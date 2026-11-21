पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की लहर, भरतपुर में भाजपा पस्त, बीकानेर के नतीजों से BJP खेमे में सन्नाटा
मंत्री बेढम के गृह जिले डीग, धौलपुर और सवाई माधोपुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन प्रभावी. करौली में मतगणना की तारीख आगे बढ़ाई.
Published : November 21, 2026 at 9:05 AM IST
भरतपुर/ बीकानेर: पूर्वी राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की सियासत को नया संदेश दिया है. जिला परिषद में कांग्रेस ने भरतपुर संभाग के जिलों में भाजपा को कड़ी चुनौती देते हुए कई जिलों में एकतरफा बढ़त बनाई. भाजपा को सबसे बड़ा राजनीतिक झटका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में लगा, जहां जिला परिषद की 31 सीटों में से कांग्रेस ने 21 सीटों पर कब्जा जमाकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया. वहीं गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के गृह जिले डीग में भी कांग्रेस भाजपा से आगे रही. धौलपुर और सवाई माधोपुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन प्रभावी रहा. हालांकि करौली में चुनावी नतीजों के लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां मतगणना की तारीख आगे बढ़ा दी गई है. उधर, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद जिले में राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई. परिणामों ने जहां कांग्रेस खेमे में उत्साह और खुशी का माहौल है तो भाजपा खेमे में सन्नाटा नजर आया.
मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा को बड़ा झटका: भरतपुर जिला परिषद की 31 सीटों के परिणामों में कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. भाजपा महज 9 सीटों पर सिमट गई, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के खाते में गई. जिला परिषद में बहुमत के लिए 16 सीटों की आवश्यकता थी, जिसे कांग्रेस ने पांच सीट अधिक हासिल कर पार कर लिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले में कांग्रेस की यह जीत भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक झटका मानी जा रही है. यहां कांग्रेस ने भाजपा से 11 सीट अधिक हासिल की हैं. नतीजों से साफ है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा अपनी राजनीतिक बढ़त को जिला परिषद चुनाव में जीत में तब्दील नहीं कर सकी.
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बेढम के गृह जिले डीग में भी कांग्रेस आगे: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के गृह जिले डीग में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. जिला परिषद की 29 सीटों में कांग्रेस ने 14 और भाजपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की. इसके अलावा चार सीटों पर निर्दलीय और एक सीट पर बसपा प्रत्याशी विजयी रहा. यहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, हालांकि उसे स्पष्ट बहुमत के लिए दो और सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी. निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका जिला प्रमुख के चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकती है. भाजपा के लिए यह परिणाम इसलिए भी अहम है, क्योंकि जिले का प्रतिनिधित्व प्रदेश सरकार में गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम करते हैं.
धौलपुर में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी: धौलपुर जिला परिषद की सभी 29 सीटों के घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है. भाजपा के खाते में छह और बसपा के खाते में दो सीटें गई हैं. यहां भी कांग्रेस ने स्पष्ट बढ़त बनाते हुए जिला परिषद में अपना दबदबा कायम किया है. भाजपा के लिए धौलपुर के नतीजे भी राहत देने वाले नहीं रहे.
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सवाई माधोपुर में कांग्रेस की एकतरफा जीत: सवाई माधोपुर जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है. यहां 31 में से 30 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं. कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को केवल तीन सीटें मिलीं. एक सीट निर्दलीय के खाते में गई. वार्ड संख्या 8 की ईवीएम नहीं खुलने के कारण परिणाम रोक दिया गया है. ऐसे में एक सीट का नतीजा अभी बाकी है, लेकिन घोषित परिणामों ने कांग्रेस की मजबूत स्थिति स्पष्ट कर दी है.
करौली में 17 दिसंबर को खुलेगा सियासी पिटारा : करौली में पंचायत चुनाव की मतगणना फिलहाल टाल दी गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने करौली, कोटा, बारां और श्रीगंगानगर जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना 20 नवंबर के बजाय अब 17 दिसंबर को सुबह 8 बजे से कराने का निर्णय लिया है. इसके बाद 22 दिसंबर को जिला प्रमुख, 23 दिसंबर को उप जिला प्रमुख, 24 दिसंबर को प्रधान और 25 दिसंबर को उप प्रधान का चुनाव होगा.
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डीग के दो बूथों पर पुनर्मतदान: ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते डीग एवं बृजनगर पंचायत समिति के दो बूथों पर 22 नवंबर को पुनर्मतदान कराया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने डीग पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 के बूथ संख्या 50 तथा बृजनगर पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 के बूथ संख्या 62 पर पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण अप्रदर्शित मतों की संख्या निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशियों के बीच मतों के अंतर से अधिक होने के चलते यह निर्णय लिया गया है.
दोनों बूथों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि उसी दिन रात 9 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी. मतदान दल 21 नवंबर को रवाना होंगे. पुनर्मतदान में केवल संबंधित बूथों के अधिकृत मतदाता ही मतदान कर सकेंगे. मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी. वहीं, पहले हुए मतदान में इस्तेमाल की गई ईवीएम को सील कर सुरक्षित रखा जाएगा.
नजर अब जिला प्रमुख पर: पूर्वी राजस्थान के इन चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. खासकर भरतपुर में मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा की हार और सवाई माधोपुर में कांग्रेस की 26 सीटों पर जीत ने राजनीतिक चर्चा तेज कर दी है. डीग में निर्दलीयों की भूमिका भी जिला प्रमुख के चुनाव में अहम रहने वाली है. अब सबकी नजर जिला प्रमुख के चुनाव पर रहेगी, जहां इन नतीजों की वास्तविक राजनीतिक तस्वीर सामने आएगी.
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बीकानेर में कांग्रेस में जश्न एवं भाजपा में मायूसी : उधर, चुनाव परिणाम के बाद बीकानेर पॉलिटेक्निक कॉलेज में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी में भी बड़ा अंतर देखने को मिला. जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए देर शाम कांग्रेस के सभी विजेता प्रत्याशी एक साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. दूसरी ओर भाजपा का कोई भी विजेता प्रत्याशी प्रमाण पत्र लेने के लिए नजर नहीं आया. परिणामों से पहले और परिणाम घोषित होने के बाद भी भाजपा का कोई बड़ा नेता पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में दिखाई नहीं दिया.
निकिता ने जीत का श्रेय डूडी को दिया: इस बीच जिला प्रमुख पद की प्रमुख दावेदार मानी जानी वाली निकिता डूडी कांग्रेस के विजेता प्रत्याशियों के साथ जीत का प्रमाण पत्र लेने पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचीं. निकिता डूडी ने जीत का श्रेय दिवंगत ससुर रामेश्वर डूडी और नोखा की जनता को दिया. जिला प्रमुख पद की दावेदारी को लेकर पूछे सवाल पर निकिता ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व ही करेगा. पार्टी जो फैसला करेगी, वह सबको स्वीकार्य होगा. वे भी पार्टी के निर्णय की पालना करेंगी. निकिता की सास और नोखा विधायक सुशीला डूडी भी देर शाम पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचीं. उन्होंने कांग्रेस के विजेता प्रत्याशियों से मुलाकात की और चुनाव में मिली सफलता पर बधाई दी. जिला प्रमुख चयन को लेकर सुशीला डूडी ने कहा कि चुनाव जीतकर आए 30 लोगों को एकजुट और सहमत किया जाएगा.
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विजेता से मिलने को लेकर विवाद: पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुक्रवार देर शाम कांग्रेस के विजेता प्रत्याशियों के पहुंचने के दौरान एक अन्य घटनाक्रम भी दिखा. एक विजेता महिला प्रत्याशी के परिवारजन उनसे मिलने और साथ ले जाने पहुंचे थे. इस दौरान बाड़ेबंदी की व्यवस्था संभाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और महिला प्रत्याशी के परिजनों के बीच कहासुनी हो गई. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, परिजन अपनी महिला प्रत्याशी से मिलना चाहते थे, लेकिन बाड़ेबंदी संभाल रहे कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बोलचाल हो गई और कुछ देर विवाद की स्थिति बन गई. हालांकि, महिला विजेता प्रत्याशी को वापस बाड़ेबंदी में ले जाया गया और परिजनों से मुलाकात नहीं हो सकी. इससे कुछ देर कॉलेज परिसर में माहौल गर्मा गया.
जिला प्रमुख के चयन पर निगाहें: चुनाव परिणामों के बाद अब बीकानेर की राजनीति में सबसे अधिक चर्चा जिला प्रमुख के चयन को लेकर हो रही है. कांग्रेस को जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद जिला प्रमुख पद के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज होना तय है. निकिता डूडी का नाम इस दौड़ में प्रमुखता से लिया जा रहा है. वहीं सुशीला डूडी के बयान से भी यह संकेत मिला है कि पार्टी नेतृत्व निर्वाचित सदस्यों के बीच सहमति बनाकर आगे का निर्णय करेगा. कुल मिलाकर चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को जिला परिषद की सत्ता के करीब पहुंचा दिया है, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी नेतृत्व जिला प्रमुख पद की जिम्मेदारी किसे सौंपता है.
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