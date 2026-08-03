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जेपीएससी विवादः कांग्रेस आंदोलनरत छात्रों के साथ, सीएम से मिलेगा पार्टी का शिष्टमंडल

जेपीएससी विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है.

Congress delegation to meet CM over JPSC controversy issue
जेपीएससी भवन, रांची (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 3:48 PM IST

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रांचीः 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर एक तरफ छात्रों का आंदोलन जारी है. वहीं दूसरी ओर सीआईडी की जांच तेज हो गई है.

रांची सहित झारखंड के विभिन्न शहरों में करीब 20 ठिकानों पर सीआईडी की छापेमारी चल रही है. इधर जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते से आज सोमवार को भी सीआईडी की पूछताछ हो रही है. एल खियांग्ते आज चौथे दिन सीआईडी दफ्तर पहुंचे जहां 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा सहित अन्य परीक्षा को लेकर सीआईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है.

जेपीएससी मुद्दे पर कांग्रेस छात्रों के साथ

जेपीएससी के मुद्दे पर एक तरफ छात्र आंदोलनरत हैं और लगातार सीबीआई जांच के साथ-साथ 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सत्तारुढ़ गठबंधन के महत्वपूर्ण सहयोगी दल कांग्रेस ने छात्रों को आंदोलन का समर्थन किया है. इस विषय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर कांग्रेस का एक शिष्टमंडल आगामी 5 अगस्त को जेपीएससी को मजबूत करने की मांग रखेगा.

जेपीएससी विवाद को लेकर कार्रवाई और सियासत जारी! (ETV Bharat)

पार्टी नेता और सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि महागठबंधन के सभी दल खासकर कांग्रेस हमेशा से युवा शक्ति को अधिक महत्व देता रहा है और हमेशा उसके साथ रहा है. ऐसे में जेपीएससी मुद्दे पर आज कांग्रेस प्रभारी के. राजू के साथ हुई जूम मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर कांग्रेस शिष्टमंडल मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेगी. जिसमें आयोग को साफ सुथरा और मजबूत बनाने की मांग रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है जो बेहद ही गंभीर विषय है.

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STUDENTS PROTEST REGARDING JPSC
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
QUESTIONING OF FORMER JPSC CHAIRMAN
14TH JPSC CIVIL SERVICES EXAM
JPSC CONTROVERSY

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