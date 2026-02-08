ETV Bharat / state

बोकारो में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को जिताने पर किया मंथन, नेताओं को दिए निर्देश

बोकारो: चास नगर निगम के महापौर पद को लेकर सियासी रणभूमि सज चुकी है. नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत, महापौर पद के लिए मैदान में उतरे 31 प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं, जिसके साथ ही अब चास की सड़कों, गलियों और चौक चौराहों पर चुनावी शोर तेज होने के आसार हैं.

कांग्रेसियों ने लिया मेयर प्रत्याशी जमील अख्तर को जिताने का संकल्प

वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो विधायक, बेरमो विधायक, जिला अध्यक्ष अन्य के साथ बैठक की, जिसमें सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मेयर प्रत्याशी जमील अख्तर को जिताना है, जिससे नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिल सके.

मेयर प्रत्याशी जमील अख्तर पर सहमति बनने पर कांग्रेस नेताओं के बयान (Etv bharat)

जमील अंसारी पर बनी सभी की सहमति: कांग्रेस

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड में 48 नगर निकाय पर चुनाव हो रहे हैं और यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है. बोकारो में हमारे समर्थित उम्मीदवार जमील अंसारी हैं. सभी की राय से उनके पक्ष में बात आई है. इनका चुनाव चिन्ह 'कालीन' है, इन्हें अधिक से अधिक मतों से कैसे विजेता बनाया जाए, इस बात को लेकर कमेटी ने मंथन किया है. हमारे जिला अध्यक्ष, सचिव, विधायक एवं जिले के पूर्व अध्यक्ष उन्होंने भी नामांकन किया था.