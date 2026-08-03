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जेपीएससी विवादः कांग्रेस आंदोलनरत छात्रों के साथ, सीएम से मिलेगा पार्टी का शिष्टमंडल

रांचीः 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर एक तरफ छात्रों का आंदोलन जारी है. वहीं दूसरी ओर सीआईडी की जांच तेज हो गई है.

रांची सहित झारखंड के विभिन्न शहरों में करीब 20 ठिकानों पर सीआईडी की छापेमारी चल रही है. इधर जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते से आज सोमवार को भी सीआईडी की पूछताछ हो रही है. एल खियांग्ते आज चौथे दिन सीआईडी दफ्तर पहुंचे जहां 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा सहित अन्य परीक्षा को लेकर सीआईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है.

जेपीएससी मुद्दे पर कांग्रेस छात्रों के साथ

जेपीएससी के मुद्दे पर एक तरफ छात्र आंदोलनरत हैं और लगातार सीबीआई जांच के साथ-साथ 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सत्तारुढ़ गठबंधन के महत्वपूर्ण सहयोगी दल कांग्रेस ने छात्रों को आंदोलन का समर्थन किया है. इस विषय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर कांग्रेस का एक शिष्टमंडल आगामी 5 अगस्त को जेपीएससी को मजबूत करने की मांग रखेगा.