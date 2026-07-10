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झारखंड में SIR: इन्म्यूरेशन प्रक्रिया धीमी होने पर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, समय सीमा बढ़ाने की मांग

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इन्म्यूरेशन प्रक्रिया की धीमी रफ्तार को देखते हुए तिथि बढ़ाने की मांग की है.

Jharkhand Congress approaches EC
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ज्ञापन सौंपता कांग्रेस का शिष्टमंडल. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 10, 2026 at 5:30 PM IST

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रांचीः राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत इन दिनों इन्यूमरेशन फॉर्म भरने का कार्य चल रहा है. राज्य के कई जिलों में गणना प्रपत्र वितरण और भरने का काम काफी धीमा चल रहा है. इसको लेकर कांग्रेस ने चिंता जताते हुए चुनाव आयोग से समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं तक इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराने में उदासीनता बरती जा रही है. इस कारण इन्म्यूरेशन फार्म जमा होने में देर हो रही है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक सह महासचिव किशोरनाथ शाहदेव ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा. इस दौरान कांग्रेस शिष्टमंडल ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से रांची, धनबाद, बोकारो जैसे राज्य के प्रमुख शहरों में इन्म्यूरेशन कार्य धीमा चलने की बात से अवगत कराया और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया.

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और कांग्रेस नेताओं का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चुनाव आयोग को कार्य समय पर पूरा होने का भरोसा

इस मौके पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने कहा कि शहरी इलाकों में इन्म्यूरेशन कार्य की वास्तविक स्थिति को लेकर आज बैठक भी हुई है और संबंधित जिलों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इन्म्यूरेशन का कार्य राज्य में 29 जुलाई तक चलेगा और अभी काफी समय है. ऐसे में सभी मतदाताओं के पास इन्म्यूरेशन फॉर्म पहुंच जाएगा और उनका फॉर्म जमा करा लिया जाएगा. फिलहाल इसके लिए अभी तारीख बढ़ाने की बात करना उचित नहीं है.

कांग्रेस ने की फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग

इधर, कांग्रेस के मीडिया संयोजक किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि रांची, बोकारो और धनबाद जैसे शहरों में इन्म्यूरेशन का कार्य काफी धीमा है. ऐसे में निर्धारित 29 जुलाई की तिथि को बढ़कर सभी मतदाताओं को अवसर मिले इसका प्रयास होना चाहिए.

वहीं कांग्रेस नेता सूर्यकांत शुक्ला ने कहा कि अभी भी 89 लाख मतदाताओं को इन्म्यूरेशन फॉर्म नहीं मिला है. उन्हें अब फॉर्म मिलेगा, वह कब भरेंगे और उसके बाद डिजिटाइजेशन का काम होगा. ऐसे में समय काफी नजदीक है और सभी मतदाताओं का इन्म्यूरेशन फॉर्म भरा जाना चूंकि आवश्यक है, इसलिए समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए.

इन्यूमरेशन फॉर्म को यथाशीघ्र भरकर लौटाने का निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शुक्रवार को जूम मीट के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, एईआरओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और बीएलओ सुपरवाईजर के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान के. रवि कुमार ने कहा कि जिन क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन का काम धीमी गति से चल रहा है, वहां विशेष कैंप लगाकर कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि इसे समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके. उन्होंने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म केवल पात्र भारतीय नागरिकों द्वारा ही भरा जाना है. अपात्र व्यक्ति एवं गैर भारतीय के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरे जाने हैं.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत किसी भी विदेशी नागरिक द्वारा अवैध रूप से फॉर्म भरना, गलत या भ्रामक जानकारी देना, अथवा बिना हस्ताक्षर किए फॉर्म जमा न करना एक दंडनीय अपराध है. ऐसा करने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ ERO द्वारा सीधे FIR दर्ज की जाएगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया एक सहभागी एवं पारदर्शी प्रक्रिया है. प्रत्येक स्तर पर इससे संबंधी जानकारियों एवं वस्तु स्थितियों से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं जनसाधारण को अवगत कराना अनिवार्य है.

एएसडीडी सूची के सत्यापन के लिए 14 जुलाई को बैठक

उन्होंने एएसडीडी सूची के सत्यापन के लिए आगामी 14 जुलाई को सभी जिलों में बीएलओ एवं बीएलए-2 की एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने 14 जुलाई को ही राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से 'चुनाव पाठशाला' का आयोजन हेतु भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि चुनाव पाठशाला में एएसडीडी की सूची को पढ़कर उपस्थित सभी लोगों को सुनाया जाए, ताकि प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे.

के. रवि कुमार ने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी प्रकार के संशय या तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए हर स्तर पर सभी संबंधित पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है. यदि किसी मतदाता को इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में किसी प्रकार का संशय होता है तो अपने बीएलओ, वोलेंटियर्स से सहायता ले सकते हैं अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए एआई वीडियो ट्यूटोरियल की भी सहायता ले सकते हैं. यह वीडियो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

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