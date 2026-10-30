ETV Bharat / state

हरियाणा दिवस पर सियासी संग्राम! 'वोट बचाओ, देश बचाओ' बनाम 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान में कौन मारेगा बाजी?

Congress Delhi Rally Vs Rohtak BJP Padyatra ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर सूबे में सियासी संग्राम देखने को मिलेगा. एक तरफ जहां कांग्रेस गठबंधन की दिल्ली में होने वाली माहारैली (Congress rally update in Delhi) के लिए हरियाणा कांग्रेस को करीब 100000 लोगों को रैली के लिए पहुंचने का का टारगेट मिला है, वहीं हरियाणा बीजेपी ने भी इस दिन के लिए अपनी कमर कस ली है. कांग्रेस के वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के सामने बीजेपी लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ के नारे के साथ रोहतक में बड़ा कार्यक्रम (rohtak bjp padyatra update) करने जा रही है. जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होने वाले हैं. यानी 1 नवंबर को हरियाणा में सियासी संग्राम होना तय है.

वोट बचाओ, देश बचाओ बनाम लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ: हरियाणा की सियासत में एक नवंबर जहां प्रदेश के गठन का दिन है. वही इस बार इस दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ (Congress Delhi Rally Vs Rohtak BJP Padyatra) आवाज बुलंद की जाएगी. कांग्रेस पार्टी जहां लगातार पिछले काफी लंबे समय से देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना वोट बचाओ देश बचाओ अभियान चला रही है. इसी अभियान के तहत दिल्ली में 1 नवंबर को गठबंधन कि कांग्रेस पार्टी महारैली करने जा रही है इस सबके बीच हरियाणा बीजेपी भी मैदान में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उतर चुकी है. हरियाणा बीजेपी की तरफ से लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान के तहत 1 नवंबर को रोहतक में पदयात्रा (rohtak bjp padyatra update) का कार्यक्रम रखा गया है. जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे. यानी दोनों तरफ से 1 नवंबर को सियासी घमासान होगा.