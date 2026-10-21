कांग्रेस ने मांगा बीजेपी के दो वर्षों के कार्यकाल का हिसाब, कुमारी सैलजा बोली- 'श्वेत पत्र जारी करें सरकार'
कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी से उसके दो साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा. कुमारी सैलजा बोली- भाजपा सरकार श्वेत पत्र जारी करें.
Published : October 21, 2026 at 2:41 PM IST
चंडीगढ़: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा की भाजपा सरकार से अपने दो वर्षों के कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखने की मांग की. उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते नशे, कानून व्यवस्था और लगातार लीक होते पेपरों को लेकर सरकार पर निशाना साधा. सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने महिलाओं, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और गरीब परिवारों से अनेक बड़े वादे किए थे. अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बताए कि इनमें से कितने वादे पूरे हुए, कितनों पर काम चल रहा है और शेष घोषणाएं कब तक पूरी होंगी.
कुमारी सैलजा ने मांगा बीजेपी के दो साल के कार्यकाल का हिसाब: कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये देने का वादा किया था. सरकार स्पष्ट करें कि वर्तमान में कितनी महिलाओं को ये राशि मिल रही है, कुल कितनी महिलाएं पात्र हैं और शेष पात्र महिलाओं को कब से लाभ मिलेगा. इसी प्रकार प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी. सरकार बताए कि कितने परिवारों को वास्तविक उपचार कवरेज मिला और कितने मरीज लाभान्वित हुए.
सैलजा ने पूछा- कितने युवाओं को पक्की नौकरियां दी? सांसद ने कहा कि युवाओं को दो लाख पक्की सरकारी नौकरियां तथा पांच लाख अन्य रोजगार के अवसर देने का वादा किया गया था. सरकार बताए कि दो वर्षों में कितनी नियमित नियुक्तियां हुईं, कितने नए रोजगार सृजित हुए और कितने युवाओं को अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड मिला. हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक कौशल शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने की घोषणा पर कितने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हुए और कितने युवाओं को रोजगार मिला?
'कितनी फसल की खरीद हुई?' कुमारी सैलजा ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा ने 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद का वादा किया था. सरकार प्रत्येक फसल की खरीद मात्रा, किसानों की संख्या और भुगतान का विवरण सार्वजनिक करें. सांसद ने पांच लाख शहरी एवं ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने के वादे पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि कितने मकान स्वीकृत, निर्मित और लाभार्थियों को सौंपे गए हैं.
'हरियाणा में कितना निवेश आया?' कांग्रेस सांसद ने कहा कि दस आधुनिक औद्योगिक शहर विकसित करने की घोषणा में कितनी प्रगति हुई, कितना निवेश आया और कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला? बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना से कितने परिवार नियमित लाभान्वित हो रहे हैं? ग्रामीण कॉलेज छात्राओं को कितने स्कूटर वितरित हुए और जिलेवार लाभार्थी सूची कहां है.
कांग्रेस की मांग है कि भाजपा सरकार अपने दो वर्षों के कार्यकाल का वादावार श्वेतपत्र जारी करें, जिसमें प्रत्येक घोषणा की वर्तमान स्थिति, खर्च की गई राशि, लाभार्थियों की संख्या और अधूरे कार्यों को पूरा करने की समय सीमा स्पष्ट हो. लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही सरकार का दायित्व है. हरियाणा की जनता को अब केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस परिणाम और पारदर्शी जवाब चाहिए. -कुमारी सैलजा, कांग्रेस सांसद
पात्र पूर्व अग्निवीरों को नियुक्तियां मिली? सैलजा ने कहा कि सभी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस, प्रत्येक जिले में ओलंपिक खेल नर्सरी और हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी जैसी घोषणाओं की वास्तविक स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए. सरकार बताए कि कितने अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस उपलब्ध है, कितनी खेल नर्सरियां संचालित हैं और कितने पात्र पूर्व अग्निवीरों को नियुक्तियां मिली हैं.
'बजट का विवरण दिया जाए': सांसद ने कहा कि 36 बिरादरियों के कल्याण बोर्ड, वैज्ञानिक फार्मूले के आधार पर सामाजिक पेंशन वृद्धि, अनुसूचित जाति एवं ओबीसी विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति तथा ओबीसी उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक ऋण गारंटी के वादों पर भी लाभार्थियों और बजट का विवरण दिया जाए. कुमारी सैलजा ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, वंदे भारत सेवाओं, चार रैपिड रेल मार्गों, इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो तथा दक्षिण हरियाणा में प्रस्तावित 10 हजार एकड़ के अरावली जंगल सफारी पार्क की प्रगति, मंजूरियों और समयसीमा को सार्वजनिक करने की मांग की.
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