेज, शिया डिग्री कॉलेज, केजीएमयू, मेदांता हॉस्पिटल समेत अन्य स्थानों पर कार्यरत बुद्धिजीवी मौजूद रहे.

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