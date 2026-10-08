ETV Bharat / state

प्रभात मेहता हत्याकांड : कांग्रेस ने पुलिस की जांच पर जताया भरोसा, कहा- इंतजार करें

पलामू ( Etv Bharat )

पलामू: कांग्रेस पार्टी ने चर्चित प्रभात मेहता मर्डर केस में पलामू पुलिस की जांच पर भरोसा जताया है. साथ ही लोगों को निशाना बनाकर ट्रायल करने को गलत बताया है. मामले को लेकर एक एसआईटी गठित की गई है. जो मामले की जांच कर रही है.

यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मणिकांत सिंह ने कहा कि पुलिस की जांच पर भरोसा है और सभी को इसके पूरा होने का इंतजार करना चाहिए. कुछ खास लोगों को निशाना बनाकर ट्रायल करना ठीक नहीं है. पुलिस ने इस मामले के लिए एक एसआईटी बनाई है. एसआईटी की रिपोर्ट और जांच के नतीजों का इंतजार होना चाहिए.