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झारखंड में SIR: इन्म्यूरेशन प्रक्रिया धीमी होने पर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, समय सीमा बढ़ाने की मांग

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ज्ञापन सौंपता कांग्रेस का शिष्टमंडल. ( फोटो-ईटीवी भारत )