कांग्रेस जिलाध्यक्षों को राहुल-खड़गे पढ़ाएंगे विचारधारा का पाठ, दिल्ली में होगी ट्रेनिंग

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान के जरिए चयनित होकर आए कांग्रेस जिला अध्यक्षों को कांग्रेस विचारधारा का पाठ पढ़ना होगा. इसके लिए पार्टी 10 फरवरी को दिल्ली में एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन कर रही है. इस ट्रेनिंग कैंप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस जिलाध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे और वैचारिक तौर पर जिलाध्यक्षों को मजबूत करने का काम करेंगे.

केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी कर कहा कि 10 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में शाम 7 बजे तक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन होगा. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिलाध्यक्षों को वैचारिक तौर पर ट्रेनिंग देने के लिए एकदिवसीय कैंप का आयोजन किया है. फरवरी माह के अंत तक अलग-अलग राज्यों की राजधानियों में जिलाध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा.

इस प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है. पार्टी प्रशिक्षण विभाग में कार्यरत अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ अलग-अलग समसामयिक विषयों के साथ ही पार्टी की रीति-नीति और संस्कृति को लेकर भी ट्रेनिंग देंगे.