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राम मंदिर चढ़ावा मामला: कांग्रेस ने 'बीजेपी' पर फोड़ा ठीकरा, जांच और FIR की मांग

राम मंदिर चढ़ावा मामले में कांग्रेस ने जांच की मांग की ( Etv Bharat )

धनबाद: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर धनबाद में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जिला कांग्रेस कमेटी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर धार्मिक आस्था का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप भी लगाया है.

मामले में शामिल लोगों की पहचान के बाद हो कठोर कार्रवाई

धनबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए 'चंदे' में कथित गड़बड़ी के आरोप बेहद गंभीर हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि मामले में शामिल लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी, भगवान राम की आस्था को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है, साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यक्रमों में धार्मिक प्रतीकों का जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, वह श्रद्धा और मर्यादा के अनुरूप नहीं है.

राम मंदिर चढ़ावा मामले में कांग्रेस ने जांच की मांग की (Etv Bharat)

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