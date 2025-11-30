ETV Bharat / state

कांग्रेस जिलाध्यक्षों के लिए SIR पहली कड़ी परीक्षा, नवनियुक्त 45 जिलाध्यक्षों को बनाया BLA-1

जयपुर:

जयपुर: प्रदेश में चल रहे मतदाता विशेष गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR को लेकर कांग्रेस जहां एक और भाजपा और चुनाव आयोग पर हमलावर है तो वहीं दूसरी ओर पार्टी अपने स्तर पर भी SIR की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने के साथ ही उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं. पूर्व में जहां 52000 बूथों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब अपने नवनियुक्त 45 जिलाध्यक्षों को भी बीएलए की मॉनिटरिंग के काम की जिम्मेदारी दी है. इसके लिए पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों को बूथ लेवल एजेंट फर्स्ट नियुक्त किया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी जिलाध्यक्षों को बीएलए फर्स्ट नियुक्त करने के आदेश दिए हैं. किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है SIR : वहीं, दिलचस्प यह है कि SIR कांग्रेस जिलाध्यक्षों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से काम नहीं है. जिलाध्यक्ष बनते ही पार्टी ने उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. जिलाध्यक्षों को बूथ लेवल एजेंट फर्स्ट के रूप में अपने-अपने जिलों में चल रही SIR की पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करनी है. साथ ही जिलों में कांग्रेस की ओर से नियुक्त बीएलए की हर संभव मदद करने के साथ ही उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण भी देना है. पढ़ें : SIR पर पायलट बोले- जहां चुनाव नहीं, वहां इसकी जरूरत क्या थी? मदनी के बयान पर दिया ये जवाब