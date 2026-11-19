दलितों की 'राजधानी' से कांग्रेस का ‘शंखनाद’, मिशन 2027 का क्या है प्लान, जानिए
21 नवंबर को आगरा में होगा मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 2:11 PM IST
आगरा: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 करीब हैं. इसे देखते हुए तकरीबन हर दल का दलित प्रेम उमड़ रहा है. हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा से मिशन-2027 का चुनावी शंखनाद किया. अब कांग्रेस भी आगरा से ‘27 का शंखनाद’ का आगाज कर रही है. विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से आगरा में मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है. जिसकी रैली की तैयारी में कांग्रेसी जुट गए हैं. जिसमें प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज संबोधित पार्टी की रणनीति बताएंगे. ‘27 का शंखनाद’ कार्यक्रम में आगरा मंडल की कई विधानसभा सीटों पर पार्टी के जनाधार पर मंथन किया जाएगा.
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने आगरा से चुनावी शंखनाद 15 नवंबर को किया. अखिलेश यादव ने आगरा के दलित सम्मेलन में डी फॉर दमदार दलित कहा. इसके साथ ही इस बार 'पलटेगा आगरा' जैसे नारे दिए. अब कांग्रेस ने यूपी विधानसभा को लेकर आगरा से ‘27 का शंखनाद’ रैली करके आगाज की योजना बनाई है. कांग्रेस 21 नवंबर को आगरा से ही ‘27 का शंखनाद’ नामक रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाएगी. यह रैली ग्वालियर रोड पर रोहता नहर के पास होगी.
जीत का मंत्र देंगी प्रदेश अध्यक्ष
शहर कांग्रेस कमेटी आगरा महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि आगरा में ‘27 का शंखनाद’ करने प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, सहारनपुर से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद, राष्ट्रीय सचिव ब्रज जोन प्रभारी कुनाल चौधरी 21 नवंबर को आगरा आ रहे हैं. आगरा ग्रामीण विधानसभा में मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा. जिसमें मुख्य वक्ता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना हैं. वे 2027 के मिशन के लिए मंत्र देंगी. क्योंकि, यूपी में की मौजूदा सरकार मजदूर विरोधी है. किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार को उखाड कर फेंकना है. प्रदेश और देश में ऐसी सरकार लानी है, जो सबका भला करे. देश हित की बात करे. शिक्षा की बात करे. स्वास्थ्य की बात करे. रोजगार की बात करे. मजदूर की बात करे. इन सभी मुद्दों पर खुलकर बात होगी.
सपा के साथ मजबूती से लड़ेंगे चुनाव
शहर कांग्रेस कमेटी आगरा महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि आगरा में ‘27 का शंखनाद’ पहले से प्रस्तावित था. जो प्रदेश के अन्य जिलों में भी हो रहा है. आगरा में सपा मुखिया ने जो किया, यह स्वागत योग्य बात हैं. सपा मुखिया ने दलितों की राजधानी में दलितों की बात को समझा. आगे जल्द कांग्रेस और सपा का गठबंधन की सरकार बनेगी. प्रदेश में दलितों के हित में तमाम फैसले लिए जाएंगे. हम सब एक साथ और एक जुटता से चुनाव लड रहे हैं. मुद्दा यह है कि जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछडा है, जो सबसे पीछे की पंक्ति में बैठा है, उसकी बात हमारे चुनाव घोषणा पत्र में हो. जो मजबूती के साथ रखी जाए. जिससे ऐसे समाज का भला होगा.
आगरा की नौ सीटों पर 2022 के चुनाप में कांग्रेस का प्रदर्शन
|विधानसभा सीट
|कांग्रेस प्रत्याशी
|चुनाव में स्थान
|खेरागढ़
|रामनाथ सिंह सिकरवार
|दूसरा
|आगरा छावनी
|सिकंदर वाल्मीकि
|चौथा
|आगरा दक्षिण
|अनुज शर्मा
|चौथा
|आगरा उत्तर
|विनोद बंसल
|चौथा
|आगरा ग्रामीण
|उपेंद्र सिंह
|चौथा
इन चार विधानसभा में नोटा से भी कम वोट मिले
|विधानसभा सीट
|कांग्रेस प्रत्याशी
|फतेहपुर सीकरी
|हेमंत चाहर
|फतेहाबाद
|होतम सिंह निषाद
|बाह
|मनोज दीक्षित
|एत्मादपुर
|शिवानी देवी
ग्रामीण विधानसभा पर विशेष नजर
आगरा से कांग्रेस के चुनावी शंखनाथ की दो अहम बडी वजहें हैं. पहली कांग्रेस की रणनीति है कि जो दलित वोट बैंक बसपा से छिटक रहा है, उसे अपने पाले में करें. दूसरा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से समाजवादी पार्टी से गठबंधन प्रस्तावित है. जिसमें प्रदेश की किन सीटें पर कांग्रेस मजबूत है, उनकी नब्ज टटोलना है. जिससे गठबंधन में उन्हीं विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपना दावा करेगी. जिसमें आगरा की विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस का पूरा फोकस खेरागढ़, आगरा ग्रामीण और आगरा दक्षिण विधानसभा पर है. इसके साथ ही फतेहपुर सीकरी और बाह सीट पर भी कांग्रेस मंथन कर रही है. इस सम्मेलन से पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा सीटों से दावेदारों की परख करेगी. लगातार आगरा की अलग-अलग विधानसभा से नेता टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं. जिस पर भी पार्टी नेतृत्व को गंभीरता से विचार करना है.
2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को मिले वोट
|विधानसभा का नाम
|कांग्रेस प्रत्याशी का नाम
|मिले वोट
|खेरागढ़
|रामनाथ सिंह सिकरवार
|60077
|आगरा उत्तर
|विनोद बंसल
|5933
|आगरा छावनी
|सिकंदर वाल्मीकि
|5590
|आगरा दक्षिण
|अनुज शर्मा
|4867
|आगरा ग्रामीण
|उपेंद्र सिंह
|3770
|एत्मादपुर
|शिवानी देवी
|1320
|बाह
|मनोज दीक्षित
|1229
|फतेहपुर सीकरी
|हेमंत चाहर
|1192
|फतेहाबाद
|होतम सिंह निषाद
|683
2022 में दो विधायक, अब 2027 में वापसी की बड़ी चुनौती
कांग्रेस लगातार यूपी में अपनी खिसकी सियासत जमीन तलाशने में लगी है. 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो पार्टी पदाधिकारियों के सभी दावे धराशायी हो गए. कांग्रेस ने प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था. लेकिन, पार्टी के दो ही विधायक बने. विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत भी महज 2.33 रहा. इसलिए, कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही दलित राजनीति पर फोकस किया है. इस चुनाव में कांग्रेस की कोशिश है कि दलित मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई जाए. दलित मतदाताओं का समर्थन किस दल की ओर जाएगा, यह आने वाले समय में स्थानीय मुद्दों, नेतृत्व, संगठन और राजनीतिक गठबंधनों पर भी निर्भर करेगा.
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