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नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग, कहा- एनटीए बैन हो

लखनऊ : नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है. गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस मध्य जोन के कार्यवाहक अध्यक्ष अंकित तिवारी और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) मध्य जोन के अध्यक्ष अनस रहमान ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस की.

उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक ने देश के लाखों करोड़ों मेहनतकश छात्र, छात्राओं और अभिभावकों के विश्वास और मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया है. भाजपा सरकार के संरक्षण में NTA लगातार परीक्षा व्यवस्थाओं में विफल साबित हो रही है, जिसके कारण छात्र, छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है.

उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस (मध्य जोन) के अध्यक्ष अंकित तिवारी ने कहा कि वर्तमान में जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है वह अब डबल इंजन की सरकार नहीं रह गयी है, बल्कि पेपर लीक उद्योग बन गया है. अब तक बीते 10 वर्षों में 80 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं. चाहे वह पुलिस भर्ती हो, लेखपाल भर्ती, पुलिस भर्ती रही हो या फिर अभी दो दिन पूर्व नीट परीक्षा का पेपर रहा हो.

देश का युवा दिन-रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, लेकिन भाजपा सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था के कारण पेपर माफियाओं को खुला संरक्षण प्राप्त है, जिससे परीक्षा में केवल गड़बड़ी ही नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. लगातार पेपर लीक होने से छात्र, छात्राओं और उनके अभिभावकों का सपना पूरी तरह से टूट चुका है.