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कांग्रेस अनुशासनात्मक समिति की बैठक, क्रॉस वोटिंग के मामले में 2 विधायकों ने नहीं दिया नोटिस का जवाब

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर चंडीगढ़ में कांग्रेस अनुशासनात्मक समिति की बैठक हुई. दो विधायकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया.

Congress Disciplinary Committee Meeting in Chandigarh
Congress Disciplinary Committee Meeting in Chandigarh (ANI)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 3, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
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चंडीगढ़: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पांच विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेजा था. इसी को लेकर शुक्रवार को चंडीगढ़ में डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में जिन विधायकों ने नोटिस का जवाब दिया है, उनके जवाब पर मंथन हुआ. वहीं दो विधायक रेणु बाला और शैली चौधरी खुद कमेटी के सामने जवाब देने के लिए पेश हुई. बड़ी बात ये है कि दो विधायकों ने अभी तक कोई जवाब पार्टी को नहीं दिया है.

क्या बोले अनुशासनात्मक समिति के चेयरमैन? कांग्रेस पार्टी की अनुशासन कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मालिक ने कहा कि "राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के मामले मे बैठक हुई. 5 में से तीन विधायकों ने अपना पक्ष रखा है और दो ने नहीं रखा, जिनमें मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल शामिल हैं. हमने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब हम इसे हाई कमान को भेजेंगे. उसके बाद हाईकमान इस मामले में फैसला लेगा. उन्होंने ये भी कहा कि दो विधायक शैली चौधरी और रेणु बाला ने जवाब देने के लिए मिलने का समय मांगा था, जिसके बाद वो दोनों भी मिलने पहुंची थी. उन्होंने अपनी बात भी रखी.

कांग्रेस अनुशासनात्मक समिति की बैठक (Etv Bharat)

क्या बोलीं विधायक रेणु बाला? हरियाणा कांग्रेस कमेटी की डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश हुई विधायक रेणु बाला ने कहा कि "हमने अपना जवाब दिया, हमने उनके शो कॉस नोटिस का जवाब दिया. अब जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे देखेंगे. हम अपना पक्ष रखने आए थे, हमने अपना पक्ष रखा. अब कमेटी हाईकमान को फैसला भेजेगी, उस पर हाईकमान निर्णय लेगा. हम जनता के बीच रहेंगे. मैंने कहा कि मैंने प्रभारी बीके हरिप्रसाद को अपना वोट दिखाया था, उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपना वोट फोल्ड करके बॉक्स में डालूं. उनको वोट दिखाया, फोल्ड किया और फिर मतदान किया."

शैली चौधरी ने भी कमेटी के सामने रखी बात: हरियाणा कांग्रेस की विधायक शैली चौधरी ने कहा कि "आज मैंने कांग्रेस अनुशासनात्मक कमेटी के सामने अपनी बात रखी है. मैंने कांग्रेस को ही वोट किया था. मैंने अपना जवाब कमेटी के सामने रख दिया है. अब जो भी फैसला करना है हाईकमान को करना है."

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CROSS VOTING RAJYA SABHA HARYANA
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