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झारखंड में 47 लाख से अधिक मतदाता अभी भी अनमैप्ड, कांग्रेस विधायकों ने कहा- लाखों वोटर्स का नाम छूटने का खतरा!

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी के राजू और विधायक प्रदीप यादव ( Etv Bharat )

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जल्दबाजी में किए जा रहे डिजिटलीकरण के कारण कई स्थानों पर डाटा संबंधी विसंगतियां और तकनीकी त्रुटियां सामने आ रही हैं. यदि समय बढ़ाया जाता है तो इन त्रुटियों को सुधारा जा सकेगा और अधिक शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार होगी. इससे भविष्य में दावों और आपत्तियों की संख्या भी कम रहेगी.

झारखंड कांग्रेस ने कहा कि झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश, जलभराव, खराब ग्रामीण सड़क और दूरस्थ भौगोलिक परिस्थितियों ने घर-घर जाकर सत्यापन और फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया को प्रभावित किया है. विशेष रूप से आदिवासी बहुल, वन क्षेत्रों और दुर्गम गांवों में कार्यरत बीएलओ को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में वर्तमान समय-सीमा को व्यावहारिक नहीं माना जा सकता.

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है. बोकारो में लगभग 41%, जमशेदपुर पूर्वी में 51 % तथा कांके में 33 % मतदाता अभी भी अनमैप्ड बताए गए हैं. कांग्रेस का कहना है कि अतिरिक्त समय मिलने पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) इन मतदाताओं का सही तरीके से सत्यापन कर सकेंगे.

कांग्रेस ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि राज्य में करीब 47.41 लाख मतदाता अभी भी अनमैप्ड हैं. इनमें बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की है, जिन्हें Absent, Shifted, Dead और Duplicate (ASDD) श्रेणी में रखा गया है.

उदाहरण के तौर पर धनबाद में केवल 27.2%, रांची में 28.1% और झरिया में 30.8% डिजिटलीकरण ही पूरा हो पाया है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इतनी धीमी प्रगति के बीच जल्दबाजी में प्रक्रिया पूरी करने से न केवल मतदाता सूची की शुद्धता प्रभावित होगी जबकि कई वैध मतदाता भी वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे.

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि झारखंड में करीब 2.64 करोड़ मतदाता हैं लेकिन इनमें से लगभग 1.13 करोड़ गणना प्रपत्रों का अभी तक डिजिटलीकरण नहीं हो सका है. संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस का दावा है कि कई शहरी विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटलीकरण की स्थिति बेहद धीमी है.

कांग्रेस नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान तथ्यों और आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि यदि वर्तमान समयसीमा में ही प्रक्रिया पूरी कराई गई तो राज्य के बड़ी संख्या में वैध मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो जायेंगे. ऐसे में उनके लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होंगे.

रांची: झारखंड में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की समय-सीमा बढ़ाने की मांग कांग्रेस ने की है. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने सोमवार को झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गणना प्रपत्र (Enumeration Forms-EFs) जमा करने की अंतिम तिथि कम-से-कम 15 दिन बढ़ाने की मांग करने के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया.

प्रवासी मजदूरों का भी है मुद्दा

वहीं कांग्रेस ने प्रवासी श्रमिकों की समस्या का भी उल्लेख संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने किया. पार्टी के अनुसार, झारखंड के बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं. ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने के कारण कई लोगों के नाम ASDD श्रेणी में चले जाने की आशंका है. अतिरिक्त समय मिलने पर ऐसे मतदाताओं को भी अपने मतदान अधिकार सुरक्षित रखने का अवसर मिलेगा.

विशेष शिविर लगाने की भी मांग

समय-सीमा बढ़ाने के अलावा कांग्रेस विधायकों ने निर्वाचन आयोग से पंचायत और मतदान केंद्र स्तर पर विशेष सुविधा शिविर लगाने की मांग की है. साथ ही 15 अगस्त को होने वाली ग्रामसभा बैठकों का उपयोग प्रारूप मतदाता सूची (Draft List) से संबंधित जानकारी और जागरूकता फैलाने के लिए करने का सुझाव दिया है.

कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल राज्य में कोई चुनाव प्रस्तावित नहीं है, इसलिए कुछ दिनों का अतिरिक्त समय देने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी तथा समावेशी बनेगी जबकि जल्दबाजी से वास्तविक मतदाताओं के नाम छूटने का खतरा बढ़ सकता है.

झारखंड में नहीं हो रहा चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि 2003 में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन भी राज्य में SIR के दौरान नहीं हो रहा है, जिसके अनुसार वोटर लिस्ट के रिवीजन से जुड़े मामले की जानकारी ग्राम सभा को देना जरूरी है लेकिन यह नहीं हो रहा है, इसकी भी मांग की गई है, मेरे दोनों आग्रह पर CEO ने सहमति जताई है.

के. राजू ने कहा कि जिन-जिन राज्यों में SIR हुआ है, वहां के आंकड़े देखिए तो पॉपुलेशन और वोटर की संख्या में बहुत बड़ा गैप है. जहां-जहां SIR हुआ है, वहां बड़े पैमाने पर वोटरों को अधिकार से वंचित किया गया है लेकिन कांग्रेस चाहती है कि किसी भी वैध वोटर का नाम नहीं कटे.

बड़ी मुश्किल से मिला है वोट का अधिकार, इसकी रक्षा करेगी कांग्रेस: प्रदीप यादव

विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने तब हम सभी को वोट देने का अधिकार दिया है. जब आज के विकसित और महाशक्ति माने जाने वाले देश के नागरिकों को मालूम भी नहीं था. कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि अगर आज के 'शासक' पीएम मोदी जी और अमित शाह देश की आजादी के समय होते तो आज इस देश में सबको समान वोट का अधिकार नहीं होता. प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि वह तो नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब भारतीयों को यह अधिकार मिला.

वित्त मंत्री के साथ है कांग्रेस: के. राजू

लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्री-विधायक को मान, सम्मान और अधिकारियों का उनसे व्यवहार को लेकर पूरा गाइडलाइंस है, जिसका पालन राधाकृष्ण किशोर के मामले में नहीं किया गया. इसलिए कांग्रेस पूरी तरह वित्त मंत्री के साथ है. नगर निकाय और राज्यसभा चुनाव में उम्मीद के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया, ये नतीजे कैसे और क्यों आये? इस पर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे क्योंकि वह इंडिया ब्लॉक के राज्य के नेता हैं.

बोर्ड निगम के खाली पड़े पदों को लेकर कांग्रेस के प्रभारी के. राजू ने कहा कि सभी सहयोगी और पार्टी के स्थानीय नेताओं की राय लेकर पार्टी जल्द फैसला लेगी. पीसीसी अध्यक्ष को इसके लिए पत्र दिया गया है ताकि कई मानकों के आधार पर सबसे योग्य व्यक्ति का चयन किया जाए.

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