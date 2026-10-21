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कांग्रेस ने मांगा बीजेपी के दो वर्षों के कार्यकाल का हिसाब, कुमारी सैलजा बोली- 'श्वेत पत्र जारी करें सरकार'

KUMARI SELJA PRESS CONFERENCE ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा की भाजपा सरकार से अपने दो वर्षों के कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखने की मांग की. उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते नशे, कानून व्यवस्था और लगातार लीक होते पेपरों को लेकर सरकार पर निशाना साधा. सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने महिलाओं, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और गरीब परिवारों से अनेक बड़े वादे किए थे. अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बताए कि इनमें से कितने वादे पूरे हुए, कितनों पर काम चल रहा है और शेष घोषणाएं कब तक पूरी होंगी.

कुमारी सैलजा ने मांगा बीजेपी के दो साल के कार्यकाल का हिसाब: कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये देने का वादा किया था. सरकार स्पष्ट करें कि वर्तमान में कितनी महिलाओं को ये राशि मिल रही है, कुल कितनी महिलाएं पात्र हैं और शेष पात्र महिलाओं को कब से लाभ मिलेगा. इसी प्रकार प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी. सरकार बताए कि कितने परिवारों को वास्तविक उपचार कवरेज मिला और कितने मरीज लाभान्वित हुए.