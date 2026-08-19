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Local body elections 2026: जयपुर कांग्रेस का 'मिशन 100' टारगेट, हर वार्ड के लिए बनेगा अलग घोषणा पत्र

शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: आरक्षण लॉटरी के बाद जयपुर में निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है. जयपुर शहर कांग्रेस ने 150 वार्डों में से 100 सीट जीतकर बोर्ड बनाने का 'मिशन 100' तय किया है. कांग्रेस हर वार्ड के लिए अलग घोषणा पत्र लाएगी और शहर का एक साझा घोषणा पत्र भी जारी होगा. वार्ड स्तरीय घोषणा पत्र चौराहों पर लगाए जाएंगे. पार्टी 50% टिकट युवाओं को देगी. चुनाव के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनेगी. दल बदलकर बोर्ड गिराने वालों को टिकट नहीं देने की घोषणा भी कांग्रेस की ओर से की गई. जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि पार्टी 150 में से 100 वार्डों में जीत दर्ज कर अपना बोर्ड बनाएगी. उन्होंने कहा कि जयपुर की जनता बदलाव के मूड में है और कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रही है. शर्मा ने कहा कि 150 वार्डों के लिए पार्टी अलग-अलग घोषणा पत्र तैयार करेगी. हर वार्ड की अपनी समस्याएं और मुद्दे होते हैं. इसके अलावा पूरे जयपुर शहर का भी एक घोषणा पत्र बनेगा. वार्डों के घोषणा पत्र प्रमुख चौराहों पर चिपकाए जाएंगे, ताकि जनता जान सके कि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है और जीत के बाद वादों पर कितनी खरी उतरती है. शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा (ETV Bharat Jaipur) पढ़े: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव का ऐलान, आचार संहिता लागू, 9 और 11 सितंबर को मतदान