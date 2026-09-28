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झारखंड में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, वोट चोरी का लगाया आरोप

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन ( Etv Bharat )

रांची/गढ़वा/जामताड़ा/पाकुड़: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही है. इसी क्रम में झारखंड कांग्रेस ने धुर्वा सेक्टर -2 स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. इस दौरान आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और गृहमंत्री एवं पीएम मोदी का पुतला फूंका.