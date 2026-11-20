Panchayat Election Results : सत्तारूढ़ दल को जबरदस्त झटका, 37 में से 21 जिला परिषदों में कांग्रेस को बढ़त, भाजपा 9 पर सिमटी...नागौर में RLP का परचम
419 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 269 एवं भाजपा ने मात्र 73 में हासिल की जीत. 60 में निर्दलीय एवं अन्य भारी.
Published : November 20, 2026 at 8:00 PM IST
जयपुर: राजस्थान के पंचायती राज चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा को बुरी तरह शिकस्त दी. शुक्रवार को मतगणना में सामने आए जिलेवार परिणाम और रुझानों में 37 जिला परिषदों में से कांग्रेस 21 में बहुमत पा चुकी या बढ़त की स्थिति में थी. वहीं, भाजपा महज 9 जिला परिषदों में आगे रही. नागौर में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) को पूर्ण बहुमत मिल गया. नागौर में कांग्रेस दूसरे एवं भाजपा तीसरे स्थान पर रही. कुछ जिलों में अन्य दलों और निर्दलीयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही. 419 पंचायत समितियों में कांग्रेस का दबदबा रहा. कांग्रेस ने 269 एवं भाजपा ने मात्र 73 पंचायत समितियों में जीत हासिल की. इसके अलावा 60 पंचायत समितियों में निर्दलीय एवं अन्य जीते.
यहां ये रहा आंकड़ा : राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अब तक जारी आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस के खाते में जयपुर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, भरतपुर, चूरू और बूंदी जैसे जिले रहे. जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस ने 57 में से 40 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा को 11 सीटें मिलीं. चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस ने 35 में से 28 और भाजपा ने 7 सीटें जीतीं. हनुमानगढ़ में कांग्रेस को 26 और भाजपा को 7 सीटें मिलीं. भरतपुर में कांग्रेस ने 31 में से 21, भाजपा ने 9 और RLP ने एक सीट जीती. चूरू में कांग्रेस को 21 और भाजपा को 17 सीटें मिलीं. बूंदी में कांग्रेस ने 27 में से 17 और भाजपा ने 10 सीटें हासिल कीं.
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अजमेर-ब्यावर भाजपा के खाते में: भाजपा के पक्ष में अजमेर और ब्यावर के नतीजे रहे. अजमेर जिला परिषद की 33 सीटों में भाजपा ने 19 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीतीं. ब्यावर में भाजपा को 13 और कांग्रेस को 10 सीटें मिलीं. झालावाड़ में भाजपा ने 33 में से 17 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा हासिल किया.
बीकानेर-अलवर-सिरोही में भाजपा का सफाया: बीकानेर में कांग्रेस ने 41 में से 30, भाजपा ने 8 और RLP ने 2 सीटें जीतीं, जबकि एक सीट अन्य के खाते में गई. अलवर में कांग्रेस ने 39 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की और भाजपा 4 पर सिमट गई. सिरोही में कांग्रेस को 22 और भाजपा को 5 सीटें मिलीं. बाड़मेर में कांग्रेस ने 21, भाजपा ने 11 और RLP ने 5 सीटें हासिल की.
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नागौर में आरएलपी जीती: नागौर में RLP ने 37 में से 19 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का स्थान हासिल किया. बालोतरा में कांग्रेस और भाजपा को 12-12 सीटें मिलीं, जबकि RLP ने 7 सीटें जीतीं. पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भी कांग्रेस भाजपा से आगे रही. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कांग्रेस ने 2,463 और भाजपा ने 1,512 सीटें जीतीं. RLP को 354, BAP को 168 और निर्दलीयों को 380 सीटें मिलीं. हालांकि, अभी फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं.
अब जिला प्रमुख और प्रधान पर नजर : नतीजों के बाद अब जिला प्रमुख और प्रधान चुनाव पर सभी दलों की नजरें रहेंगी. जिन जिलों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, वहां निर्दलीय और छोटे दल बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. 37 जिलों में 25 नवंबर को जिला प्रमुख और प्रधान के लिए चुनाव होगा. अगले दिन यानी 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख और 28 नवंबर को उप प्रधान का चुनाव कराया जाएगा. चार जिलों में संशोधित कार्यक्रम के तहत 22 दिसंबर को जिला प्रमुख, 23 दिसंबर को उप जिला प्रमुख, 24 दिसंबर को प्रधान और 25 दिसंबर को उप प्रधान का निर्वाचन होगा.
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जयपुर में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय: इधर, जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय हो गया है. जिला परिषद के 57 वार्ड में से 41 वार्ड जीतकर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया. भाजपा ने 12 वार्डों में कमल खिलाया. श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मतगणना में कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 29 के आंकड़े को आसानी से पार तमया. हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने भी जयपुर जिला परिषद में खाता खोला और दो वार्ड (वार्ड 15 और 56) में जीत दर्ज की.
पूर्व जिला प्रमुख और पूर्व उप जिला प्रमुख हारे: कई ऐसे नाम भी सामने आए, जिनकी हार ने सबको चौंका दिया. इनमें पिछले कार्यकाल में जयपुर जिला प्रमुख रही भाजपा की रमा देवी और उप जिला प्रमुख रहे कांग्रेस के मोहन डागर का नाम शामिल है. रमा देवी को वार्ड 18 से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया था. इन्हें कांग्रेस के सुनील कुमार कुमावत ने हराया. कांग्रेस की ओर से उप जिला प्रमुख रहे मोहन डागर को वार्ड 12 से हार का सामना करना पड़ा. रमा देवी ने जयपुर जिला परिषद के पिछले कार्यकाल में कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और जीत गई थी. जीत के बाद रमा भाजपा में शामिल होकर जिला प्रमुख बन गई थी. क्रॉस वोटिंग के जरिए रमा देवी एक वोट से जीती थी.
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वार्ड 13 और 52 में री-पोलिंग: जयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि जिला परिषद के 57 वार्ड में से 55 वार्डों की मतगणना पूरी हो गई. दो वार्ड 13 और 52 में ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण मतगणना पूरी नहीं हो पाई. इसके चलते दोनों वार्ड में री-पोलिंग की संभावना है. तीन पंचायत समितियां के तीन वार्ड में भी री-पोलिंग होगी. हालांकि इसके लिए अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग करेगा. नायक ने बताया कि जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियां के 386 वार्ड में चुनाव हुआ. इनमें 383 वार्डों की मतगणना पूरी हो गई. शेष तीन वार्डों में ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण मतगणना पूरी नहीं हो पाई. 383 वार्डों में से 87 में भाजपा, 216 में कांग्रेस और 60 में आरएलपी जीती. जिन तीन वार्डों में मतगणना पूरी नहीं हो पाई उनमें चौमूं, दूदू और शाहपुरा का एक- एक वार्ड शामिल है.
22 में से दो पंचायत समितियों में ही जीती भाजपा: जयपुर की 22 पंचायत समितियों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है. भाजपा सांभरलेक और चौमूं में ही जीत सकी. फागी में भाजपा खाता भी नहीं खोल पाई. शाहपुरा, झोटवाड़ा, आंधी, माधोराजपुरा में केवल एक—एक वार्ड जीत पाई. फागी, आमेर, शाहपुरा, चाकसू, जमवारामगढ़, तुंगा, बस्सी, माधोराजपुरा, कोटखावदा, गोविंदगढ़, झोटवाड़ा, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल और आंधी में कांग्रेस ने जीत दर्ज की.
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सीएम के क्षेत्र में आरएलपी का बोर्ड: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के क्षेत्र सांगानेर में आरएलपी अपना बोर्ड बनाएगी. यहां आरएलपी ने 8 वार्डों पर कब्जा जमाया. अमरसर, जालसू, मौजमाबाद, रामपुरा डाबरी, दूदू में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. आंधी पंचायत समिति में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत रही. यहां उसने 19 में से 17 वार्ड जीते. बस्सी और जमवारामगढ़ में कांग्रेस ने 18-18 वार्डों में जीत दर्ज की. चौमूं पंचायत समिति में भाजपा 13 सीटों के साथ सबसे आगे रही और सांभर में भाजपा ने 9 वार्डों में जीत दर्ज की.
25 नवंबर को बनेगा जिला प्रमुख: नजरें अब 25 नवंबर को होने वाले जिला प्रमुख और 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख चुनाव पर टिक गई हैं. 25 नवंबर को जिला प्रमुख चुनाव के लिए सुबह 10:00 बजे बैठक होगी. 11:00 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. नामांकन पत्रों की जांच 11:30 से शुरू होगी. दोपहर 1:00 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. एक बजे के तुरंत बाद जिला प्रमुख का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची तैयार होगी. चुनाव चिन्ह आवंटन होगा. जरूरत पड़ने पर तीन से 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा. इसके बाद मतगणना होगी.
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जयपुर जिला परिषद में वार्डवार विजयी उम्मीदवार
- वार्ड 1 - सुनीता कुमारी ( कांग्रेस )
- वार्ड 2 - स्वाति यादव (कांग्रेस)
- वार्ड 3 - पूरणमल (कांग्रेस)
- वार्ड 4 - लक्ष्मण शर्मा (भाजपा)
- वार्ड 5 - गुड्डी जाट (कांग्रेस)
- वार्ड 6 - संतोष यादव (भाजपा)
- वार्ड 7 - जय प्रकाश चौधरी (भाजपा)
- वार्ड 8 - शारदा (भाजपा)
- वार्ड 9 - संतोष (कांग्रेस)
- वार्ड 10- अंजू यादव (कांग्रेस)
- वार्ड 11 - नारंगी देवी (कांग्रेस)
- वार्ड 12 - मोहन लाल दादरवाल (भाजपा)
- वार्ड 13- परिणाम रोका
- वार्ड 14 - मालीराम (कांग्रेस)
- वार्ड 15 - गीता सिंह (आरएलपी)
- वार्ड 16 - श्रवण लाल झाझड़ा (कांग्रेस)
- वार्ड 17 - मीनू यादव (भाजपा)
- वार्ड 18 - सुनील कुमार कुमावत (कांग्रेस)
- वार्ड 19 - रामेश्वरी (भाजपा)
- वार्ड 20 - सुमन बरड़वाल (कांग्रेस)
- वार्ड 21 - राजेंद्र कुमावत (भाजपा)
- वार्ड 22 - राजेश कुमार गुर्जर (भाजपा)
- वार्ड 23 -ममता देवी (कांग्रेस)
- वार्ड 24 - बनवारी लाल (कांग्रेस)
- वार्ड 25 - अंजू कुमारी (कांग्रेस)
- वार्ड 26 - मनराज देवी (कांग्रेस)
- वार्ड 27 - रेखा बैरवा (कांग्रेस)
- वार्ड 28 - यशवीर (कांग्रेस)
- वार्ड 29 - रामवतार बैरवा (कांग्रेस)
- वार्ड 30 - (भाजपा)
- वार्ड 31 - सुमन शर्मा (कांग्रेस)
- वार्ड 32 - रेनू बैरवा( कांग्रेस)
- वार्ड 33 - देवव्रत सिंह राजावत (भाजपा)
- वार्ड 34 - धर्मेंद्र (कांग्रेस )
- वार्ड 35 - सीताराम शर्मा (भाजपा)
- वार्ड 36 - कविता (कांग्रेस)
- वार्ड 37 - रमेश चंद्र (कांग्रेस)
- वार्ड 38 - चंद्र प्रकाश (कांग्रेस)
- वार्ड 39 - तनु शर्मा (कांग्रेस)
- वार्ड 40 - राधेश्याम (कांग्रेस)
- वार्ड 41 - कलावती मीणा (कांग्रेस)
- वार्ड 42 - नीमा (कांग्रेस)
- वार्ड 43 - लाली देवी (कांग्रेस)
- वार्ड 44 - रेखा देवी (कांग्रेस)
- वार्ड 45- रामफूल गुर्जर (कांग्रेस )
- वार्ड 46 - सीता मीणा (कांग्रेस)
- वार्ड 47 - सीता मीणा (कांग्रेस)
- वार्ड 48- श्रवण कुमार गुर्जर ( कांग्रेस)
- वार्ड 49 - श्रवण कुमार मीणा (कांग्रेस)
- वार्ड 50 - शंकर लाल मीणा ( कांग्रेस )
- वार्ड 51 - रितु गुर्जर (कांग्रेस)
- वार्ड 52 - परिणाम रोका
- वार्ड 53 - सलमा गुर्जर (कांग्रेस)
- वार्ड 54 - सीताराम यादव (कांग्रेस)
- वार्ड 55- रामफूल पोसवाल (कांग्रेस)
- वार्ड 56 - महेंद्र चौधरी (आरएलपी)
- वार्ड 57 - श्रवण कुमार (कांग्रेस)
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बूंदी जिला परिषद में कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रदर्शन: जिला परिषद के 27 वार्डों में से 26 के घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की.भाजपा को 6 सीटों से संतोष करना पड़ा. वार्ड नंबर 14 का परिणाम होल्ड रखा है. यहां मतगणना दोबारा कराई जाएगी. परिणाम भाजपा के लिए बड़ा झटका है.जीत के बाद कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य बाड़ेबंदी में हैं. बूंदी पीजी कॉलेज के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया. विधायक हरिमोहन शर्मा के आवास पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा रहा.
पूर्व मंत्री सैनी के बेटे जीते: जिला परिषद के वार्ड 20 से पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे भाजपा प्रत्याशी मनीष कुमार सैनी ने करीब 2500 वोटों से जीत दर्ज की. वार्ड 17 में कांग्रेस प्रत्याशी शिव मीणा को हार का सामना करना पड़ा. शिव पूर्व सांसद रामनारायण मीणा के बेटे हैं. वे करीब 1900 वोटों से हारे. वार्ड 24 में कांग्रेस प्रत्याशी कांता मीणा ने भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा की पत्नी आशा मीणा को करीब 5200 वोटों के बड़े अंतर से हराया. वार्ड 3 से कांग्रेस प्रत्याशी नूपुर तंवर ने जीत दर्ज की.
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परिणामों से गदगद कांग्रेस : जिला परिषद में वार्ड 1 से कांग्रेस की आशा कुमारी, वार्ड 2 से भानु प्रताप, वार्ड 3 से नूपुर तंवर और वार्ड 4 से राधेश्याम मीणा विजयी रहे. वार्ड 5 से भाजपा की चांदकंवर, वार्ड 6 से फूलन्ता, वार्ड 7 से कांग्रेस की प्रेम बाई, वार्ड 8 से उच्चब लाल धाकड़ और वार्ड 9 से भाजपा की बिंटू ने जीत दर्ज की. वार्ड 10 से कांग्रेस की गुड्डी बाई, वार्ड 11 से चंद्रकला, वार्ड 12 से सोहनलाल और वार्ड 13 से रानी विजयी रहीं. वार्ड 14 का परिणाम होल्ड है. वार्ड 15 से कांग्रेस की कविता, वार्ड 16 से सीताराम और वार्ड 17 से भाजपा के कन्हैया लाल मीणा ने जीत हासिल की. वार्ड 18 से कांग्रेस के बछराज और वार्ड 19 से भाजपा की कंचन बाई विजयी रहीं. वार्ड 20 से भाजपा के मनीष कुमार सैनी, वार्ड 21 से कांग्रेस की हंसा गुर्जर, वार्ड 22 से हर्ष धाबाई और वार्ड 23 से ललिता कुमारी, वार्ड 24 से कांग्रेस की कांता मीणा, वार्ड 25 से मोजी राम गुर्जर, वार्ड 26 से रामनारायण बैरवा और वार्ड 27 से दयाराम मेघवाल विजयी रहे.
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