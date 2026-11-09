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Panchayat elections: कांग्रेस की चुनावी कमेटियां बनीं शोपीस, अंतिम चरण में भी नेता प्रचार से दूर

कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पंचायत चुनाव के चौथे चरण का प्रचार अब अंतिम दौर में है. थमने में महज तीन दिन बाकी हैं, इसके बावजूद कांग्रेस के बड़े नेता अभी तक मैदान में नहीं उतरे हैं. इससे पार्टी की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं. निकाय चुनाव के नतीजों से सबक लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कैंपेन कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन किया था, ताकि प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया जा सके. ये दोनों कमेटियां अभी तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाई हैं. प्रचार के आखिरी चरण में भी बड़े नेताओं के दौरे, सभाएं और रोड शो का कोई तय कार्यक्रम सामने नहीं आया है. कैंपेन कमेटी में शामिल 50 से अधिक नेता अब तक प्रचार से दूर हैं. जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी सक्रियता जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है.