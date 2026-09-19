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झीरम कांड में NIA की जांच और फैसले को लेकर कांग्रेस असंतुष्ट, भूपेश बोले केंद्र के इशारे पर हुई पूरी जांच

कांग्रेस ने झीरम कांड के फैसले पर असंतोष जताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली. कांग्रेस के मुताबिक पीड़ितों को अधूरा न्याय मिला है.

Congress dissatisfied with NIA investigation
भूपेश बोले केंद्र के इशारे पर हुई पूरी जांच (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2026 at 4:37 PM IST

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रायपुर : झीरम कांड में आए फैसले के विरोध में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. कांग्रेस ने इसे अधूरा न्याय बताते हुए न्याय के लिए आगे की लड़ाई लड़ने की बात कही है.कांग्रेस के मुताबिक झीरम कांड में जो फैसला आया है उसमें असली गुनाहगारों को बचाया गया है.कई लोगों से जो उस मामले में जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ भी नहीं की गई. जिन लोगों को पकड़कर सजा सुनाई गई है,वो बेकसूर हैं.इस फैसले को लेकर दिल्ली में एक बड़ी प्रेसवार्ता रखी जाएगी.साथ ही साथ कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर फैसले को कांग्रेस चुनौती देगी.

हाईकमान को देंगे जानकारी

भूपेश बघेल ने कहा कि हम इस घटना और इससे जुड़े फैसले को लेकर हाईकमान को अवगत कराएंगे क्योंकि उनको घटना के बारे में पूरी जानकारी है.उनसे मार्गदर्शन लेंगे और वकीलों से मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे.इसके बाद इस गंभीर मामले में अगला स्टेप लेंगे.

investigation was conducted at behest of BJP
भूपेश बोले केंद्र के इशारे पर हुई पूरी जांच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एनआईए पर गंभीर आरोप

एनआईए को यदि कवासी लखमा पर संदेह था तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया.यदि वो दोषी होता तो जैसे सबको सजा हुई तो उसको भी हो गई होती. कुल मिलाकर इनके पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है.जैसे दूसरी केंद्रीय एजेंसी सरकार के इशारे पर काम कर रही है ठीक उसी तरह से NIA ने भी काम किया है.

झीरम कांड के फैसले से कांग्रेस असंतुष्ट (Etv Bharat)

120B धारा है जिसमें षड़यंत्र करने की धारा लगती है.लेकिन आज 13 साल बाद हमें NIA ये बताए कि षड़यंत्र को लेकर ये किस तरह से जांच किए हैं.आज षड़यंत्र को लेकर किसी तरह का एविडेंस नहीं है. NIA ने ही जो बड़े नक्सली शामिल थे उनके नाम हटा दिए,और रसद पहुंचाने वालों को आरोपी बना दिया. एजेंसी ने ना तो तात्कालिक सरकार में बैठे लोगों से पूछताछ की और ना ही बड़े नक्सलियों से - भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग

दीपक बैज की अध्यक्षता में बनी रणनीति

इससे पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में राजीव भवन में कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में झीरम नक्सली हमले में आए फैसले और आगे की कानूनी एवं राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई. इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदु सहित झीरम के पीड़ित, झीरम शहीदों के परिजन, झीरम के घायल और विधि विशेषज्ञ शामिल हुए.

Strategy formulated under the leadership of Deepak Baij
दीपक बैज की अध्यक्षता में बनी रणनीति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किस फैसले का हो रहा है विरोध ?

झीरम नक्सली हमले में बड़े कांग्रेस नेता सहित 29 लोगों की मौत हुई थी. 29 लोगों की हत्या पर NIA की विशेष अदालत ने सभी दोषियों को मृत्युदंड की सजा दी है. दोषी 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं. आपको बता दें कि 25 मई साल 2013 को झीरम हमले कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति के नेता समेत कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे. इस हमले को लेकर NIA कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी करार दिया था. अदालत ने सभी दोषियों को 7 धाराओं में सजा ए मौत की सजा सुनाई थी.

Congress dissatisfied with NIA investigation
फैसले को लेकर कांग्रेस असंतुष्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कब हुआ था झीरम नक्सली हमला ?

25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सलियों ने घात लगाकर जानलेवा हमला किया था. मई 2013 में बस्तर के झीरम में हुए इस बर्बर नक्सली हमले ने ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था. इस हमले में प्रदेश कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के शीर्ष नेताओं सहित कुल 29 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.

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