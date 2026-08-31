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राहुल गांधी पर मुकदमा मामला, दल बल के साथ कोतवाली पहुंचे कांग्रेसी, 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

हल्द्वानी (उत्तराखंड): नैनीताल के हल्द्वानी रामलीला मैदान में कथित शुद्धिकरण मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में हुए मुकदमा दर्ज के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता आज सोमवार 31 अगस्त को कोतवाली पहुंचे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत 15 लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग की. कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी अन्यायपूर्ण बताया. यशपाल आर्या ने कहा कि, कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन तेज किया जाएगा.

हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद कथित शुद्धिकरण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस मामले में कांग्रेस ने भी पुलिस के सामने अपना पक्ष रखते हुए कार्रवाई की मांग की है. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता हल्द्वानी कोतवाली पहुंचे और पुलिस को तहरीर के रूप में ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, श्रीराम सेवा से जुड़े गिरीश पांडे समेत करीब 15 अन्य लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

यशपाल आर्या ने कहा कि, कथित शुद्धिकरण के जरिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया गया. लेकिन कार्रवाई कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर नहीं हुई. राहुल गांधी के खिलाफ चंद मिनटों में एफआईआर दर्ज कर दी गई. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने आरोप लगाया कि, पूरे मामले से भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता सामने आती है. उनका कहना है कि कांग्रेस पहले भी इस मामले में पुलिस को तहरीर दे चुकी है, लेकिन अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई.