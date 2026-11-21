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पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की लहर, भरतपुर में भाजपा पस्त, बीकानेर के नतीजों से BJP खेमे में सन्नाटा

भरतपुर मेंं मतगणना केंद्र पर ईवीएम के साथ कार्मिक ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर/ बीकानेर: पूर्वी राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की सियासत को नया संदेश दिया है. जिला परिषद में कांग्रेस ने भरतपुर संभाग के जिलों में भाजपा को कड़ी चुनौती देते हुए कई जिलों में एकतरफा बढ़त बनाई. भाजपा को सबसे बड़ा राजनीतिक झटका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में लगा, जहां जिला परिषद की 31 सीटों में से कांग्रेस ने 21 सीटों पर कब्जा जमाकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया. वहीं गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के गृह जिले डीग में भी कांग्रेस भाजपा से आगे रही. धौलपुर और सवाई माधोपुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन प्रभावी रहा. हालांकि करौली में चुनावी नतीजों के लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां मतगणना की तारीख आगे बढ़ा दी गई है. उधर, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद जिले में राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई. परिणामों ने जहां कांग्रेस खेमे में उत्साह और खुशी का माहौल है तो भाजपा खेमे में सन्नाटा नजर आया.