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SIR में काटे गए नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़े, 67 हजार वैध नाम काटने का आरोप, कांग्रेस ने की मांग

67 हजार वैध नाम काटने का आरोप ( Etv Bharat )

कबीरधाम : कबीरधाम जिले में कांग्रेस ने SIR पर गंभीर सवाल उठाए हैं. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि जिले में लगभग 67 हजार मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, जिससे लोगों में असंतोष की स्थिति है.