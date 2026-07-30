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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में महिला थाना की मांग, महिला कांग्रेस ने एसपी को सौंपा ज्ञापन

एमसीबी की कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए अलग महिला थाना जरूरी है.

WOMEN POLICE STATION MCB
एमसीबी में महिला थाना की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 1:09 PM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले में महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण को लेकर पृथक महिला थाना स्थापित करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है. बुधवार को कांग्रेस की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह को ज्ञापन सौंपकर जिले में जल्द से जल्द महिला थाना खोलने की मांग की. उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और पीड़िताओं की समस्याओं को देखते हुए अलग महिला थाना समय की जरूरत बन गया है.

महिला थाना खोलने की मांग

महिला कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में बताया कि एमसीबी जिला 9 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया था, लेकिन लगभग चार वर्ष बीत जाने के बाद भी जिले में पृथक महिला थाना स्थापित नहीं किया गया है. इसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है. छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, पारिवारिक विवाद और अन्य महिला संबंधी मामलों की शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें सामान्य थानों में जाना पड़ता है, जहां कई बार वे असहज महसूस करती हैं और खुलकर अपनी बात नहीं रख पातीं.

महिला थाना की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने एसपी को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि जिले में अलग महिला थाना स्थापित किया जाता है तो महिलाओं से जुड़े मामलों की जांच ज्यादा संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ हो सकेगी. महिला पुलिस अधिकारियों के समक्ष पीड़ित महिलाएं बिना किसी झिझक अपनी समस्या रख सकेंगी, जिससे उन्हें समय पर न्याय मिलने में आसानी होगी. इससे न केवल महिलाओं का पुलिस व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा, बल्कि अपराधों की रोकथाम और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई भी संभव हो सकेगी.

एमसीबी जिला बने लगभग चार वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहां पृथक महिला थाना नहीं है. महिलाओं को अपनी शिकायत लेकर सामान्य थानों में जाना पड़ता है, जहां कई बार वे सहज महसूस नहीं करतीं. हमने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से शासन से मांग की है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए जिले में जल्द से जल्द महिला थाना स्थापित किया जाए, ताकि महिलाओं को त्वरित और संवेदनशील न्याय मिल सके-पूनम सिंह, जिला कांग्रेस महामंत्री

एसपी से मिला आश्वासन

पूनम सिंह ने बताया कि एसपी ने भी उनकी मांग की सराहना की. इसके लिए प्रयास किया जाएगा और शासन प्रशासन तक महिला थाने की मांग को पहुंचाया जाएगा. जल्द से जल्द जिले में महिला थाना की स्थापना होगी.

Manendragarh Chirmiri Bharatpur
एमसीबी एसपी को ज्ञापन सौंपती कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला कांग्रेस महामंत्री पूनम सिंह, पूर्व महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला चतुर्वेदी एवं रूमा चटर्जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री रुक्मणी खोबरागड़े, पूर्व महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शोभना वर्मा, पूर्व पार्षद हमीदा खातून, बबीता यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला नेत्रियां उपस्थित रहीं.

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