धान खरीदी की लिमिट नहीं बढ़ाने पर कांग्रेस नाराज, समितियों में जड़ा ताला

Published : December 30, 2025 at 4:31 PM IST

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ में धान तिहार तेज गति से जारी है. इस बीच धान खरीदी में बदइंतजामी का मुद्दा गरमा रहा है. बेमेतरा में धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने को लेकर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस किसान मोर्चा ने हल्ला बोल दिया है. जिले के सभी 129 सेवा सहकारी समितियों में धरना प्रदर्शन के साथ तालाबंदी की गई.

कांग्रेस ने जिला प्रशासन को दी चेतावनी

कांग्रेस और किसान संगठनों ने बेमेतरा जिला प्रशासन को धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने को लेकर चेतावनी जारी की है. प्रशासन को लिमिट बढ़ाने के लिए 7 दिन का समय दिया है. इस मियाद में अगर लिमिट नहीं बढ़ती है, तो कांग्रेसी दोबारा बड़ा प्रदर्शन करेंगे.

धान खरीदी पर बेमेतरा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

सहकारी समिति में तालाबंदी

जिले के सेवा सहकारी समिति कंतेली में जिला कांग्रेस द्वारा किए गए तालाबंदी में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अशीष छाबड़ा भी शामिल हुए. आशीष छाबड़ा ने धान बेचने आए किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए.

Congress protest in Bemetara
धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने की मांग (ETV BHARAT)

बेमेतरा में धान खरीदी का ग्राफ

बेमेतरा जिला के 129 सेवा सहकारी में अबतक कुल 3 लाख 74 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है. जिले में परिवहन का कार्य धीमी गति से शुरू हुआ है जिससे समितियों में धान बफर लिमिट से अधिक है. इस वजह से धान खरीदी में दिक्कत हो रही है. धान खरीदी में लिमिट तय करने के कारण किसानों को सहकारी समितियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.

लिमिट नहीं बढ़ाने से धान खरीदी होगी प्रभावित

धान खरीदी की लिमिट को लेकर पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने साय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार धान खरीदी कर नहीं पा रही है. इन्होंने सोसायटी में जो लिमिट तय किया है उससे बचे हुए दिनों में धान खरीदी नहीं हो सकती. इस वजह से किसान चिंतित है.

Paddy procurement in Chhattisgarh
कांग्रेस नेता आशीष छाबड़ा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

धान की लिमिट नहीं बढ़ने से किसान परेशान हैं. आज हमने जिले के कंतेली सोसायटी में सांकेतिक ताला बंदी किया है. अगर हमारी मांगें 1 सप्ताह के भीतर पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में कांग्रेस आंदोलन और उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी- आशीष छाबड़ा, नेता, कांग्रेस

पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि धान खरीदी को लेकर सोसायटी के प्रबंधकों ने 3500 क्विंटल तक लिमिट बढ़ाने की मांग की है. प्रशासन ने सिर्फ 300 क्विंटल धान खरीदी की लिमिट बढ़ाई है. यह लिमिट पर्याप्त नहीं है.

