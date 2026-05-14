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नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग, कहा- एनटीए बैन हो

नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग, कहा- एनटीए बैन हो

कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस की.
कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस की. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 6:12 PM IST

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लखनऊ : नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है. गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस मध्य जोन के कार्यवाहक अध्यक्ष अंकित तिवारी और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) मध्य जोन के अध्यक्ष अनस रहमान ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस की.

उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक ने देश के लाखों करोड़ों मेहनतकश छात्र, छात्राओं और अभिभावकों के विश्वास और मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया है. भाजपा सरकार के संरक्षण में NTA लगातार परीक्षा व्यवस्थाओं में विफल साबित हो रही है, जिसके कारण छात्र, छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है.

उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस (मध्य जोन) के अध्यक्ष अंकित तिवारी ने कहा कि वर्तमान में जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है वह अब डबल इंजन की सरकार नहीं रह गयी है, बल्कि पेपर लीक उद्योग बन गया है. अब तक बीते 10 वर्षों में 80 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं. चाहे वह पुलिस भर्ती हो, लेखपाल भर्ती, पुलिस भर्ती रही हो या फिर अभी दो दिन पूर्व नीट परीक्षा का पेपर रहा हो.

देश का युवा दिन-रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, लेकिन भाजपा सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था के कारण पेपर माफियाओं को खुला संरक्षण प्राप्त है, जिससे परीक्षा में केवल गड़बड़ी ही नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. लगातार पेपर लीक होने से छात्र, छात्राओं और उनके अभिभावकों का सपना पूरी तरह से टूट चुका है.

NSUI मध्य जोन के अध्यक्ष अनस रहमान ने कहा कि NTA पूरी तरह अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है. केंद्र सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है. उन्होंने मांग की है कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए. छात्रों को न्याय दिलाया जाए. कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ-साथ NTA को तत्काल प्रभाव से बैन करने और एक नई एजेंसी गठित करने की मांग की.

नीट पेपर लीक मामले को लेकर उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस तथा NSUI के संयुक्त तत्वावधान में कल देश के शिक्ष मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया जाएगा. अगर सरकार छात्रों के हितों के प्रति रक्षा करने में विफल रहती है, तो आने वाले समय में यह संघर्ष और अधिक वृहद रूप लेगा.

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