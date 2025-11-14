Bihar Election Results 2025

अंता उपचुनाव का नतीजा, कांग्रेस ने बताया सरकार की हार, कहा- इस टेस्ट में सरकार पूरी तरह हुई फेल

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करवाया.

Rajasthan By Election 2025 Result
अंता में जीत पर डोटासरा को मिठाई खिलाते जूली (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 3:59 PM IST

जयपुर: अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत से प्रदेश कांग्रेस में खुशी का माहौल है. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की. वहीं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करवाया. उन्होंने अंता उपचुनाव के नतीजों को सरकार की हार बताया और कहा कि सत्ताधारी पार्टी को दूसरे नंबर के लिए भी निर्दलीय प्रत्याशी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा.

उपचुनाव के नतीजों के बाद डोटासरा बोले, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो बार अंता गए. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहीं जमी रहीं. धनबल का भी प्रयोग किया गया. मशीनरी का भी दुरूपयोग किया गया. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत धैर्य रखा. डोटासरा ने कहा कि अब सीएस ही नहीं, बड़ी पर्ची भी बदलेगी. कई पर्चियां और भी बदलेंगी. हम चाहते हैं कि जनता ने भाजपा को जनादेश दिया है तो पांच साल सरकार चले, जो हालात बन रहे हैं. उसमें हो सकता है कि आपसी फूट की वजह से भाजपा का ढांचा और सरकार कहीं चरमराकर गिर नहीं जाए. यह भी सोचना पड़ेगा.

पढ़ें: अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने लहराया परचम, प्रमोद जैन भाया बोले - जनता ने दिखाई समझदारी...उनको सैल्यूट

उन्होंने कहा कि अंता में मंत्रियों को कोई पूछ नहीं रहा था. इनके पास दो आदमी भी नहीं आ रहे थे. प्रचार खत्म होने के बाद कांग्रेस के सभी नेता वहां से आ गए, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल कोटा में बैठा रहा. वहां से पैसे बांटे गए और सत्ता का दुरूपयोग किया गया. जनता ने दिखा दिया कि उसने पर्चियों के लिए वोट नहीं दिया. चुनावी नतीजों से साफ है कि पर्ची सरकार फेल हुई है. भाजपा की फूट खुलकर सामने आ गई है.

जब सीएम काम की लिस्ट बनाएंगे तो करेगा कौन?: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अंता का उपचुनाव पूरे प्रदेश में सरकार का टेस्ट था. मुख्यमंत्री अंता में प्रचार करने गए और वो एक कागज में वहां करवाए जाने वाले काम लिख रहे थे. जब मुख्यमंत्री ही काम की लिस्ट तैयार करेंगे तो काम करेगा कौन?. सीएम को लिखने की कहां जरूरत है. इनके पास जनता के कामों की सूची बनाने वाला भी कोई नहीं है. वे बोले, हमने वहां जाकर देखा तो ऐसा लगा जैसे सीएम ने पहले से सोच रखा हो कि दो साल में एक भी काम नहीं करवाना है.

मंत्रियों से इस्तीफे मांगने की सूचना: जूली बोले, वहां जो भी काम चल रहे थे. वो सभी कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत हुए थे. जिन्हें भी पूरा नहीं करवाया गया. कांग्रेस की योजनाओं और स्वीकृत प्रोजेक्ट को सरकार ने रोका है. इसका नुकसान भाजपा को उपचुनाव में उठाना पड़ा है. यह उपचुनाव सरकार का टेस्ट था. इसमें सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है. वे बोले, बहुत जल्दी इस सरकार का भी मोरिया (मोर) बोल सकता है. ऐसी सूचनाएं हैं कि मंत्रियों से इस्तीफे मांग लिए गए हैं.

ANTA ASSEMBLY BYPOLL
ANTA BY ELECTION
LEADER OF OPPOSITION TIKARAM JULIE
GOVIND SINGH DOTASARA
RAJASTHAN BY ELECTION 2025 RESULT

