ETV Bharat / state

अंकिता हत्याकांड, SC जज की निगरानी में CBI जांच की मांग पर अड़े संगठन, बीजेपी ने बताया 'बाहरी शक्तियां'

देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. 10 जनवरी को कांग्रेस द्वारा मसाल जुलूस निकालने के बाद 11 जनवरी को कांग्रेस समेत कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने 'उत्तराखंड बंद' का आह्वान किया था. हालांकि, प्रदेश में 'उत्तराखंड बंद' का असर मिला-जुला देखने को मिला. ऐसे में अभी भी राजनीतिक पार्टियों समेत तमाम सामाजिक संगठन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं. उधर, उत्तराखंड शासन ने जांच के लिए सीबीआई को पत्र भेज दिया है. ऐसे में अब एक बार फिर प्रदेश में मचे राजनीतिक घमासान के बीच 'बाहरी शक्तियों' का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है.

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर राजनीतिक सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ओर से सोशल मीडिया पर तमाम ऑडियो वायरल किए जाने के बाद प्रदेश में शुरू हुआ राजनीतिक घमासान लगातार जारी है. शुरुआती दौर से ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ ही तमाम सामाजिक संगठन के लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. इस दौरान सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया था कि अंकिता भंडारी के माता-पिता की मंशा के अनुसार, राज्य सरकार निर्णय लेगी. जिसके तहत सीएम धामी ने 9 जनवरी को सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी थी. इसके बाद 12 जनवरी को उत्तराखंड शासन ने सीबीआई जांच के लिए सीबीआई को पत्र भी भेज दिया है.

SC जज की निगरानी में CBI जांच की मांग पर अड़े संगठन (VIDEO-ETV Bharat)

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर प्रदेश में मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह अंकिता भंडारी के माता-पिता की मांग के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई का निर्णय लेंगे. यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सीबीआई को जो पत्र भेजा है, उसमें अंकिता के माता-पिता की भावना के अनरूप वीआईपी की भमिका की जांच का अनुरोध किया गया है. लेकिन, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच कराए जाने संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है. जबकि अंकिता के माता-पिता की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई थी.