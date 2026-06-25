रायपुर से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, पायलट और वेणुगोपाल ने मिशन 2028 का दिया मंत्र
कांग्रेस ने मिशन 2028 का चुनावी बिगुल फूंक दिया है. सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल ने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 25, 2026 at 9:46 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बीच पार्टी ने भाजपा पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है. राजधानी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस प्रशिक्षण शिवर के मंच से बीजेपी पर हमला किया है. उन्होंने साफ किया कि यह शिविर केवल प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष की रणनीति तैयार करने का मंच है. पायलट ने कहा कि जिला अध्यक्षों को भाजपा के "झूठे वादों और जुमलों" को बेनकाब करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि वेणुगोपाल ने इसे देशव्यापी "संगठन सृजन अभियान" का हिस्सा बताया.
भाजपा के सवालों पर पायलट का पलटवार
प्रशिक्षण शिविर को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस की नहीं, अपनी पार्टी और सरकार की चिंता करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता से किए गए वादों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यक्रमों पर टिप्पणी करनी चाहिए.
भाजपा के झूठ और जुमलों का भंडाफोड़ सिखा रहे हैं
सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है. नए जिला अध्यक्षों को यह बताया जा रहा है कि भाजपा के झूठे वादों, जुमलों और सरकार की विफलताओं को जनता के सामने कैसे लाया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केवल दिल्ली के निर्देशों पर चल रही है और जनता के मुद्दों पर काम नहीं कर रही.
राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नए दौर के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरें. प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से उन्हें संगठनात्मक ताकत, नेतृत्व क्षमता और जमीनी स्तर पर प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है. पार्टी उन्हें नए सिरे से जिम्मेदारियां और अधिकार देने की दिशा में काम कर रही है- सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी
जल, जंगल और जमीन के मुद्दों पर भी मंथन
कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में केवल राजनीतिक विषयों पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है. पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह भी बताया जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समाज और विभिन्न संगठनों को कैसे एकजुट किया जाए.
विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन कांग्रेस अभी से संगठन को मजबूत करने में जुट गई है. बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन किया जा रहा है. कार्यकर्ताओं को भाजपा के राजनीतिक हमलों तथा सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा रहा है-सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी
देशभर में चल रहा संगठन सृजन अभियान : वेणुगोपाल
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी देशभर में संगठन सृजन अभियान चला रही है. यह अभियान कांग्रेस के जमीनी ढांचे को मजबूत करने और संगठन को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. उन्होंने बताया कि अब तक 9 राज्यों में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है और जल्द ही अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा.
छत्तीसगढ़ में आयोजित यह प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. यहां से मिले अनुभव और सुझाव भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित होंगे- केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव
राहुल गांधी की मौजूदगी के बाद अब सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल के बयानों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में जुटी है. इसके अलावा भाजपा के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक रणनीति तैयार करने में जुट गई है. रायपुर का यह प्रशिक्षण शिविर आने वाले चुनावी मुकाबलों की तैयारी का बड़ा मंच बनता दिख रहा है.