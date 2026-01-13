अंकिता हत्याकांड, SC जज की निगरानी में CBI जांच की मांग पर अड़े संगठन, बीजेपी ने बताया 'बाहरी शक्तियां'
कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में करने मांग की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 13, 2026 at 6:18 PM IST
देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. 10 जनवरी को कांग्रेस द्वारा मसाल जुलूस निकालने के बाद 11 जनवरी को कांग्रेस समेत कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने 'उत्तराखंड बंद' का आह्वान किया था. हालांकि, प्रदेश में 'उत्तराखंड बंद' का असर मिला-जुला देखने को मिला. ऐसे में अभी भी राजनीतिक पार्टियों समेत तमाम सामाजिक संगठन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं. उधर, उत्तराखंड शासन ने जांच के लिए सीबीआई को पत्र भेज दिया है. ऐसे में अब एक बार फिर प्रदेश में मचे राजनीतिक घमासान के बीच 'बाहरी शक्तियों' का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है.
उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर राजनीतिक सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ओर से सोशल मीडिया पर तमाम ऑडियो वायरल किए जाने के बाद प्रदेश में शुरू हुआ राजनीतिक घमासान लगातार जारी है. शुरुआती दौर से ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ ही तमाम सामाजिक संगठन के लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. इस दौरान सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया था कि अंकिता भंडारी के माता-पिता की मंशा के अनुसार, राज्य सरकार निर्णय लेगी. जिसके तहत सीएम धामी ने 9 जनवरी को सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी थी. इसके बाद 12 जनवरी को उत्तराखंड शासन ने सीबीआई जांच के लिए सीबीआई को पत्र भी भेज दिया है.
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर प्रदेश में मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह अंकिता भंडारी के माता-पिता की मांग के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई का निर्णय लेंगे. यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सीबीआई को जो पत्र भेजा है, उसमें अंकिता के माता-पिता की भावना के अनरूप वीआईपी की भमिका की जांच का अनुरोध किया गया है. लेकिन, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच कराए जाने संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है. जबकि अंकिता के माता-पिता की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई थी.
'अंकिता भंडारी मर्डर' केस में CBI जांच की मांग को मानकर उत्तराखंड की BJP सरकार ने ये साबित किया है कि इस केस की जांच में गलतियां हुई हैं।— Congress (@INCIndia) January 9, 2026
ये अंकिता भंडारी के माता-पिता के संघर्ष का परिणाम है, जनता के संघर्ष का परिणाम और कांग्रेस के संघर्ष का परिणाम है।
कांग्रेस की मांग है कि… pic.twitter.com/flR8XUpPgc
यही वजह है कि सीबीआई जांच की संस्तुति होने और सीबीआई जांच के लिए सीबीआई को पत्र भेजे जाने के बावजूद भी राजनीतिक घमासान जारी है. सत्ता पक्ष जहां एक ओर राज्य सरकार के इस निर्णय को जन अपेक्षाओं के अनुरूप लिया गया बता रही है, तो विपक्षी दल कांग्रेस इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कवायद में जुटी हुई है. क्योंकि, जब उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी तो इस फैसले पर सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने वाहवाही लूटने की कोशिश की. लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार की ओर से की गई पुरानी गलतियों को मानने जैसा निर्णय बताया था.
जनपद रुद्रप्रयाग के बड़मा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। जनता से बेटी अंकिता की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का आह्वान किया, जिसका आम जनता ने भी पूर्ण समर्थन किया। हमारी मांग आज भी स्पष्ट है अंकिता मामले की CBI जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश… pic.twitter.com/rUpDrcyOPh— Ganesh Godiyal (@UKGaneshGodiyal) January 12, 2026
इस पूरे मामले पर उत्तराखंड सरकार की ओर से सीबीआई जांच के लिए सीबीआई को पत्र भेजे जाने के बाद आरोप- प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है.
कुछ लोग बहन अंकिता के नाम पर भी राजनीति करने से पीछे नहीं हटे। एक संवेदनशील और पीड़ादायक विषय को जानबूझकर राजनीतिक रंग देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि निंदनीय भी है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 10, 2026
हमारी सरकार पहले दिन से बहन अंकिता के परिवार के साथ मजबूती से… pic.twitter.com/mBCt45rEhT
भाजपा का आरोप: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब मुद्दे समाप्त हो जाते हैं तो चीजों को बिगाड़ने के लिए कुछ तंत्र लगे रहते हैं. भट्ट ने कहा कि, कांग्रेस समेत जो अन्य राजनीतिक दल हैं, वो बाहरी शक्तियों के साथ मिले हुए हैं, जो राज्य के माहौल को दूषित करने का काम कर रहे हैं. बाहरी शक्तियों में कौन है? इसके सवाल पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि सीबीआई जांच के बाद इसका पता लग जाएगा.
बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंकिता के माता-पिता ने भेंट के दौरान CBI जांच की मांग रखी थी जिसका सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने इस मामले की जांच CBI से कराने का निर्णय लिया है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 9, 2026
मातृशक्ति की सुरक्षा एवं उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार सदैव… pic.twitter.com/bl2KkYJPHu
कांग्रेस का जवाब: इस मामले पर कांग्रेस भी पूरे जोश के साथ सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है. कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का कहना है कि, अंकिता भंडारी राज्य के बाहर की नहीं, बल्कि उत्तराखंड की बेटी थी. ऐसे में विपक्ष उसकी आवाज नहीं उठाएगा तो किसकी आवाज उठाएगा. लेकिन कोई भी मामला हो, उसमें भाजपा बाहरी का नाम लेना शुरू कर देती है.
कांग्रेस की यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच की कमेटी बने, और उनकी देखरेख में सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और वीआईपी का नाम उजागर हो. प्रदेश भर में हुए प्रोटेस्ट के बाद राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी सरकार लोगों की मांग के अनुरूप निर्णय लेगी.
- फुरकान अहमद, कांग्रेस विधायक -
