ETV Bharat / state

बिलासपुर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू, एक मंच पर पहुंचे, दीपक बैज, चरणदास महंत और भूपेश बघेल

पार्टी नेता बूथ जीतो, चुनाव जीतो की रणनीति पर काम कर रहे हैं. संजय कुमार यादव की रिपोर्ट.

CONGRESS TRAINING CAMP IN BILASPUR
बिलासपुर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2026 at 7:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: संस्कारधानी के नाम से जाने जाने वाले बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है. कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति सिखा रहे हैं. इस संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का मकसद 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है. पार्टी नेता बूथ जीतो, चुनाव जीतो की रणनीति पर काम कर रहे हैं. जीत की रणनीति बनाने और उसे जमीन पर उतारने के लिए मास्टर ट्रेनर्स और ब्लॉक अध्यक्षों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

बिलासपुर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू

मास्टर ट्रेनर्स और ब्लॉक अध्यक्षों की ट्रेनिंग कांग्रेस ने शुरू कर एक बड़ी तैयारी का आगाज कर दिया है. शिविर में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू और जयसिंह अग्रवाल समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए. दिल्ली से छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी जरिता लैतफलांग भी शिविर में मौजूद रहीं. इस प्रशिक्षण शिविर में ब्लॉक अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनर्स को चुनावी रणनीति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

बिलासपुर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू (ETV Bharat)

बूथ जीतो, चुनाव जीतो की रणनीति पर कांग्रेस का फोकस

कांग्रेस का फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करने पर है. संगठन सृजन अभियान के जरिए पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है. शिविर में शामिल होने पहुंचे दीपक बैज ने सरकार की नीतियों को लेकर उसे जमकर कोसा. बैज ने सरकार के पोस्टर अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि पोस्टर चमकाने से चेहरा नहीं चमकता.

भाजपा सरकार के पास पोस्टर वार के अलावा कोई और काम नहीं है. रोजगार, किसान शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य की स्थिति पर सरकार को जवाब देना चाहिए. सरकार अपने मुख्यमंत्री का चेहरा चमकाने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है. जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार और मंत्री अपनी जेब में भर रहे हैं, जबकि गांवों में विकास के काम नहीं हो रहे हैं: दीपक बैज, पीसीसी चीफ

पार्टी नेताओं ने एकजुटता का दिया संदेश

संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए पूरी ताकत से जुटने का संदेश दिया दिया. पीसीसी चीफ दीपक बैज और चरणदास महंत ने भी संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति को लेकर कई टिप्स कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिए.

महंत का मोदी और ट्रंप पर निशाना

शिविर में शामिल होने पहुंचे चरणदास महंत ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आजकल पीएचडी वाले छात्र भी शोध कर रहे हैं कि ट्रंप ज्यादा झूठ बोलते हैं कि पीएम मोदी. चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ एकजुट होकर काम कर रही है.


तेंदुआ का सफल रेस्क्यू, बकरी खाने के बाद खेत में कर रहा था आराम, प्राकृतिक आवास में छोड़ेगा वन विभाग

जहां बैठते हैं तहसीलदार वहां की छत का प्लास्टर भरभराकर गिरा, टल गया बड़ा हादसा

डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में 50 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर, आपातकाल में अब गंभीर मरीजों को मिलेगा त्वरित इलाज

TAGGED:

BILASPUR CONGRESS TRAINING CAMP
DIEPAK BAIJ
CHARANDAS MAHANT
BHUPESH BAGHEL
CONGRESS TRAINING CAMP IN BILASPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.