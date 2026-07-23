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संविधान को खतरे में डालने का काम कांग्रेस ने किया, छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक दलों ने की घुसपैठ: बीजेपी

किरण सिंहदेव ने कहा, "राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने बिना किसी सूचना के इंटरनल योजना के आधार पर धरने पर बैठ गए. प्रधानमंत्री आवास के आसपास का इलाका पूरी तरह से संवेदनशील क्षेत्र है. वह इलाका धरना प्रदर्शन या किसी भी तरह के प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित है. पिछले दो दिनों से पूरे देश में जिस तरीके से राजनीति हुई है वो निंदनीय है. कांग्रेस की इस साजिश में इंडी गठबंधन को लोग भी शामिल हैं."

रायपुर: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा. सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी पतली सी एक संविधान की किताब लेकर घूमते हैं. लेकिन लोगों को ये मालूम होना चाहिए की संविधान की ये पतली किताब लेकर घूमने वाले ही संविधान को खतरे में डाल रहे हैं. सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी का काम जनता को दिग्भ्रमित करना है. किरण सिंहदेव ने कहा कि संविधान को खतरे में कौन डाल रहा है ये देश की जनता देख रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है. नीट की जो परीक्षा फैलियर हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल छात्रों के हित में कुछ निर्णय भी लिए. फिर से नीट की परीक्षा करने का निर्णय लेने के साथ ही नीट पेपर लीक मामले में जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय भी प्रधानमंत्री ने लिया. नीट की दोबारा परीक्षा भी आयोजित करवाई. छात्रों के आंदोलन के विषय को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं. क्योंकि देश में अलग-अलग विषयों पर लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपनी बात रखने का अधिकार है: किरण सिंहदेव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

पीएम के लिए गलत भाषा का हो रहा इस्तेमाल:बीजेपी

सिंहेदव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है. लेकिन आनन फानन में उन बच्चों के बीच में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का और उनका घुसपैठ कराकर उस आंदोलन का स्वरूप ही बदल दिया गया. इस बात को लेकर सदन में चर्चा के लिए भी हमारी सरकार तैयार है. लेकिन आप सदन के बाहर हंगामा करवाकर जो देश में रह भी नहीं रहे हैं, ऐसे एक दल कॉकरोच जनता पार्टी को उससे जोड़ रहे हैं. सिंहदेव ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो निंदनीय है.

कांग्रेस ने अपने दिग्गज दलित नेताओं को अपमानित करने का काम किया: बीजेपी

रायपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, ''कांग्रेस पार्टी को मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं की आपकी पार्टी ने ही दलित नेता चननी जी का अपमान किया. दलित समाज से आने वाली महिला नेत्री कुमारी शैलजा को अपमान झेलना पड़ा. बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को अपमानित होना पड़ा, ये तो आपका इतिहास है. आपने तो बाबा साहब का विरोध किया उनको अपमानित किया. बाबू जगजीवन राम को भी आप लोगों ने अपमानित करने का काम किया है. कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सामाजिक न्याय या संविधान पर हमें सीख दे. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने ये बातें संत रविदास जी की 650 वीं जन्म जयंती मनाए जाने को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, उसमें कही.

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