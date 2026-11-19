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दलितों की 'राजधानी' से कांग्रेस का ‘शंखनाद’, मिशन 2027 का क्या है प्लान, जानिए

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 करीब हैं. इसे देखते हुए तकरीबन हर दल का दलित प्रेम उमड़ रहा है. हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा से मिशन-2027 का चुनावी शंखनाद किया. अब कांग्रेस भी आगरा से ‘27 का शंखनाद’ का आगाज कर रही है. विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से आगरा में मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है. जिसकी रैली की तैयारी में कांग्रेसी जुट गए हैं. जिसमें प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज संबोधित पार्टी की रणनीति बताएंगे. ‘27 का शंखनाद’ कार्यक्रम में आगरा मंडल की कई विधानसभा सीटों पर पार्टी के जनाधार पर मंथन किया जाएगा.

चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं का क्या है कहना, जानिए (Video Credit; ETV Bharat) यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने आगरा से चुनावी शंखनाद 15 नवंबर को किया. अखिलेश यादव ने आगरा के दलित सम्मेलन में डी फॉर दमदार दलित कहा. इसके साथ ही इस बार 'पलटेगा आगरा' जैसे नारे दिए. अब कांग्रेस ने यूपी विधानसभा को लेकर आगरा से ‘27 का शंखनाद’ रैली करके आगाज की योजना बनाई है. कांग्रेस 21 नवंबर को आगरा से ही ‘27 का शंखनाद’ नामक रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाएगी. यह रैली ग्वालियर रोड पर रोहता नहर के पास होगी.

जीत का मंत्र देंगी प्रदेश अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आगरा महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि आगरा में ‘27 का शंखनाद’ करने प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, सहारनपुर से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद, राष्ट्रीय सचिव ब्रज जोन प्रभारी कुनाल चौधरी 21 नवंबर को आगरा आ रहे हैं. आगरा ग्रामीण विधानसभा में मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा. जिसमें मुख्य वक्ता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना हैं. वे 2027 के मिशन के लिए मंत्र देंगी. क्योंकि, यूपी में की मौजूदा सरकार मजदूर विरोधी है. किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार को उखाड कर फेंकना है. प्रदेश और देश में ऐसी सरकार लानी है, जो सबका भला करे. देश हित की बात करे. शिक्षा की बात करे. स्वास्थ्य की बात करे. रोजगार की बात करे. मजदूर की बात करे. इन सभी मुद्दों पर खुलकर बात होगी. सपा के साथ मजबूती से लड़ेंगे चुनाव शहर कांग्रेस कमेटी आगरा महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि आगरा में ‘27 का शंखनाद’ पहले से प्रस्तावित था. जो प्रदेश के अन्य जिलों में भी हो रहा है. आगरा में सपा मुखिया ने जो किया, यह स्वागत योग्य बात हैं. सपा मुखिया ने दलितों की राजधानी में दलितों की बात को समझा. आगे जल्द कांग्रेस और सपा का गठबंधन की सरकार बनेगी. प्रदेश में दलितों के हित में तमाम फैसले लिए जाएंगे. हम सब एक साथ और एक जुटता से चुनाव लड रहे हैं. मुद्दा यह है कि जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछडा है, जो सबसे पीछे की पंक्ति में बैठा है, उसकी बात हमारे चुनाव घोषणा पत्र में हो. जो मजबूती के साथ रखी जाए. जिससे ऐसे समाज का भला होगा. आगरा की नौ सीटों पर 2022 के चुनाप में कांग्रेस का प्रदर्शन

विधानसभा सीट कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव में स्थान खेरागढ़ रामनाथ सिंह सिकरवार दूसरा आगरा छावनी सिकंदर वाल्मीकि चौथा आगरा दक्षिण अनुज शर्मा चौथा आगरा उत्तर विनोद बंसल चौथा आगरा ग्रामीण उपेंद्र सिंह चौथा