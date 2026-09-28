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झारखंड में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, वोट चोरी का लगाया आरोप

झारखंड में कांग्रेस ने रांची समेत कई जिलों में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Jharkhand Congress protest
कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 5:18 PM IST

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रांची/गढ़वा/जामताड़ा/पाकुड़: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही है. इसी क्रम में झारखंड कांग्रेस ने धुर्वा सेक्टर -2 स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. इस दौरान आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और गृहमंत्री एवं पीएम मोदी का पुतला फूंका.

इस दौरान पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आपत्ति जताई. कांग्रेस नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भाजपा का 'एजेंट्स' बताते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन (Etv Bharat)

कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम के रवि कुमार को सौंपा ज्ञापन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को राष्ट्रपति के नाम लिखा ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक कांग्रेस का आन्दोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है.

'बीजेपी के एजेंट' के रूप में काम कर रहे ज्ञानेश कुमार: केशव महतो कमलेश

वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि 'भाजपा के एजेंट' के रूप में ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जब वोट की वैल्यू होगी, तभी मतदाताओं की पूछ होगी. उन्होंने कहा कि जब वोट की चोरी हो जाएगी, तो फिर आम लोगों की पूछ कैसे होगी.

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पुतला जलाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता (Etv Bharat)

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक उप नेता राजेश कच्छप, बंधु तिर्की, महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो, गुंजन सिंह, डॉ. तौसीफ, राकेश सिन्हा, आलोक दुबे, जगदीश साहू, रिंकू समेत कई नेता शामिल रहे.

गढ़वा में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

गढ़वा जिला कांग्रेस कमेटी ने पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने दोनों पर चुनाव में कथित तौर पर वोट चोरी कर सरकार को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया. इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस से जिला समाहरणालय तक प्रतिवाद मार्च निकाला.

जिला प्रभारी सह प्रदेश महासचिव सुरजीत नगवाला ने आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी के जरिए सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की महत्वपूर्ण भूमिका है.

कांग्रेस ने उठाए चुनाव आयोग की कार्यशाली पर सवाल

जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हर हाल में इस्तीफा देना पड़ेगा. उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए. मंत्री इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को बांग्लादेशी घुसपैठ बताया जा रहा है जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्र सरकार की है और केंद्र में भाजपा की सरकार है.

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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते कार्यकर्ता (Etv Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की मनमानी चलने नहीं देंगे और एक ही परिवार से यूपीएससी में आईएएस आईपीएस के सभी सदस्यों को होने को लेकर भी सवाल खड़ा किया.

पाकुड़ में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

पाकुड़ में कांग्रेस प्रदेश महासचिव तनवीर आलम के नेतृत्व में समाहरणालय के सामने प्रदर्शन किया और भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई. साथ साथ इनके कार्यकाल के दौरान लिए गये फैसलों की स्वतंत्र जांच कराने समेत 6 सूत्री मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम डीसी को सौंपा गया.

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पाकुड़ में पुतला दहन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (Etv Bharat)

कांग्रेस प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने कहा कि देश में SIR के नाम पर बेवजह लोगों का नाम काटकर भाजपा को चुनाव में फायदा पहुंचाने का काम ज्ञानेश कुमार ने किया है और उसके खिलाफ स्वत्रंत एजेंसी से जांच नहीं कराया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगी.

वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप

वहीं सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार, बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि SIR के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की मनमानी के कारण पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने का काम पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में किया गया है.

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