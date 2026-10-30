हरियाणा दिवस पर सियासी संग्राम! 'वोट बचाओ, देश बचाओ' बनाम 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान में कौन मारेगा बाजी?
Congress Delhi Rally Vs Rohtak BJP Padyatra: 1 नवंबर को हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम होगा. भूपेंद्र जिष्टू की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 7:31 PM IST
चंडीगढ़: 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर सूबे में सियासी संग्राम देखने को मिलेगा. एक तरफ जहां कांग्रेस गठबंधन की दिल्ली में होने वाली माहारैली (Congress rally update in Delhi) के लिए हरियाणा कांग्रेस को करीब 100000 लोगों को रैली के लिए पहुंचने का का टारगेट मिला है, वहीं हरियाणा बीजेपी ने भी इस दिन के लिए अपनी कमर कस ली है. कांग्रेस के वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के सामने बीजेपी लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ के नारे के साथ रोहतक में बड़ा कार्यक्रम (rohtak bjp padyatra update) करने जा रही है. जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होने वाले हैं. यानी 1 नवंबर को हरियाणा में सियासी संग्राम होना तय है.
वोट बचाओ, देश बचाओ बनाम लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ: हरियाणा की सियासत में एक नवंबर जहां प्रदेश के गठन का दिन है. वही इस बार इस दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ (Congress Delhi Rally Vs Rohtak BJP Padyatra) आवाज बुलंद की जाएगी. कांग्रेस पार्टी जहां लगातार पिछले काफी लंबे समय से देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना वोट बचाओ देश बचाओ अभियान चला रही है. इसी अभियान के तहत दिल्ली में 1 नवंबर को गठबंधन कि कांग्रेस पार्टी महारैली करने जा रही है इस सबके बीच हरियाणा बीजेपी भी मैदान में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उतर चुकी है. हरियाणा बीजेपी की तरफ से लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान के तहत 1 नवंबर को रोहतक में पदयात्रा (rohtak bjp padyatra update) का कार्यक्रम रखा गया है. जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे. यानी दोनों तरफ से 1 नवंबर को सियासी घमासान होगा.
1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने में जुटी कांग्रेस कांग्रेस! कांग्रेस पार्टी 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली के लिए 10 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का दावा कर रही है. वही हरियाणा कांग्रेस करीब 1 लाख लोगों के साथ दिल्ली में होने वाली रैली में पहुंचने की उम्मीद लगाए हुए हैं. जिसके लिए पार्टी के तमाम नेता अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और उन्हें दिल्ली में होने वाली इस महारैली के लिए आमंत्रित कर रहे हैं. इस काम में जहां पार्टी प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लगे हुए हैं, वहीं पार्टी के अन्य नेता भी भीड़ जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं.
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भूपेंद्र हुड्डा के लिए भीड़ जुटाना होगा चुनौती? हरियाणा में कांग्रेस की दिग्गज नेताओं में शुमार होने वाले नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी ये रैली किसी चुनौती से काम नहीं है. वो इस रैली के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं. इसके लिए वो लगातार कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ इसको लेकर बैठकर कर रहे हैं. दिल्ली में वो अपने निवास स्थान पर रैली की तैयारी को लेकर बैठक कर चुके हैं. गुरुवार को भी इसी तरह की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी. जिसमें प्रदेश प्रभारी, पार्टी अध्यक्ष और नेता विपक्ष मौजूद रहे थे. अब सोशल मीडिया पर आकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी की वोट बचाओ देश बचाओ रैली में लोगों को आमंत्रित करने के लिए संदेश भी जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बात से साफ संकेत मिल रहे हैं की पार्टी के लिए भीड़ जुटाना कितनी बड़ी चुनौती है.
चलो दिल्ली! 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली 1 नवंबर, 2026 📍रामलीला मैदान, दिल्ली आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस महारैली को सफल बनाएं। #ChaloDilli @INCHaryana @SanjaySDutt https://t.co/6SHn83OD2b— Bhupinder Singh Hooda (@BhupinderShooda) October 29, 2026
एनसीआर क्षेत्र के नेताओं की भी होगी अग्निपरीक्षा: दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की इस रैली के लिए हरियाणा से एक लोगों को पहुंचाने की चुनौती हरियाणा कांग्रेस के लिए भी बड़ी है. वही हरियाणा का एक बड़ा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है. इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े नेताओं के सामने भी यह चुनौती उनकी भावी राजनीति को लेकर बड़ी है. हालांकि हरियाणा महिला कांग्रेस भी इस रैली के लिए 5000 से अधिक महिला कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद कर रही है. जबकि सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के उन नेताओं के लिए है जो लंबे समय से पार्टी के कद्दावर नेता बने हुए हैं. ऐसे में 1 लाख की भीड़ इकट्ठा करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी.
हरियाणा बीजेपी की भी बड़ी तैयारी: कांग्रेस पार्टी की वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के सामने हरियाणा बीजेपी की तरफ से भी लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान चलाया गया है जिसके तहत पार्टी की तमाम वरिष्ठ नेता लगता अलग-अलग जिलों में प्रेस वार्ता कर रहे हैं. ये तमाम नेता कांग्रेस पार्टी की वोट चोरी के नॉरेटिव को ध्वस्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं. पार्टी के नेता लगता जमीनी स्तर पर पहुंचकर लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी के चलाए जा रहे अभियान पर सवाल उठा रहे हैं. इस सबके बीच अब पार्टी का एक नवंबर को पदयात्रा को लेकर भी कार्यक्रम है जो की हुड्डा के गढ़ माने जाने वाले रोहतक में आयोजित की जाएगी.
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे रोहतक: हरियाणा बीजेपी के लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत हरियाणा दिवस के मौके पर 1 नवंबर को रोहतक में पार्टी पदयात्रा का कार्यक्रम करने जा रही है. इसको लेकर पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा है कि लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ, झूठ भगाओ अभियान के तहत उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में पदयात्रा कर रही है. हरियाणा की पहली पदयात्रा 1 नवंबर को रोहतक में शुरू होगी. जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे. कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के सहयोगी जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, हम उसे भ्रामक प्रचार को खत्म करके सच को हरियाणा के लोगों के सामने लाएंगे और कांग्रेस की झूठ का पर्दाफाश करेंगे.
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सीएम नायब सैनी के निशाने पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल: मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश का माहौल खराब करने में जुटी हुई है. उन्होंने कि मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि अभी विधान परिषद के चुनाव बैलेट पेपर से हुए क्या हाल हुए, 2029 में भी यही होगा. राहुल गांधी जो 1 तारीख को मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं, क्या हुआ 1984 के दंगों की मोहब्बत की दुकान है? कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान के वक्त हरियाणा में भी क्या हालात हुए थे हमने देखे हैं. लोगों की घरों और दुकानों को जला दिया था. क्या राहुल गांधी की यही मोहब्बत की दुकान है? क्या राहुल गांधी की यही मोहब्बत की दुकान है कि जब पाकिस्तान से हमारे देश में आंतकवाद आता था और लोगों की जान लेकर चला जाता था? उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आता था. क्या यही मोहब्बत की दुकान में 1 नवंबर को खोलने जा रहे हैं?
कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के तहत क्या अखिलेश यादव उनकी मोहब्बत की दुकान में खड़ा होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार में किस प्रकार के दंगे और तांडव उत्तर प्रदेश में होते थे, वो सबने देखा है. क्या वही दुकान राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी सजाएंगे? क्या केजरीवाल भी मोहब्बत की दुकान सजाएंगे? जिसने झूठ बोलकर सत्ता को हथिया लिया था. केजरीवाल झूठ बोलने में कांग्रेस से भी चार कदम आगे हैं. 10 साल की दिल्ली की सरकार में कितने बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने? केजरीवाल उसकी सूची जारी करें. मैं इसकी सूची जारी करूंगा, कि हमारे प्रयासों से कितने बच्चे आईटी में गए हैं. कितने बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं. केजरीवाल देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. ये लोग देश में अस्थिरता का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का भी इस में कामयाब नहीं होगी.- नायब सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा
क्या कहते हैं राजनीतिक मामलों की जानकार? राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी कहते हैं कि 1 नवंबर को महागठबंधन की जो दिल्ली में रैली होने वाली है, हरियाणा की उसमें अहम भूमिका रहेगी. जिस तरह के प्रयास हरियाणा कांग्रेस ने इस रैली में भीड़ जुटाना को लेकर किए हैं, उसका जरूर कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा. हरियाणा कांग्रेस बड़ी संख्या में प्रदेश के लोगों को इस रैली में पहुंचने में अगर कामयाब होती है, तो निश्चित तौर पर ही यह एक बड़ा संदेश प्रदेश सरकार के लिए भी होगा.
जिस तरह से पार्टी प्रभारी संजय दत्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस रैली को लेकर तैयारी कर रहे हैं. उसका कहीं ना कहीं जमीनी असर भी जरूर देखने को मिलेगा. हरियाणा बीजेपी जो अपना अभियान चला रही है और 1 नवंबर को जिस तरीके से रोहतक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, वह इस बात का संकेत है कि बीजेपी भी जानती है कि हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है और यहां से बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी की रैली में जा सकते हैं, तो उसे रोकने के प्रयास के तौर पर भी इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है.- धीरेंद्र अवस्थी, राजनीतिक मामलों के जानकार
कौन पड़ेगा किसपर भारी? हालांकि वे कहते हैं कि "हर राजनीतिक दल अपने मुताबिक कार्यक्रम करता है. इसलिए अगर बीजेपी इसी दिन कार्यक्रम कर रही है, तो यह उनका अधिकार है. लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा इस बात से घबराई हुई है कि कहीं कांग्रेस की जो रैली दिल्ली में हो रही है. उसमें अगर हरियाणा से एक लाख लोग शामिल हुए तो यह उनके लिए भी भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकती है. इसमें कौन कितना कामयाब होगा ये वक्त बताएगा."
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