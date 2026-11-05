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झारखंड में कांग्रेस ने की SIR की सुनवाई अवधि 30 दिनों तक बढ़ाने की मांग, CEO को सौंपा ज्ञापन

CEO के रवि कुमार से मिले कांग्रेस नेता ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में मतदाता सूची के SIR की प्रक्रिया में व्याप्त व्यावहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए इसकी सुनवाई की अवधि 30 दिनों तक बढ़ाने की मांग की है. इस मांग के संबंध में प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इस शिष्टमंडल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी शामिल थे.

CEO को सौंपा ज्ञापन