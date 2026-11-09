Panchayat elections: कांग्रेस की चुनावी कमेटियां बनीं शोपीस, अंतिम चरण में भी नेता प्रचार से दूर
महारैली की तैयारियों और आयोजन के चलते नेताओं का पूरा ध्यान राष्ट्रीय कार्यक्रम पर रहा.
Published : November 9, 2026 at 7:39 PM IST
जयपुर: पंचायत चुनाव के चौथे चरण का प्रचार अब अंतिम दौर में है. थमने में महज तीन दिन बाकी हैं, इसके बावजूद कांग्रेस के बड़े नेता अभी तक मैदान में नहीं उतरे हैं. इससे पार्टी की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं. निकाय चुनाव के नतीजों से सबक लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कैंपेन कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन किया था, ताकि प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया जा सके. ये दोनों कमेटियां अभी तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाई हैं. प्रचार के आखिरी चरण में भी बड़े नेताओं के दौरे, सभाएं और रोड शो का कोई तय कार्यक्रम सामने नहीं आया है. कैंपेन कमेटी में शामिल 50 से अधिक नेता अब तक प्रचार से दूर हैं. जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी सक्रियता जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है.
प्रत्याशियों को बड़े नेताओं का इंतजार, कंट्रोल रूम तक पहुंची गुहार: पंचायत चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे प्रत्याशियों को उम्मीद थी कि पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके इलाके में आकर प्रचार करेंगे. बड़े नेताओं की सभा और रैली से कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और गांव-ढाणी तक पार्टी का संदेश पहुंचेगा. लेकिन प्रचार के आखिरी दिनों तक भी बड़े नेताओं के दौरे तय नहीं हुए, जिससे प्रत्याशियों की चिंता बढ़ गई है. कई प्रत्याशी अपनी मांग कांग्रेस के कंट्रोल रूम तक पहुंचा चुके हैं. प्रत्याशियों का आग्रह है कि प्रचार खत्म होने से पहले उनके क्षेत्रों में पार्टी के प्रमुख नेताओं की सभा और रैली करवाई जाए. इसके बावजूद अभी तक दौरे का कोई स्पष्ट कार्यक्रम सामने नहीं आया है.
पढ़ें: गहलोत बोले- 'लोकतंत्र बचाओ' का नारा बीजेपी को ही कर रहा डैमेज, विपक्ष के आंदोलनों पर खुद लगा दी मुहर
पहले दिल्ली महारैली, फिर दीपावली बनी प्रचार से दूरी की वजह: राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का मानना है कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के प्रचार में सक्रिय नहीं होने के पीछे दो वजहें रहीं. पहली दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की महारैली और दूसरी दीपावली का त्योहार. महारैली की तैयारियों और आयोजन के चलते नेताओं का पूरा ध्यान राष्ट्रीय कार्यक्रम पर रहा. इसके बाद दीपावली के कारण भी प्रचार की गतिविधियां धीमी पड़ गईं. हालांकि अब त्योहार बीत चुका है और पंचायत चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में है, लेकिन इसके बावजूद बड़े नेताओं की सक्रियता और उनके चुनावी कार्यक्रमों को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं है.
निकाय चुनाव में उठे थे सवाल, इसलिए बनाई गई थीं दोनों कमेटियां: निकाय चुनाव के दौरान भाजपा के तमाम नेताओं ने सामूहिक कैंपेन किया था. तब कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रचार में सक्रिय भागीदारी को लेकर सवाल उठे थे. स्थानीय प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को अपेक्षित राजनीतिक समर्थन नहीं मिलने की चर्चा भी सामने आई थी. खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे. इसी से सबक लेते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायत चुनाव के लिए कैंपेन कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन किया था. सभी जिलों में पॉलिटिकल अफेयर समिति बनाई गई थी.इन कमेटियों का मकसद था कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार में झोंका जाए, अलग-अलग क्षेत्रों में उनकी जिम्मेदारी तय हो, प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं और रैलियां हों और पार्टी का चुनावी अभियान समन्वित तरीके से आगे बढ़े.
पढ़ें: पंचायत चुनाव की रंजिश में दो युवकों पर हमला, 6 जनों के खिलाफ एफआईआर, एक हिरासत में
जहां से डिमांड आ रही है, वहां जा रहे हैं नेता: मामले पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और महासचिव आरसी चौधरी का कहना है कि पार्टी ने पंचायत चुनाव के लिए कैंपेन कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई हुई है. प्रदेश की पॉलिटिकल कमेटी अलग है और सभी जिलों में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी अलग है. यह सही है कि दिल्ली में 1 नवंबर की महारैली को लेकर सभी व्यस्त थे और उसके बाद दीपावली फेस्टिवल में भी व्यस्त रहे, लेकिन जहां-जहां प्रत्याशियों को बड़े नेताओं के प्रचार की जरूरत पड़ रही है, वहां बड़े नेता प्रचार के लिए जा रहे हैं, अभी प्रचार के 3 दिन बाकी हैं. जिन-जिन जिलों में प्रचार होना है, वहां नेता पहुंचेंगे. दौरे का रोडमैप तैयार हो रहा है.
पढ़ें: Ruckus in Dholpur : सरपंच चुनाव की रंजिश में जमकर चले लाठी-डंडे, कई घायल
पढ़ें: अलवर: सावड़ी ग्राम पंचायत में चुनाव का नया कार्यक्रम घोषित, 16 नवंबर को मतदान, नामांकन रद्द होने से टला था चुनाव
पहले-दूसरे चरण में किया था प्रचारः कैंपेन कमेटी के सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने नागौर से पहले चरण में पंचायत चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी. उसके बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर सहित कई स्थानों प्रचार किया था. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी सहित अन्य सदस्यों ने भी अलग-अलग जिलों में जाकर प्रचार किया था. उसके बाद रितु बराला मारपीट मामले के चलते पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने अपना प्रचार बीच में ही रोक दिया था.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पार्टी के कई विधायक और कैंपेन कमेटी के सदस्यों ने तीन दिन पुलिस कमिश्नरेट में धरना दिया था. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर का दौरा बीच में रद्द करके जयपुर पहुंच गए थे. उसके बाद से पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे नहीं बन पाए. इसी बीच दिल्ली रैली की तैयारी को लेकर भी लगातार जयपुर में ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय और कांग्रेस वॉर रूम में बैठकों का दौर चला था.
सभी जिलों में रैली की तैयारी को देखकर बैठकें हुई थी. इसी बीच तीसरे चरण का मतदान 30 अक्टूबर को हुआ था, जबकि रैली 1 नवंबर को दिल्ली में आयोजित हुई थी. अब बड़े नेताओं के दौरे चौथे चरण के लिए तय नहीं हुए हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर में चुनाव प्रचार कर चुके हैं.