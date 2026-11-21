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आगरा से कांग्रेस का ‘27 का शंखनाद’, नेता देंगे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र

आगरा से कांग्रेस का 27 का शंखनाद ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर सभी दलों के दिलों में दलित प्रेम उमड़ने लगा है. समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पिछले दिनों दलितों की राजधानी आगरा से मिशन-2027 का आगाज किया था. अब कांग्रेस भी दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए आगरा से शनिवार दोपहर 27 का शंखनाद मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है, जिसकी तैयारी में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी कई दिनों से लगे थे.

2027 का शंखनाद मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, सहारनपुर से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद समेत अन्य दिग्गज संबोधित करेंगे. जो विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति के साथ ही जीत का मंत्र भी देंगे. शंखनाद कार्यक्रम में आगरा मंडल के कई विधानसभा सीटों पर पार्टी का जनाधार और गठबंधन में दावेदारी पर मंथन किया जाएगा.