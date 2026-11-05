झारखंड में कांग्रेस ने की SIR की सुनवाई अवधि 30 दिनों तक बढ़ाने की मांग, CEO को सौंपा ज्ञापन
कांग्रेस ने झारखंड में एसआईआर की सुनवाई अवधि 30 दिनों तक बढ़ाने की मांग की. उपेंद्र कुमार कि रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 4:25 AM IST
रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में मतदाता सूची के SIR की प्रक्रिया में व्याप्त व्यावहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए इसकी सुनवाई की अवधि 30 दिनों तक बढ़ाने की मांग की है. इस मांग के संबंध में प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इस शिष्टमंडल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी शामिल थे.
CEO को सौंपा ज्ञापन
कांग्रेस प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा तथा मतदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया. JPCC ने ज्ञापन में 31 अक्टूबर 2026 तक की नोटिस एवं सुनवाई रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में कुल 59,56,574 नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 40,25,102 मतदाताओं की सुनवाई पूरी हुई है, जबकि 19,31,472 मामलों में सुनवाई लंबित है. वहीं, 5,06,625 नोटिस अब भी मतदाताओं तक पहुंचाए जाने बाकी हैं, ये आंकड़े एसआईआर प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने की चुनौती को दर्शाते हैं.
कई प्रखंडों में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की शिकायत
झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि राज्य के कई प्रखंडों में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं. जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर एवं वंशावली तैयार कराने में भी आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इन प्रशासनिक बाधाओं के कारण बड़ी संख्या में पात्र मतदाता समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं.
निर्वाचन कर्मियों पर बढ़ता कार्यभार
ज्ञापन में निर्वाचन कर्मियों पर बढ़ते कार्यभार और बीएलओ ऐप की तकनीकी खामियों का भी उल्लेख किया गया. कई मामलों में सुनवाई पूरी होने के बावजूद ऑनलाइन स्थिति दोबारा लंबित दिखाई दे रही है तथा कुछ मतदाताओं को पुनः नोटिस जारी किए जा रहे हैं. कांग्रेस ने इन विसंगतियों को तत्काल दूर करने की मांग की.
बीएलओ ऐप की तकनीकी समस्या
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र को निर्धारित सत्यापन के बाद SIR में स्वीकार किया जाए, लंबित प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को शीघ्र जारी करने की व्यवस्था हो, सुनवाई में उपस्थित मतदाताओं को एसएमएस के माध्यम से पुष्टि मिले तथा बीएलओ ऐप की तकनीकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए.
निर्धारित समयसीमा के भीतर मतदाताओं की सुनवाई
प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि दिवाली, भैया दूज एवं छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के कारण आम नागरिकों की उपलब्धता और सरकारी कार्यालयों तक पहुंच प्रभावित होती है. ऐसे में निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी मतदाताओं की सुनवाई सुनिश्चित करना व्यावहारिक रूप से कठिन है.
SIR की सुनवाई अवधि 30 दिनों तक बढ़ाने की मांग
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से साफ रूप से मांग की है कि एसआईआर की सुनवाई अवधि कम से कम 30 दिनों तक बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी पात्र नागरिक को केवल दस्तावेजी अथवा प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण मतदाता सूची से वंचित न होना पड़े.
पारदर्शी एवं समावेशी प्रक्रिया की जरूरत
कांग्रेस कमेटी ने कहा कि मताधिकार लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण ताकत है. मतदाता सूची का पुनरीक्षण निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समावेशी होना चाहिए तथा इस पूरी प्रक्रिया में हर योग्य नागरिक के संवैधानिक मताधिकार की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए. प्रतिनिधिमंडल में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विधायक रामचंद्र सिंह भूषण वाड़ा सुबोध कांत सहाय प्रदीप कुमार बालमुचू बन्ना गुप्ता राकेश सिन्हा सतीश पौल मुंजनी डॉ.एम तौसीफ सोनाल शांति ज्योति सिंह मथारू सूर्यकांत शुक्ला कमल ठाकुर केदार पासवान उपस्थित थे.
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