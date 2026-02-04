कांग्रेस जिलाध्यक्षों को राहुल-खड़गे पढ़ाएंगे विचारधारा का पाठ, दिल्ली में होगी ट्रेनिंग
दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में 10 फरवरी को संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान सहित राज्यों के निर्वाचित जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है.
Published : February 4, 2026 at 6:29 PM IST
जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान के जरिए चयनित होकर आए कांग्रेस जिला अध्यक्षों को कांग्रेस विचारधारा का पाठ पढ़ना होगा. इसके लिए पार्टी 10 फरवरी को दिल्ली में एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन कर रही है. इस ट्रेनिंग कैंप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस जिलाध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे और वैचारिक तौर पर जिलाध्यक्षों को मजबूत करने का काम करेंगे.
केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी कर कहा कि 10 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में शाम 7 बजे तक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन होगा. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिलाध्यक्षों को वैचारिक तौर पर ट्रेनिंग देने के लिए एकदिवसीय कैंप का आयोजन किया है. फरवरी माह के अंत तक अलग-अलग राज्यों की राजधानियों में जिलाध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा.
इस प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है. पार्टी प्रशिक्षण विभाग में कार्यरत अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ अलग-अलग समसामयिक विषयों के साथ ही पार्टी की रीति-नीति और संस्कृति को लेकर भी ट्रेनिंग देंगे.
नहीं होगी जंबो कार्यकारिणी: संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए जिलाध्यक्ष अब जंबो कार्यकारिणी नहीं बना पाएंगे. जिलों में 31 से 51 पदाधिकारी ही बनाए जाएंगे. राजस्थान में 50 में से 49 जिलों में जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं. ऐसे में अब इन जिलाध्यक्षों को अपनी कार्यकारिणी 15 फरवरी तक बनानी होगी. गाइडलाइन के मुताबिक जिला कार्यकारिणी में अब 31 से 51 पदाधिकारी बनाए जाएंगे और इसके सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं.
कार्यकारिणी में दलित, एसटी, ओबीसी, युवा, महिला और अल्पसंख्यक वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के भी निर्देश दिए गए हैं. केसी वेणुगोपाल ने सर्कुलर में कहा है कि इस ट्रेनिंग का उद्देश्य जिला स्तर पर कांग्रेस में अनुशासन कायम करने, जवाबदेही तय करने और संगठन को मजबूती प्रदान करना है.
गाइडलाइन के नियम:
- जिला कार्यकारिणी में एक पदाधिकारी केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम का काम ही देखेगा.
- हर माह अनिवार्य होगी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक.
- जिला कांग्रेस की बैठक में अनिवार्य रूप से वरिष्ठ नेताओं और ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाना होगा.
- लगातार तीन बैठकों में बिना बताए गैर हाजिर रहने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई.
- प्रत्येक बैठक का रिकॉर्ड पीसीसी वॉर रूम को भेजना होगा.
- हर तीन माह में जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस की होगी समीक्षा.