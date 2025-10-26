ETV Bharat / state

कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग पर फंसा पेंच, एससी-एसटी, माइनॉरिटी पर उलझन

पार्टी के सामने परेशानी की वजह ये भी: दरअसल पार्टी के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले एससी-एसटी और माइनॉरिटी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, तो पार्टी को उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है. ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेताओं की मंशा है कि इन जातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए.

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश में जिलाध्यक्षों के चयन के लिए नियुक्त किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पार्टी हाईकमान के पास पहुंचने के बाद अब जिलाध्यक्षों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग पर पेंच फस गया है. शुक्रवार को दिल्ली में दिनभर हुए महामंथन में पार्टी के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले एससी-एसटी और माइनॉरिटी को किन जिलों में प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसे लेकर मंथन के बाद भी कोई फैसला नहीं हो पाया. वहीं इस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को एससी-एसटी और माइनॉरिटी के मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा करने को कहा है. ऐसे में अब कई जिलों में मामला उलझ कर रह गया है. माना जा रहा है कि इसके चलते अब जिलाध्यक्षों की घोषणा में भी थोड़ी देरी हो सकती है.

वर्तमान में दो जिलाध्यक्ष और तीन कार्यकारी जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक वर्ग से: वहीं मौजूदा जिलाध्यक्षों की बात करें तो जाकिर हुसैन गैसावत नागौर, अजीज दर्द पाली, कांग्रेस के अल्पसंख्यक वर्ग से जिला अध्यक्ष हैं. इसके अलावा गफूर अहमद बाड़मेर, खलील बुढ़ाना झुंझुनू और अमरदीन फकीर जैसलमेर कार्यकारी अध्यक्ष हैं. वहीं इस इस बार जिलाध्यक्षों की रायशुमारी के दौरान मकसूद अहमद बीकानेर शहर, जाकिर हुसैन डीडवाना-कुचामन और खलील बुढाना की झुंझुनू से मजबूत दावेदारी जताई गई है. यही हाल एससी और एसटी वर्ग से जुड़े नेताओं का भी है. वर्तमान में तकरीबन सात जिलों में एससी-एसटी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया हुआ है. इनमें टोंक, जालौर, जोधपुर देहात, करौली, बूंदी और बारां में एससी-एसटी वर्ग के जिला अध्यक्ष हैं. हालांकि पहले संगठन के लिहाज से 38 जिलाध्यक्ष थे. लेकिन बाद में संगठन का विस्तार करते हुए 50 जिले बना दिए गए हैं. ऐसे में नए जिले बनने के साथ ही प्रतिनिधित्व भी ज्यादा हो सकता है.

ओबीसी जातियों को प्रतिनिधित्व देना भी चुनौती: वहीं पार्टी के सामने ओबीसी वर्ग से जुड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व देना भी चुनौती है. कई जिलों में ओबीसी से जुड़ी जाट, गुर्जर, सैनी, विश्नोई के साथ ही, सैन, कुमावत, जैसी जातियां से जुड़े नेताओं ने भी जिलाध्यक्ष की दावेदारी के लिए आवेदन किए हुए हैं. कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन का कहना है कि राहुल गांधी ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी. राहुल गांधी ओबीसी की वंचित जातियों को संगठन में प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं. इसीलिए उन्होंने तमाम पर्यवेक्षकों को भी निर्देश दिए थे कि 6-6 नाम का पैनल भेजा जाए, जिसमें सभी वर्गों के नाम शामिल हों. राजेंद्र सेन ने कहा कि एससी-एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को मिलाकर राजस्थान में 80 फीसदी की आबादी होती है. इसलिए संगठन में एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. इससे संगठन भी मजबूत होगा और पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ेगा.

सोशल इंजीनियरिंग के तहत ही मांगे गए थे 6 नामों के पैनल: इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर ही काम करती है. जिलाध्यक्षों की रायशुमारी के लिए जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे उन्हें भी 6-6 नाम के पैनल तैयार करके रिपोर्ट देने को कहा गया था. जिसमें एससी-एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और दो अन्य के नाम पैदल में भेजे गए थे. सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत ही जिलाध्यक्षों का चयन होगा. जल्दी ही इसकी घोषणा हो सकती है.

पार्टी को पहले से ही तय करनी चाहिए थी रूपरेखा: राजस्थान कांग्रेस में सोशल इंजीनियरिंग को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि जिलाध्यक्षों के चयन में कांग्रेस के लिए जातिगत समीकरण को साधना बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है. इसके चलते यह प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है और नाम पर सहमति बनाना भी पार्टी के लिए चुनौती रहेगी. राजस्थान की सियासत दूसरे राज्यों से अलग है. जहां पर जातिगत फैक्टर ज्यादा प्रभावित रहता है. इसलिए पार्टी को पहले से ही तय करना चाहिए था कि जातिगत समीकरणों के हिसाब से क्या फैसला लिया जाए और उसी हिसाब से राजस्थान के लिए अलग से फार्मूला तैयार करना चाहिए था. गोधा का कहना है कि कांग्रेस के लिए अब सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर जिलाध्यक्षों की घोषणा करना टेढ़ी खीर साबित होगा.