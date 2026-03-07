ETV Bharat / state

कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में भरेगा हुंकार, राहुल गांधी और कई सांसद लेंगे भाग

देहरादून: चार सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 मार्च को हुंकार भरने जा रहे हैं. इस प्रदर्शन में लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के कई सांसद भाग ले रहे हैं.

कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल राम रतन नेगी ने कहा कि देश के उन तमाम पूर्व सैनिकों जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान किसी भी प्रकार की अपंगता को प्राप्त किया है, उनको जो पेंशन मिलती है, वह पेंशन टैक्स फ्री हुआ करती थी. लेकिन केंद्र की सरकार ने अब इस पेंशन को टैक्स के दायरे में ला दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए सीजीएचएस स्कीम में सरकार ने बड़ी धनराशि का भुगतान करना है. लेकिन उसका भुगतान नहीं होने की वजह से अस्पताल पूर्व सैनिकों के इलाज से कतरा रहे हैं.

राम रतन नेगी का कहना है कि तीसरा मुद्दा सैनिकों के सम्मान का है और चौथा मुद्दा अग्निपथ योजना को समाप्त करके सेवा में भर्ती की पुरानी प्रणाली को लागू करने का है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने जा रही पूर्व सैनिकों की रैली में प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के नेतृत्व में उत्तराखंड से सैकड़ो की संख्या में पूर्व सैनिक शामिल होंगे. पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जब से देश में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती शुरू हुई है उत्तराखंड में युवाओं का सेना में भर्ती होने का जोश कम हो गया है. इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है जिस दिन केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसी दिन इस योजना को समाप्त कर पूर्व की भांति भर्ती प्रणाली लागू की जाएगी.