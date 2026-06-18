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सरकार ने दिया जनता को हाईवोल्टेज करंट, कांग्रेस ने बीजेपी को कहा असंवेदनशील, बिजली दर बढ़ोतरी वापस लेने की मांग

छत्तीसगढ़ में बिजली दर बढ़ने पर कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ हमलावर है.कांग्रेस ने बढ़ी हुई दरों को जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया.

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बढ़ी हुई बिजली दर जनता पर अतिरिक्त बोझ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 5:01 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 5:12 PM IST

5 Min Read
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राजनांदगांव/ महासमुंद/ जीपीएम :छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है. बिजली दर में की गई बढ़ोतरी को लेकर अब सियासत गर्म होने लग गई है. महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस ने पहले ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और अब छत्तीसगढ़ की साय सरकार पर महंगी बिजली को लेकर सीधे निशाना साधा जा रहा है.प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कांग्रेस ने प्रेसवार्ता लेकर सरकार से बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की.

राजनांदगांव में ताम्रध्वज साहू सरकार पर बरसे

पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के निर्वाचन मुख्यालय में सरकार को महंगी बिजली के मामले में कटघरे पर लाकर खड़ा कर दिया है. ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बिजली दरों में वृद्धि, बढ़ते बिजली बिल और स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर आम उपभोक्ताओं, किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है.

बढ़ा बिजली बिल जनता के सिर अतिरिक्त बोझ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस बार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तथा गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है. वहीं कृषि पंपों की बिजली दरों में भी 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है.बीजेपी सरकार बनने के बाद लगातार बिजली दरें बढ़ाई जा रही हैं, जबकि पहले से ही बढ़े हुए बिजली बिलों से लोग परेशान हैं. सरकार राहत देने के बजाय जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है- ताम्रध्वज साहू,पूर्व गृहमंत्री

बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग

कांग्रेस नेता राजेन्द्र तिवारी ने बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी को आम जनता, किसानों और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार लगातार बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है.

पांचवीं बार सरकार ने बढ़ाए बिजली के दाम

राजेन्द्र तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रदेश में यह पांचवीं बार है जब बिजली दरों में वृद्धि की गई है. इस बार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तथा गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है.वहीं कृषि पंपों की बिजली दरों में भी 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है.

कांग्रेस की सरकार ने जनता को दी थी राहत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार ने 12 प्रतिशत विद्युत ईंधन अधिभार (एफपीपीए) लागू कर पहले ही उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाला है, इसके बावजूद बिजली दरों में लगातार वृद्धि की जा रही है. कांग्रेस शासनकाल में पांच वर्षों के दौरान बिजली दरों में केवल दो पैसे की वृद्धि हुई थी.400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से लोगों को राहत प्रदान की गई थी- राजेंद्र तिवारी, कांग्रेस नेता



वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सामान्य से तीन से चार गुना तक अधिक बिल प्राप्त हो रहे हैं.जून माह में 45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल कई गुना बढ़कर आए हैं, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है. बिजली विभाग उपभोक्ताओं की सहमति के बिना उनके कनेक्शन का अनुबंध भार (लोड) बढ़ा रहा है. वहीं स्मार्ट मीटरों के माध्यम से वास्तविक खपत से अधिक रीडिंग दर्ज होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं.अधिक खपत के नाम पर अतिरिक्त शुल्क और अर्थदंड भी लगाया जा रहा है. बिजली दरों में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए, बढ़े हुए बिजली बिलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए. आम जनता और किसानों को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं.

जीपीएम में भी कांग्रेस ने जताया विरोध

जिला कांग्रेस कमेटी जीपीएम ने बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में माधवराव सप्रे जिला प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की. जिसमें पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद पांचवीं बार बिजली दरों में वृद्धि की गई है.उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं पर 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं पर 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तथा कृषि पंपों की बिजली दर में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है.

गरीब और किसान विरोधी है सरकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में केवल 2 पैसे की वृद्धि हुई थी और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू थी, जिसे वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है.

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Last Updated : June 18, 2026 at 5:12 PM IST

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