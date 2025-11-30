ETV Bharat / state

कांग्रेस जिलाध्यक्षों के लिए SIR पहली कड़ी परीक्षा, नवनियुक्त 45 जिलाध्यक्षों को बनाया BLA-1

जिलाध्यक्षों को SIR से संबंधित प्रक्रिया पर रखनी होगी पैनी नजर. अपने अधीन कांग्रेस बीएलए की भी लगातार बैठकें लेकर उनसे फीडबैक लेंगे.

जयपुर: प्रदेश में चल रहे मतदाता विशेष गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR को लेकर कांग्रेस जहां एक और भाजपा और चुनाव आयोग पर हमलावर है तो वहीं दूसरी ओर पार्टी अपने स्तर पर भी SIR की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने के साथ ही उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं. पूर्व में जहां 52000 बूथों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब अपने नवनियुक्त 45 जिलाध्यक्षों को भी बीएलए की मॉनिटरिंग के काम की जिम्मेदारी दी है.

इसके लिए पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों को बूथ लेवल एजेंट फर्स्ट नियुक्त किया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी जिलाध्यक्षों को बीएलए फर्स्ट नियुक्त करने के आदेश दिए हैं.

किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है SIR : वहीं, दिलचस्प यह है कि SIR कांग्रेस जिलाध्यक्षों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से काम नहीं है. जिलाध्यक्ष बनते ही पार्टी ने उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. जिलाध्यक्षों को बूथ लेवल एजेंट फर्स्ट के रूप में अपने-अपने जिलों में चल रही SIR की पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करनी है. साथ ही जिलों में कांग्रेस की ओर से नियुक्त बीएलए की हर संभव मदद करने के साथ ही उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण भी देना है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राजस्थान में भी राज्य सरकार चुनाव आयोग के सांठगांठ करके कांग्रेस विचारधारा वाले वोट काटने का षड्यंत्र कर रही है. कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग के इस षड्यंत्र को बेनकाब करने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और घुमक्कड़ जातियों के वोट किसी भी कीमत पर कटने नहीं देगी.

सहायता शिविर भी आयोजित करने के निर्देश : इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी जिलाध्यक्षों को वार्ड और ब्लॉक स्तर पर सहायता शिविर भी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. जिन भी मतदाताओं के नाम SIR या वोटर लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोगों को 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से उनके नाम सर्च करके उनके सही से फार्म भरवाना जैसे काम भी करवाए जाने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है.

प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे के जिलाध्यक्ष : वहीं, SIR को लेकर सभी जिलाध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह अपने-अपने क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे कि कहां पर किस-किस प्रकार की समस्या आ रही है और कितनी समस्याओं का समाधान जिलाध्यक्षों के द्वारा किया गया है.

