बोकारो में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को जिताने पर किया मंथन, नेताओं को दिए निर्देश
बोकारो के चास नगर निगम में महापौर पद के लिए कांग्रेस ने जमील अंसारी को अपना समर्थन दिया है.
Published : February 8, 2026 at 6:06 PM IST
बोकारो: चास नगर निगम के महापौर पद को लेकर सियासी रणभूमि सज चुकी है. नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत, महापौर पद के लिए मैदान में उतरे 31 प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं, जिसके साथ ही अब चास की सड़कों, गलियों और चौक चौराहों पर चुनावी शोर तेज होने के आसार हैं.
कांग्रेसियों ने लिया मेयर प्रत्याशी जमील अख्तर को जिताने का संकल्प
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो विधायक, बेरमो विधायक, जिला अध्यक्ष अन्य के साथ बैठक की, जिसमें सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मेयर प्रत्याशी जमील अख्तर को जिताना है, जिससे नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिल सके.
जमील अंसारी पर बनी सभी की सहमति: कांग्रेस
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड में 48 नगर निकाय पर चुनाव हो रहे हैं और यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है. बोकारो में हमारे समर्थित उम्मीदवार जमील अंसारी हैं. सभी की राय से उनके पक्ष में बात आई है. इनका चुनाव चिन्ह 'कालीन' है, इन्हें अधिक से अधिक मतों से कैसे विजेता बनाया जाए, इस बात को लेकर कमेटी ने मंथन किया है. हमारे जिला अध्यक्ष, सचिव, विधायक एवं जिले के पूर्व अध्यक्ष उन्होंने भी नामांकन किया था.
पीएसी कमेटी की बैठक
वहीं बोकारो विधायक का भी समर्थन हमारे समर्थित प्रत्याशी को मिल गया है. लोगों की समस्या का समाधान करेंगे. इसी परिपेक्ष्य में रविवार को हम लोग बोकारो पहुंचे. गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर में अच्छे उम्मीदवार लड़ रहे हैं और वहां के नागरिकों का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है. पीएसी कमेटी का दायित्व है कि हमारे समर्थित प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोट दिलाकर विजय बनाने का काम करें. इसी को लेकर हम लोगों ने यहां मंथन करने का काम किया है.
यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, बावजूद वैसे लोग जो पार्टी से जुड़े हैं या पार्टी के किसी विंग से हैं, सभी लोग उनको समझाने का प्रयास करेंगे और पार्टी समर्थित प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे. बावजूद अगर वे नहीं मानते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी: केशव महतो कमलेश, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस
जमील अंसारी को जिताने का करना है प्रयास: राजेश ठाकुर
वहीं इस मामले पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और उसी संदर्भ में, जो समर्पित उम्मीदवार हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और अन्य अधिकारी भी हैं वे सब यहां आये हैं एवं पीएसी कमेटी भी है. सभी लोग मिलकर पार्टी समर्थित प्रत्याशी को किस प्रकार विजेता बनाए, इसे लेकर हम लोग प्रयासरत हैं.
