SIR में काटे गए नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़े, 67 हजार वैध नाम काटने का आरोप, कांग्रेस ने की मांग
कबीरधाम में कांग्रेस ने SIR के दौरान वोटर लिस्ट से काटे गए नामों को दोबारा जोड़ने का अवसर देने की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 6, 2026 at 7:02 PM IST
कबीरधाम : कबीरधाम जिले में कांग्रेस ने SIR पर गंभीर सवाल उठाए हैं. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि जिले में लगभग 67 हजार मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, जिससे लोगों में असंतोष की स्थिति है.
नाम दोबारा जोड़ने मिले अवसर
नवीन जायसवाल ने कहा कि पुनरीक्षण के दौरान कई ऐसे मतदाता, जो किसी कारणवश उस समय अपने निवास स्थान पर मौजूद नहीं थे, उनके नाम भी सूची से हटा दिए गए. कांग्रेस का कहना है कि केवल अस्थायी अनुपस्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाना उचित नहीं है. ऐसे सभी नागरिकों को दोबारा अपना नाम जोड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए.
मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है और इसमें किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना उचित सत्यापन और नियमानुसार प्रक्रिया के नहीं हटाया जाना चाहिए. पार्टी ने प्रशासन और निर्वाचन विभाग से पूरे मामले की जांच कराने तथा प्रभावित मतदाताओं के नाम पुनः जोड़े जाने की मांग की है- नवीन जायसवाल,जिलाध्यक्ष कांग्रेस
नवीन जायसवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी योग्य मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे. कांग्रेस ने प्रभावित नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना नाम दोबारा दर्ज कराने की प्रक्रिया में सहयोग देने की भी बात कही.
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