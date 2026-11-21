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'27 का शंखनाद': अयोध्या में BJP का सबकुछ समाप्त, अब कृष्ण की नगरी में पूरा होगा हिसाब-किताब - आराधना मिश्रा

आगरा: कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भाजपा कई दशकों तक श्रीराम के नाम पर राजनीति करके सत्ता तक तो पहुंच गई, लेकिन अब कृष्ण की नगरी में पहुंचे हैं, वहां पर इस बार हिसाब किताब पूरा हो जाएगा.

आराधना मिश्रा ने यह भी कहा कि अयोध्या में प्रभु राम के नाम पर चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के अलावा कोई काम नहीं हुआ है. वहां पर इनका सबकुछ समाप्त हो गया तो नया ठिकाना और सहारा मथुरा ढूंढा है, लेकिन अयोध्या और काशी जैसी गलती लोग मथुरा में नहीं करेंगे. मथुरा में इनका हिसाब-किताब बराबर हो जाएगा. उन्होंने कहा कि यहां युवा बेरोजगार हैं, गरीब महंगाई से त्रस्त है. इस बार प्रदेश में कांग्रेस समर्थित सरकार बनेगी.

दरअसल, आगरा के रोहता में शनिवार को कांग्रेस का ‘27 का शंखनाद’ मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना भी शामिल हुईं, इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर करारा वार किया. साथ ही कहा कि आगरा ताजमहल, विरासत, पेठा और जूता कारोबार के लिए मशहूर है. यहां पर रोजगार की भरमार थी, मगर आज नौजवान बेरोजगार हैं. नौकरी और मजदूरी के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं. भाजपा सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी दी है.

प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि यहां पर मथुरा से कार्यकर्ता आए हैं. मैं उनसे कहना चाहती हूं कि जाकर शहर तक मेरा संदेश कह देना कि मेरा बचपन अयोध्या में बीता. प्रभु राम के दर्शन करने जाती थी. मथुरा-वृंदावन भगवान कृष्ण की नगरी है, जहां सभी सनातनियों की श्रद्धा जुड़ी है. इस शहर पर भाजपा की नजर है, इन्होंने अयोध्या में प्रभु राम के नाम पर चंदा चोरी और चढ़ावा करने के अलावा कोई काम नहीं किया है. अब अयोध्या में इनका सब कुछ समाप्त हो गया, तो नया ठिकाना व सहारा मथुरा ढूंढा है. अयोध्या के बाद अब मथुरा में इनका हिसाब-किताब बराबर हो जाएगा. जनता सब जानती है.

कांग्रेस का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन (Photo Credit; ETV Bharat)

"लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही बीजेपी"



प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि भ्रष्टाचार और जमीन खरीद के लाभ के अलावा अयोध्या में कोई काम नहीं हुआ है. अयोध्या और काशी में जो हुआ, वह मथुरा में नहीं होना चाहिए. भाजपा ने जमीनों पर ही नहीं, हमारे उद्योगों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है, जैसे फिरोजाबाद में हुआ है. देश में मजदूरों की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी. भाजपा देश में लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है. जिसकी लड़ाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी लड़ रहे हैं.

कांग्रेस का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन (Photo Credit; ETV Bharat)

मंच पर दो कांग्रेस नेता भिड़े



मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उस समय हंगामा हो गया. जब मंच पर शहर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि आज भाजपा, आजाद समाज पार्टी और अन्य दल से कई लोग पार्टी में शामिल होने आए हैं, तभी मंच पर माइक को लेकर महानगर अध्यक्ष अमित सिंह और फतेहपुर सीकरी सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस किसान के जिलाध्यक्ष मुकेश डागुर में बहस हो गई. दोनों में नोकझोंक हो गई. कांग्रेस नेता मुकेश डागुर के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी. मामला बढ़ता देखकर ब्रज क्षेत्र प्रभारी ने दोनों को समझाकर शांत कराया.

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