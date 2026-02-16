विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस ने की वोटिंग की मांग, बीजेपी विधायकों की कम संख्या को लेकर उठा मुद्दा
विधानसभा में एक विधेयक रखते समय कांग्रेस ने की वोटिंग की मांग की. इस पर कई भाजपा विधायक दौड़कर सदन में पहुंचे.
February 16, 2026
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को एक विधेयक रखते समय भाजपा विधायकों की कम संख्या को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया. कांग्रेस ने वोटिंग करवाने की मांग की. हंगामे के बीच सदन के पटल पर रखे बिल को मंजूरी दी गई. विपक्ष ने इस दौरान सदन के गेट बंद करके वोटिंग कराने की मांग की और जमकर हंगामा किया, लेकिन अध्यक्ष ने कहा कि जब विपक्ष से पूछा गया था तो मात्र दो ही लोगों की आपत्ति आई, ऐसे में विधेयक को पारित किया गया.
सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के जरिए अलवर अग्निकांड का मामला उठाया. जूली ने घायलों को तत्काल सहायता पहुंचाए जाने के साथ ही जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी रही, उन पर सरकार सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की.
विधायकों की कम संख्या पर कांग्रेस ने किया हंगामा: सदन में उस समय हंगामा शुरू हुआ, जब विधि मंत्री जोगाराम पटेल 'जन विश्वास उपबंध संशोधन विधेयक 2026' को पटल पर रख रहे थे. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सदन में भाजपा के विधायकों की संख्या कम है और ऐसे में वॉइस वोटिंग के जरिए विधेयकों को पारित करना गलत है. इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने मत विभाजन की मांग की, जिससे सदन में कुछ देर के लिए हंगामा हुआ. विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वोटिंग के जरिए विधेयकों को पारित किया जाना चाहिए. कम संख्या को लेकर हंगामे के बीच कई भाजपा विधायक दौड़ते हुए सदन में पहुंचे. स्पीकर ने वॉइस वोटिंग से विधेयकों को पारित करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ.
सदन में सहयोग की परंपरा पर जताई चिंता: सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सदन में एक-दूसरे का सहयोग करने की परंपरा रही है. नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की किसी बैठक में व्यस्त थे, इसलिए बीएसी की बैठक का समय बदला गया, लेकिन इस मुद्दे को बेवजह तूल देना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि यह परंपरा सदन की गरिमा के लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के मुद्दों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए.
अलवर अग्निकांड पर मुआवजे की मांग: सदन में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भिवाड़ी में सोमवार सुबह लगी आग के कारण सात लोगों की मौत और कई घायल होने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि यह हादसा दुखद है और सरकार को तुरंत राहत कार्य शुरू करना चाहिए. जूली ने कहा कि घायलों को समय पर इलाज मिलना चाहिए और जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह घटना हुई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजा देने की भी मांग की. जूली ने कहा कि राज्य सरकार को इस घटना पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और पीड़ित परिवारों के लिए तत्काल राहत उपायों की घोषणा करनी चाहिए.