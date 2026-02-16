ETV Bharat / state

विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस ने की वोटिंग की मांग, बीजेपी विधायकों की कम संख्या को लेकर उठा मुद्दा

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को एक विधेयक रखते समय भाजपा विधायकों की कम संख्या को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया. कांग्रेस ने वोटिंग करवाने की मांग की. हंगामे के बीच सदन के पटल पर रखे बिल को मंजूरी दी गई. विपक्ष ने इस दौरान सदन के गेट बंद करके वोटिंग कराने की मांग की और जमकर हंगामा किया, लेकिन अध्यक्ष ने कहा कि जब विपक्ष से पूछा गया था तो मात्र दो ही लोगों की आपत्ति आई, ऐसे में विधेयक को पारित किया गया.

सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के जरिए अलवर अग्निकांड का मामला उठाया. जूली ने घायलों को तत्काल सहायता पहुंचाए जाने के साथ ही जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी रही, उन पर सरकार सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की.

विधायकों की कम संख्या पर कांग्रेस ने किया हंगामा: सदन में उस समय हंगामा शुरू हुआ, जब विधि मंत्री जोगाराम पटेल 'जन विश्वास उपबंध संशोधन विधेयक 2026' को पटल पर रख रहे थे. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सदन में भाजपा के विधायकों की संख्या कम है और ऐसे में वॉइस वोटिंग के जरिए विधेयकों को पारित करना गलत है. इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने मत विभाजन की मांग की, जिससे सदन में कुछ देर के लिए हंगामा हुआ. विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वोटिंग के जरिए विधेयकों को पारित किया जाना चाहिए. कम संख्या को लेकर हंगामे के बीच कई भाजपा विधायक दौड़ते हुए सदन में पहुंचे. स्पीकर ने वॉइस वोटिंग से विधेयकों को पारित करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ.