राम मंदिर चढ़ावा मामला: कांग्रेस ने 'बीजेपी' पर फोड़ा ठीकरा, जांच और FIR की मांग
धनबाद में कांग्रेस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है.
Published : July 13, 2026 at 9:06 PM IST
धनबाद: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर धनबाद में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जिला कांग्रेस कमेटी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर धार्मिक आस्था का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप भी लगाया है.
मामले में शामिल लोगों की पहचान के बाद हो कठोर कार्रवाई
धनबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए 'चंदे' में कथित गड़बड़ी के आरोप बेहद गंभीर हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि मामले में शामिल लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी, भगवान राम की आस्था को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है, साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यक्रमों में धार्मिक प्रतीकों का जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, वह श्रद्धा और मर्यादा के अनुरूप नहीं है.
धार्मिक परंपराओं की हुई अनदेखी: संतोष कुमार सिंह
संतोष सिंह ने राम मंदिर के शिलान्यास की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह निर्णय राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित था. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे मामले में धार्मिक परंपराओं की अनदेखी की गई है. उनका कहना था कि जनता अब इन मुद्दों को समझ रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी.
चढ़ावा चोरी की उच्च स्तरीय जांच की मांग
इधर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप पांडेय ने भी कथित चढ़ावा चोरी की उच्च स्तरीय जांच की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए. कांग्रेस का कहना है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
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