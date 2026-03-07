ETV Bharat / state

कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में भरेगा हुंकार, राहुल गांधी और कई सांसद लेंगे भाग

कांग्रेस के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ तमाम मांगों को लेकर लामबंद हो गया है. साथ ही 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे.

मांगों को लेकर कांग्रेस के पूर्व सैनिक करेंगे प्रदर्शन (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 7, 2026 at 8:08 AM IST

देहरादून: चार सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 मार्च को हुंकार भरने जा रहे हैं. इस प्रदर्शन में लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के कई सांसद भाग ले रहे हैं.

कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल राम रतन नेगी ने कहा कि देश के उन तमाम पूर्व सैनिकों जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान किसी भी प्रकार की अपंगता को प्राप्त किया है, उनको जो पेंशन मिलती है, वह पेंशन टैक्स फ्री हुआ करती थी. लेकिन केंद्र की सरकार ने अब इस पेंशन को टैक्स के दायरे में ला दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए सीजीएचएस स्कीम में सरकार ने बड़ी धनराशि का भुगतान करना है. लेकिन उसका भुगतान नहीं होने की वजह से अस्पताल पूर्व सैनिकों के इलाज से कतरा रहे हैं.

राम रतन नेगी का कहना है कि तीसरा मुद्दा सैनिकों के सम्मान का है और चौथा मुद्दा अग्निपथ योजना को समाप्त करके सेवा में भर्ती की पुरानी प्रणाली को लागू करने का है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने जा रही पूर्व सैनिकों की रैली में प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के नेतृत्व में उत्तराखंड से सैकड़ो की संख्या में पूर्व सैनिक शामिल होंगे. पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जब से देश में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती शुरू हुई है उत्तराखंड में युवाओं का सेना में भर्ती होने का जोश कम हो गया है. इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है जिस दिन केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसी दिन इस योजना को समाप्त कर पूर्व की भांति भर्ती प्रणाली लागू की जाएगी.

बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व सैनिकों ने उत्तराखंड में अग्नि वीर योजना के विरोध में प्रदेश भर में तीन चरणों मे हस्ताक्षर अभियान चलाया था और लोगों के बीच जाकर इस योजना की खामियों की गिनाया था. तीसरे चरण में आयोजित की गई इस यात्रा रात को पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने 20 फरवरी को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. यह यात्रा गढ़वाल के जिलों में 5 दिन चली थी. यात्रा रथ का स्वागत सहसपुर में कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष आर्येन्द्र शर्मा और कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किया था. जबकि विकासनगर में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और कार्यकर्ताओं ने इस रथ यात्रा का स्वागत किया था. यह यात्रा इन पांच दिनों में उत्तरकाशी टिहरी जिलों के विभिन्न पड़ावों से होते हुए 25 फरवरी को पार्टी प्रदेश मुख्यालय पहुंची थी. कांग्रेस के पूर्व सैनिक एक बार फिर चार सूत्री मांगों को लेकर जंतर मंतर पहुंचेंगे.

