प्रभात मेहता हत्याकांड : कांग्रेस ने पुलिस की जांच पर जताया भरोसा, कहा- इंतजार करें
प्रभात मेहता हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस ने पलामू पुलिस की जांच पर भरोसा जताया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 11:36 AM IST
पलामू: कांग्रेस पार्टी ने चर्चित प्रभात मेहता मर्डर केस में पलामू पुलिस की जांच पर भरोसा जताया है. साथ ही लोगों को निशाना बनाकर ट्रायल करने को गलत बताया है. मामले को लेकर एक एसआईटी गठित की गई है. जो मामले की जांच कर रही है.
यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मणिकांत सिंह ने कहा कि पुलिस की जांच पर भरोसा है और सभी को इसके पूरा होने का इंतजार करना चाहिए. कुछ खास लोगों को निशाना बनाकर ट्रायल करना ठीक नहीं है. पुलिस ने इस मामले के लिए एक एसआईटी बनाई है. एसआईटी की रिपोर्ट और जांच के नतीजों का इंतजार होना चाहिए.
मणिकांत सिंह ने आगे कहा कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनकी भी जांच हो रही है और इस जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा. पलामू एसपी पर जनता और व्यापारी वर्ग का भरोसा बढ़ा है.
गौरतलब है कि प्रभात मेहता 23 मई, 2026 को पलामू के पाटन इलाके से लापता हो गए थे. पलामू पुलिस ने 26 मई को उनका शव बरामद किया. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपहरण और हत्या के आरोप में मेहता के कुछ पुराने दोस्तों को गिरफ्तार किया. एक आरोपी को हरियाणा में और दूसरे को बेंगलुरु में पकड़ा गया था.
प्रभात मेहता के परिवार द्वारा पुलिस जांच पर सवाल उठाए जाने के बाद, पलामू पुलिस ने 23 सितंबर को आईपीएस अधिकारी दिव्यांशु शुक्ला की अगुवाई में एक एसआईटी बनाई. एसआईटी अभी इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है.
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