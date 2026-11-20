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Panchayat Election Results : सत्तारूढ़ दल को जबरदस्त झटका, 37 में से 21 जिला परिषदों में कांग्रेस को बढ़त, भाजपा 9 पर सिमटी...नागौर में RLP का परचम

पंचायती राज चुनाव परिणाम घोषित ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान के पंचायती राज चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा को बुरी तरह शिकस्त दी. शुक्रवार को मतगणना में सामने आए जिलेवार परिणाम और रुझानों में 37 जिला परिषदों में से कांग्रेस 21 में बहुमत पा चुकी या बढ़त की स्थिति में थी. वहीं, भाजपा महज 9 जिला परिषदों में आगे रही. नागौर में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) को पूर्ण बहुमत मिल गया. नागौर में कांग्रेस दूसरे एवं भाजपा तीसरे स्थान पर रही. कुछ जिलों में अन्य दलों और निर्दलीयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही. 419 पंचायत समितियों में कांग्रेस का दबदबा रहा. कांग्रेस ने 269 एवं भाजपा ने मात्र 73 पंचायत समितियों में जीत हासिल की. इसके अलावा 60 पंचायत समितियों में निर्दलीय एवं अन्य जीते.